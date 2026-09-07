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लाहौल की घेपन झील का सर्वे शुरू, 13 सितंबर तक मौके पर रहेगी विशेषज्ञों की टीम, जल्द लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियरों से बनी झीलों पर लगातार नजर रखी जा रही है. लाहौल-स्पीति की घेपन झील का दायरा करीब 176 फीसदी बढ़ने के बाद अब इसकी मौजूदा स्थिति को समझने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने विस्तृत सर्वे शुरू कर दिया है. सी-डैक तिरुवनंतपुरम की टीम झील और इसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन कर रही है. सर्वे के दौरान मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं. टीम 13 सितंबर तक मौके पर रहकर झील की स्थिति का जायजा लेगी.

सी-डैक तिरुवनंतपुरम के विशेषज्ञों की टीम पिछले दो दिनों से घेपन झील का सर्वे कर रही है. टीम में पांच वैज्ञानिक शामिल हैं, जो झील के पूरे क्षेत्र और आसपास के हिस्सों का अध्ययन कर रहे हैं. वैज्ञानिकों ने झील के बढ़े हुए दायरे की पैमाइश भी की है. सर्वे का मुख्य उद्देश्य झील की मौजूदा स्थिति और इसमें हो रहे बदलावों को समझना है.

मिट्टी और पानी के लिए गए सैंपल

सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने झील के पानी और आसपास की मिट्टी के सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों के जरिए क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और झील से जुड़े अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है. टीम को सर्वे के दौरान क्षेत्र में कई सदियों पुरानी हिमनदीय झील के अवशेष भी मिले हैं. यहां पेड़-पौधों की मौजूदगी भी सामने आई है. ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले भोजपत्र के पेड़ भी इस क्षेत्र में उगे मिले हैं. विशेषज्ञों की टीम 13 सितंबर तक मौके पर रहकर घेपन झील का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी. इस दौरान झील के आकार, आसपास के क्षेत्र और वहां मौजूद परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा. सर्वे से मिलने वाली जानकारी आगे की तैयारियों और झील की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

जल्द लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

झील में होने वाली किसी भी तरह की हलचल या बदलाव की समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी है. लाहौल-स्पीति प्रशासन की ओर से सी-डैक तिरुवनंतपुरम के माध्यम से यह सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इससे झील के जलस्तर और संभावित बदलावों पर नजर रखने में मदद मिलेगी और खतरे की स्थिति में समय रहते प्रशासन को जानकारी मिल सकेगी.