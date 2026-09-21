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लाहौल के प्रताप ने किया कमाल, विदेशी ब्लूबेरी की लाहौल में पहली बार तैयार करने में हासिल की सफलता, पॉलीहाउस में किया प्रयोग

गौर रहे कि बागवानी विभाग ने केन्द्र सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत प्रताप के पॉलीहाउस को ब्लूबेरी का अग्रिंम पंक्ति स्थल तैयार किया गया है. इस अग्रिम पंक्ति स्थल को तैयार करने पर लगभग 12 लाख 50 हजार का व्यय हुआ है और बागवानी विभाग ने प्रताप को इसके लिए 9 लाख 37 हजार 500 रूपये का अनुदान प्रदान किया है. बागवान प्रताप के द्वारा 500 स्क्वेयर मीटर के पालीहाउस में ब्लूबेरी के 500 पौधे उगाए गए हैं. बागवान प्रताप कटोच का कहना हैं कि यह एक कम भूमि पर अधिक पैदावार का उदाहरण भी है. अन्य लोगों से इस फल की बागवानी करने के लिए इस अग्रिंम पंक्ति स्थल का दौरा कर सकते हैं. वही, इसकी खेती के लिए बागवानी विभाग भी घाटी के बागवानों की पूरी मदद करेगा.

लाहौल घाटी सर्दियों में माइनस तापमान के कारण पूरी तरह से जम जाती है. ब्लूबेरी के लिए विशेष रूप से पॉलीहाउस भी तैयार किया गया है और उसमें ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से ही खाद्य व अन्य पोषक तत्व भी दिए जा रहे हैं. हालांकि पौधा ठंड सहन कर सकता है, लेकिन लाहौल स्पीति के -15°C या उससे कम तापमान पर खुली हवा में पौधे की नई कलियों और तने 'फ्रोस्ट बाइट' के कारण सूख सकते हैं या जम कर खराब हो सकते हैं. इसलिए जमने वाले मौसम में पॉलीहाउस और ड्रिप सिस्टम पौधे को बचाने और पोषण देने में मास्टर रोल निभाते हैं. पॉलीहाउस के अंदर का तापमान बाहर के माइनस तापमान की तुलना में 5°C से 10°C तक अधिक (गर्म) रहता है. इससे पौधे की जड़ें और मुख्य तना अत्यधिक ठंड से जमने से बच जाते हैं.

बागवान प्रताप चंद ने कहा कि 'मैं शुरू से ही खेती के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहता था. ब्लूबेरी की खेती को समझने के लिए इंटरनेट का भी सहारा लिया. कुल्लू के ही एक फार्म से पौधे लिए, जो यहां पर सफल रहे हैं. उसके बाद अब मैंने 500 पौधे लगाए हैं और बागवानी विभाग का भी इसमें काफी सहयोग रहा है. भारत में इसका उत्पादन काफी कम है और बाजार में इसकी कीमत 1500 रुपए से लेकर ₹2000 प्रति किलो तक है. ऐसे में इसकी खेती करते करके घाटी के किसान अपनी आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं.'

बागवानी विभाग के उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग से गौंधला के प्रगतिशील बागवान प्रताप चंद ने 500 स्कवेयर मीटर के पॉलीहाउस में ब्लूबेरी के 500 पौधौं को सफलतापूर्वक उगाया है. प्रताप चंद कटोच लाहौल घाटी में गोंधला पंचायत के शुगू गांव के रहने वाले हैं. प्रताप ने मेहनत के दम पर पहली बार ब्लूबेरी को पॉलीहाउस में तैयार किया है. हालांकि बीते साल उन्होंने ट्रायल के तौर पर इसके पौधे लगाए थे और उनमें फल भी आए. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अब 500 ब्लूबेरी के पौधे लगाए हैं. इन पौधों में अगले साल सैंपल (पहली बार फल लगना) आएगा और उसके अगले साल हर पौधा आधा किलो से 1 किलो तक ब्लूबेरी का उत्पादन करेगा.

कुल्लू: आने वाले समय में लाहौल घाटी में ब्लूबेरी की खेती कर किसान अपने आप को सशक्त कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में पहली बार ब्लूबेरी की खेती सफल हुई है. इससे पहले लाहौल घाटी आलू, मटर और गोभी के लिए ही जानी जाती थी. पहली बार ब्लूबेरी की खेती सफल होने से घाटी के किसानों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य नगदी फसलें भी लाहौल घाटी की तस्वीर बदल सकती हैं. हाल ही में लाहौल घाटी में ब्लूबेरी के उत्पादन की दिशा में एक नई पहल हुई है.

लाहौल स्पीति बागवानी विभाग की उप निदेशक बागवानी मीनाक्षी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 'ब्लूबेरी की खेती सामान्य फलदार पौधों से थोड़ी अलग है. इसे अम्लीय मिट्टी/ग्रो-बैग, नियंत्रित सिंचाई और सही किस्म की आवश्यकता होती है. प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों पालमपुर/कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में भी ब्लूबेरी उगाई जा रही हैं. अभी देश में इसका उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कई राज्यों में तेजी से प्रयोग और व्यावसायिक खेती बढ़ रही है. इसके अलावा कश्मीर में भी इसकी व्यावसायिक संभावनाओं पर काम हो रहा है और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में ब्लूबेरी की संभावनाएं अच्छी मानी जा रही हैैं. अगर घाटी के किसान-बागवान ब्लूबेरी फल की बागवानी की दिशा में कदम बढ़ाए तो भविष्य में आमदनी की बेहतर संभावनाएं हैं.'

कैसे दूसरे फलदार पौधों से ब्लूबेरी की खेती है अलग (ETV Bharat)

प्रीमियम/एक्जॉटिक फ्रूट है ब्लूबेरी

गौर रहे कि ब्लूबेरी एक छोटा, नीले/बैंगनी रंग का मुलायम बेरी फल है. लाहौल घाटी में उत्पादन का पहला प्रयास गौंधला में बागवान प्रताप चंद ने सफलतापूर्व किया है. लाहौल में इसके सफल प्रयोग के बाद बागवानी विभाग अब आने वाले समय में ब्लूबेरी की फसल को घाटी में बढ़ावा देने के लिए किसानों से सपर्क करेगा और उन्हें हर संभव सहायता भी दी जाएगी, ताकि वो ब्लूबेरी की उत्पादन की ओर कदम बढ़ाए. बागवानी विभाग क अनुसार भारत में इसे अभी भी प्रीमियम/एक्जॉटिक फल माना जाता है और सामान्य सेब, संतरा, केला आदि की तुलना में इसका बाजार मूल्य काफी अधिक रहता है. ब्लूबेरी बैक्सीनम प्रजाति का फल है. ये स्वाद में हल्का मीठा और खट्टापन लिए होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं, जिसके कारण शहरी उपभोक्ताओं में इसकी मांग बढ़ रही है और अगर घाटी के किसान इस फल की बागवानी करें तो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो सकते हैं. सर्दियों में लाहौल में बर्फबारी और ऑफ सीजन के कारण गोभी, आलू, मटर की फसल नहीं हो पाती. ऐसे में अब किसान बागवान ब्लूबेरी की खेती कर सकते हैं.

लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भढ़ाना ने बताया कि 'मैंने भी हाल ही में लाहौल घाटी के बागवान प्रताप चंद के ब्लूबेरी पॉलीहाउस का निरीक्षण किया था और वहां पर 500 पौधे बिल्कुल सही पाए गए. ऐसे में अब बागवानी विभाग की ओर से चलाई जा रही स्कीमों के तहत भी बागवानों को ब्लूबेरी की खेती के लिए जागरूक किया जाएगा. लाहौल घाटी में सर्दियों में माइनस तापमान के चलते कोई भी फसल नहीं होती है. ऐसे में इस तरह की खेती से बागवानों को काफी फायदा मिलेगा.'

डीसी लाहौल किरण भड़ाना ने किया पॉलीहाउस का दौरा (ETV Bharat)

विदेशों में है इसका प्रचलन

गौर हो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में ब्लू बेरी का काफी प्रचलन है. ब्लू बैरी की ड्यूक किस्म ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर फसल देने वाली है, जबकि एमराल्ड किस्म गर्म क्षेत्रों के बागवानों को बेहतर फसल देने वाली किस्म है. भारत के बाजार में ब्लूबेरी की कीमत ग्रेड के हिसाब से है. इसे तीन ग्रेड में बांटा गया है. बाजार में इसकी कीमत 1200 से 1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक है. हालांकि अभी भारतीय बाजार में ब्लूबेरी बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन अब बजौरा में इसके शोध के बाद इसकी फसल को बागवान तैयार कर सकते हैं.

ब्लूबेरी के पौधों के विकास के लिए 15°C से 25°C का तापमान सबसे उत्तम होता है. ब्लूबेरी के पौधों को अच्छी तरह फूलने और फलने के लिए सर्दियों में ठंडक की आवश्यकता होती है, जो किस्म के आधार पर 150 से 1000 चिलिंग आवर्स तक हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी जैसे ऊंचाई वाले और ठंडे क्षेत्र इसकी खेती के लिए बहुत अनुकूल हैं. हालांकि कुछ नई किस्में गर्म तापमान भी सहन कर सकती हैं, लेकिन सामान्य किस्मों को अत्यधिक गर्मी से बचाना जरूरी होता है. ऐसे में पॉलीहाउस में कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला के बागवान ब्लूबेरी की खेती भी कर सकते हैं.- डॉ. उत्तम पराशर, सेवानिवृत बागवानी अधिकारी

लाहौल स्पीति नहीं अब कुल्लू समेत अन्य जिलों के किसान ब्लूबेरी की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. क्योंकि हिमाचल के कई जिलों का तापमान इसकी खेती के लिए अनुकूल है. अधिकतर स्थानों पर ये खेती प्रायोगिक और शुरुआती दौर में ही है. कुल्लू, शिमला जैसे बागवानी प्रधान जिलों में बदले मौसम के चलते सेब और अन्य फसलों की खेती करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में ब्लूबेरी का ये विकल्प किसानों-वागवानों के लिए बेहतर हो सकता है.

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की बागवान रेखा गुलेरिया ने बताया कि 'मैंने भी बीते दिनों हुई ब्लूबेरी की खेती को लेकर जानकारी ली है. इसकी खेती के लिए पौधे मंगवाए हैं और इन्हें एक बीघा में लगाया जाएगा. ब्लूबेरी की खेती काफी फायदेमंद है और उसका फल भी बाजार में काफी महंगे दामों पर मिलता है. इसके रखरखाव के लिए जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और इसकी खेती करने से पहले बागवान को इसका उचित प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य में नुकसान ना उठाना पड़े.'

ब्लूबेरी की खेती के लिए परिस्थितियां (ETV Bharat)

सूपरफूड मानी जाती है ब्लूबेरी

ब्लूबेरी एक सुपरफूड मानी जाने वाली बेरी है जो अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है. ब्लूबेरी मूल रूप से उत्तरी अमेरिका से आया है. खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कनाडा इसके जन्मस्थान माने जाते हैं. वहीं से यह यूरोप और फिर एशिया में फैल गया. ये ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में ही उग सकता है. सीमित मात्रा में इसकी खेती होती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, नीलगिरी हिल्स (तमिलनाडु) में प्रयोग के तौर पर इसे उगाया जा रहा है, लेकिन इसे भारत में कम ही उगाया जाता है, अधिकांश ब्लूबेरी आयात की जाती है.

ब्लूबेरी की किस्में (ETV Bharat)

4.5 से 5.5 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य ब्लूबेरी की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं. वहीं, ब्लूबेरी की खेती के लिए मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए और पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच होना चाहिए. इसके अलावा मिट्टी में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए. ब्लूबेरी के पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के मध्य में या बसंत के शुरुआत में होता है. बागवान को ब्लूबेरी की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन जैसे आधुनिक तरीकों का उपयोग करना होता हैं, ताकि पौधे को पानी की कमी न हो सके.

ब्लूबेरी के फायदे (ETV Bharat)

ब्लूबेरी में होते हैं कई औषधिय गुण

कुल्लू स्थित पुईद अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सक दिव्या गोस्वामी ने कहा कि 'ब्लू बैरी में कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. इन फायदों में वजन कम करना, हृदय की समस्या को दूर करना, आंखों की रोशनी, कैंसर से बचाव करने में सक्षम, पाचन के लिए फायदेमंद, स्वस्थ मस्तिष्क, मधुमेह से बचाव, कोलेस्ट्रोल को नियंत्रण करना, तनाव दूर करना याद दाश्त बढ़ाना मुख्य रूप से शामिल है. इसके अलावा ब्लूबेरी में टेरोस्टिलबिन पाया जाता है, जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये कोशिकाओं को नुकसान से बचा सकता है.'

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