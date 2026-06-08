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लाहौल की चंद्रा नदी में मौज मस्ती कर रहा सैलानी बहा, स्थानीय लोगों ने कूद कर बचाई जान

चंद्रा नदी में पैर फिसलने से बहा पर्यटक, बाल-बाल बची जान. मनाली-लाहौल जाने वाले सैलानी सावधान

पर्यटक को किया गया रेस्क्यू
नदी में मस्ती करते पर्यटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सीसू के समीप चंद्रा नदी के किनारे मस्ती करनी सैलानियों को भारी पड़ गया. यहां पर नदी में पैर फिसलने के चलते एक सैलानी बह गया. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया. अब सैलानी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

रेस्क्यू में शामिल रहे स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बुंदेलखंड से आए कुछ सैलानी चंद्रा नदी के किनारे मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक युवक का पैर पानी में फिसला और वो चंद्रा नदी के तेज बहाव में बह गया. ऐसे में शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हुए और उन्होंने नदी के बीच फंसे हुए सैलानी को रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने मिलकर नदी के पानी से सैलानी को बाहर निकाला, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया. गौर रहे कि इन दिनों जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी जा रहे हैं, लेकिन सैलानी नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं. बीते दिनों मनाली पुलिस ने भी सभी सैलानियों से आग्रह किया गया था कि वो नदी नालों का रुख न करें, क्योंकि कभी भी नदी नालों के पानी के स्तर बढ़ सकता है. हालांकि कुछ जगह पर पुलिस रोजाना गश्त भी कर रही है, लेकिन कुल्लू से लेकर मनाली तक कई जगह पर ब्यास नदी के किनारे खुले हैं और सैलानी अपने छोटे बच्चों के साथ पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. जो कभी भी उनकी जान पर भारी पड़ सकता है.

जगह-जगह लगा रखें हैं चेतावनी बोर्ड

कई जगह पर प्रशासन ने नदी नालों के किनारे न जाने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी पर्यटक नदी नालों के किनारे जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं. पर्यटक नदी के बीच चट्टानों, पत्थरों पर फोटो और सेल्फी ले रहे हैं. ये काफी घातक हो सकता है, क्योंकि ये चट्टानें काफी फिसलन भरी होती हैं. पैर फिसलते ही कोई अनहोनी हो सकती है. हर साल कई सैलानी इसी कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं.

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'जगह-जगह सैलानियों को नदी किनारे जाने से रोका जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यटन कारोबारी से आग्रह किया जा रहा है कि वो भी नियमों के बारे में सैलानियों को जागरूक करें, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का हादसा ना हो सके.'

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