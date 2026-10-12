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हिमाचल की महिला डीसी के पिता और पूर्व विधायक की हत्या, क्रैशर प्लांट पर हुआ था 'हमला'

किरण भड़ाना के पिता की हत्या ( FILE PHOTO )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की डीसी किरण भड़ाना के पिता की हत्या कर दी गई है. ऐसे में इस घटना की खबर मिलने के बाद डीसी लाहौल स्पीति राजस्थान के लिए रवाना हो गई है. वर्तमान में किरण भड़ाना हिमाचल प्रदेश कैडर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और उपायुक्त (कानून एवं सुरक्षा), लाहौल एवं स्पीति के पद पर कार्यरत हैं.

सीएम सुक्खू ने भी उनके पिता के निधन पर दुख जताया है. किरण भडाना के पिता विधायक भी रह चुके हैं. अतर सिंह भड़ाना का राजनीतिक सफर दिसंबर 2001 में भारतीय जनता पार्टी से शुरु हुआ था. बीजेपी ने उन्हें राजस्थान किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. संगठन में उनके काम को देखते हुए भाजपा ने 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें भरतपुर की बयाना सीट से मैदान में उतारा. ​इस चुनाव में भड़ाना ने शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने 41,377 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ध्रुवेंद्र सिंह को 19,405 वोटों के बड़े अंतर से मात देकर पहली बार विधानसभा की दहलीज लांघी. वर्ष 2003 से 2008 के अपने कार्यकाल के दौरान वे विधानसभा की जन लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य भी रहे.

गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी से टूटा नाता अतर सिंह भड़ाना 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी से संबंध बिगड़ ग. इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और फिर कांग्रेस में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ा. राजनीति के साथ उन्होंने क्रैशर का व्यवसाय भी शुरू किया. इसके बाद वे 2008 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए, लेकिन वहां उनका सफर लंबा नहीं चला. कुछ ही महीनों में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद अक्टूबर 2008 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए. 2008 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा चुनाव