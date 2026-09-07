लाहौल की घेपन झील का सर्वे शुरू, 13 सितंबर तक मौके पर रहेगी विशेषज्ञों की टीम, जल्द लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम
सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने झील के पानी और आसपास की मिट्टी के सैंपल लिए हैं. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 2:18 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियरों से बनी झीलों पर लगातार नजर रखी जा रही है. लाहौल-स्पीति की घेपन झील का दायरा करीब 176 फीसदी बढ़ने के बाद अब इसकी मौजूदा स्थिति को समझने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने विस्तृत सर्वे शुरू कर दिया है. सी-डैक तिरुवनंतपुरम की टीम झील और इसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन कर रही है. सर्वे के दौरान मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं. टीम 13 सितंबर तक मौके पर रहकर झील की स्थिति का जायजा लेगी.
सी-डैक तिरुवनंतपुरम के विशेषज्ञों की टीम पिछले दो दिनों से घेपन झील का सर्वे कर रही है. टीम में पांच वैज्ञानिक शामिल हैं, जो झील के पूरे क्षेत्र और आसपास के हिस्सों का अध्ययन कर रहे हैं. वैज्ञानिकों ने झील के बढ़े हुए दायरे की पैमाइश भी की है. सर्वे का मुख्य उद्देश्य झील की मौजूदा स्थिति और इसमें हो रहे बदलावों को समझना है.
मिट्टी और पानी के लिए गए सैंपल
सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने झील के पानी और आसपास की मिट्टी के सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों के जरिए क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और झील से जुड़े अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है. टीम को सर्वे के दौरान क्षेत्र में कई सदियों पुरानी हिमनदीय झील के अवशेष भी मिले हैं. यहां पेड़-पौधों की मौजूदगी भी सामने आई है. ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले भोजपत्र के पेड़ भी इस क्षेत्र में उगे मिले हैं. विशेषज्ञों की टीम 13 सितंबर तक मौके पर रहकर घेपन झील का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी. इस दौरान झील के आकार, आसपास के क्षेत्र और वहां मौजूद परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा. सर्वे से मिलने वाली जानकारी आगे की तैयारियों और झील की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
जल्द लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम
झील में होने वाली किसी भी तरह की हलचल या बदलाव की समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी है. लाहौल-स्पीति प्रशासन की ओर से सी-डैक तिरुवनंतपुरम के माध्यम से यह सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इससे झील के जलस्तर और संभावित बदलावों पर नजर रखने में मदद मिलेगी और खतरे की स्थिति में समय रहते प्रशासन को जानकारी मिल सकेगी.
उपमंडलाधिकारी केलांग कुनिका एकर्स ने बताया, "विशेषज्ञों की टीम झील के आसपास मिट्टी और पानी के सैंपल ले रही है. वैज्ञानिकों की टीम इन सैंपलों की जांच कर झील की आगामी स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रही है. जल्द ही यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा."
घेपन झील का दायरा बढ़ने के बाद संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं. सिस्सू से पांगी के संसारी बॉर्डर तक चंद्रभागा नदी के किनारे बसे 32 रिहायशी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. इन इलाकों में संभावित उच्चतम बाढ़ स्तर यानी HFL की मार्किंग की जा रही है. करीब 128 बुर्जियां स्थापित करने की योजना है, जिससे संभावित बाढ़ के दौरान पानी के पहुंचने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके.
जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए भी खतरा
घेपन एक हिमनदीय झील है, जिसका दायरा पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है. केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इसका क्षेत्रफल करीब 101.30 हेक्टेयर, लंबाई 2.464 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई करीब 625 मीटर है. झील में करीब 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होने का अनुमान लगाया गया है. झील के टूटने की स्थिति में पानी चंद्रा नदी के जरिए चंद्रभागा और आगे चिनाब नदी में पहुंच सकता है. ऐसे में लाहौल-स्पीति के साथ चंबा, जम्मू-कश्मीर और आगे पाकिस्तान तक नदी किनारे के इलाकों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है.
अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों है जरूरी?
अर्ली वार्निंग सिस्टम का मकसद झील में होने वाले बदलावों की पहले जानकारी देना है. सेंसर, सैटेलाइट और मौसम से जुड़े डेटा के जरिए पानी के स्तर और संभावित खतरे पर नजर रखी जा सकती है. समय रहते अलर्ट मिलने पर प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और दूसरी जरूरी तैयारियां करने में सक्षम होगा.
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