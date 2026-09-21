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कोरम पूरा नहीं होने से टला इस जिला परिषद का चुनाव, अब 5 अक्टूबर को होगा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का फैसला

चुनाव परिणाम घोषित हुए तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहां अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है.

जिला परिषद की कुर्सी का फैसला फिर टला
जिला परिषद की कुर्सी का फैसला फिर टला (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: लाहौल-स्पीति जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सोमवार को बुलाई गई बैठक में कोरम पूरा नहीं हो सका. जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा. अब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को दोबारा बैठक बुलाई गई है. जिला परिषद में किसी भी पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है.

चार कांग्रेस सदस्य ही बैठक में पहुंचे

जिला मुख्यालय केलांग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सोमवार को कोरम बुलाया गया था. बैठक में कांग्रेस की ओर से चार जिला परिषद सदस्य ही शामिल हुए. वहीं भाजपा और लाहौल स्पीति विकास मंच समर्थित सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे. पर्याप्त सदस्य मौजूद नहीं होने के कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया और चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा.

डीसी लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने बताया, "जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अब 5 अक्टूबर को होगी. उस दिन दोबारा बैठक बुलाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया जाएगा."

10 सीटों वाली जिला परिषद में 9 के नतीजे आए

लाहौल स्पीति जिला परिषद में कुल 10 सीटें हैं. इनमें से स्पीति घाटी की एक सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है. पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद की 9 सीटों पर चुनाव हुआ था. इनमें कांग्रेस के चार सदस्य, भाजपा के तीन सदस्य और लाहौल स्पीति विकास मंच के दो सदस्य जीतकर आए हैं.

अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित

इस बार लाहौल स्पीति जिला परिषद का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है. अध्यक्ष पद पर जीत के लिए पांच सदस्यों का समर्थन जरूरी है. मौजूदा स्थिति में किसी भी एक पक्ष के पास पांच सदस्यों का आंकड़ा नहीं है. ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में दूसरे सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में लाहौल स्पीति विकास मंच के दो सदस्यों की भूमिका अहम हो सकती है. कांग्रेस के पास चार और भाजपा के पास तीन सदस्य हैं, जबकि विकास मंच के दो सदस्य हैं. ऐसे में बहुमत के लिए दोनों प्रमुख दलों को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी.

रामलाल मारकंडे की भूमिका पर भी नजर

लाहौल स्पीति विकास मंच का गठन भाजपा के पूर्व नेता डॉ. रामलाल मारकंडे ने किया है. ऐसे में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक में किस पक्ष के साथ सहमति बनती है.

तीन महीने से अटका था अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव

जिला परिषद चुनाव के नतीजे 31 मई 2026 को घोषित किए गए थे. इसके बाद से करीब तीन महीने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था. भाजपा की ओर से भी प्रदेश सरकार से लंबित चुनाव जल्द करवाने की मांग की गई थी. सोमवार को चुनाव के लिए बैठक तो बुलाई गई, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण प्रक्रिया फिर टल गई. अब 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर फैसला होगा.

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