हिमाचल की महिला डीसी के पिता और पूर्व विधायक की हत्या, क्रैशर प्लांट पर हुआ था 'हमला'
रविवार को क्रैशर प्लांट पर रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान अतर सिंह पर हमला हुआ था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:26 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की डीसी किरण भड़ाना के पिता की हत्या कर दी गई है. ऐसे में इस घटना की खबर मिलने के बाद डीसी लाहौल स्पीति राजस्थान के लिए रवाना हो गई है. वर्तमान में किरण भड़ाना हिमाचल प्रदेश कैडर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और उपायुक्त (कानून एवं सुरक्षा), लाहौल एवं स्पीति के पद पर कार्यरत हैं.
सीएम सुक्खू ने भी उनके पिता के निधन पर दुख जताया है. किरण भडाना के पिता विधायक भी रह चुके हैं. अतर सिंह भड़ाना का राजनीतिक सफर दिसंबर 2001 में भारतीय जनता पार्टी से शुरु हुआ था. बीजेपी ने उन्हें राजस्थान किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. संगठन में उनके काम को देखते हुए भाजपा ने 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें भरतपुर की बयाना सीट से मैदान में उतारा. इस चुनाव में भड़ाना ने शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने 41,377 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ध्रुवेंद्र सिंह को 19,405 वोटों के बड़े अंतर से मात देकर पहली बार विधानसभा की दहलीज लांघी. वर्ष 2003 से 2008 के अपने कार्यकाल के दौरान वे विधानसभा की जन लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य भी रहे.
गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी से टूटा नाता
अतर सिंह भड़ाना 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी से संबंध बिगड़ ग. इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और फिर कांग्रेस में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ा. राजनीति के साथ उन्होंने क्रैशर का व्यवसाय भी शुरू किया. इसके बाद वे 2008 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए, लेकिन वहां उनका सफर लंबा नहीं चला. कुछ ही महीनों में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद अक्टूबर 2008 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए.
2008 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा चुनाव
कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनाव में भड़ाना को भरतपुर की नगर सीट से टिकट दिया. हालांकि, इस चुनाव में उन्हें भाजपा की उम्मीदवार अनीता के सामने 4,584 मतों से हार का सामना करना पड़ा. अनीता को 22,942 वोट मिले, जबकि भड़ाना को 18,358 मत प्राप्त हुए. इस हार के बाद वे प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से कुछ दूर होकर अपने खनन और क्रेशर कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे.
क्रेशर प्लांट के संचालन और खनन लीज तक पहुंचने के रास्ते को लेकर ग्रामीणों और क्रेशर संचालक के बीच करीब दो साल से विवाद चल रहा था. इस मुद्दे पर ग्रामीणों की ओर से विरोध और धरना दिए गए. रविवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच क्रेशर परिसर में हिंसक घटना हुई. उस समय पहाड़ी पर मशीनों के जरिए खनन कार्य चल रहा था और भड़ाना भी मौके पर मौजूद थे. उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने आरोप लगाया कि 70 से 80 लोगों ने उनके पति और वहां मौजूद अन्य लोगों पर हमला किया. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अतर सिंह भड़ाना को वैर के उपजिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया. मध्य रात्रि को उनकी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई.
किरण भड़ाना अपने पिता दिवंगत पिता एवं पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की सबसे छोटी बेटी है और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की 2017 बैच की अधिकारी हैं. किरण भड़ाना ने अपनी मेहनत और पिता के मार्गदर्शन के बल पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे राजस्थान और अपने समाज का नाम रोशन किया था. वही, पिता के निधन की दुखद सूचना मिलने के बाद वे तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो गईं.
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