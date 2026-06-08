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लाहौल की चंद्रा नदी में मौज मस्ती कर रहा सैलानी बहा, स्थानीय लोगों ने कूद कर बचाई जान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सीसू के समीप चंद्रा नदी के किनारे मस्ती करनी सैलानियों को भारी पड़ गया. यहां पर नदी में पैर फिसलने के चलते एक सैलानी बह गया. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया. अब सैलानी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

रेस्क्यू में शामिल रहे स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बुंदेलखंड से आए कुछ सैलानी चंद्रा नदी के किनारे मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक युवक का पैर पानी में फिसला और वो चंद्रा नदी के तेज बहाव में बह गया. ऐसे में शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हुए और उन्होंने नदी के बीच फंसे हुए सैलानी को रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने मिलकर नदी के पानी से सैलानी को बाहर निकाला, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया. गौर रहे कि इन दिनों जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी जा रहे हैं, लेकिन सैलानी नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं. बीते दिनों मनाली पुलिस ने भी सभी सैलानियों से आग्रह किया गया था कि वो नदी नालों का रुख न करें, क्योंकि कभी भी नदी नालों के पानी के स्तर बढ़ सकता है. हालांकि कुछ जगह पर पुलिस रोजाना गश्त भी कर रही है, लेकिन कुल्लू से लेकर मनाली तक कई जगह पर ब्यास नदी के किनारे खुले हैं और सैलानी अपने छोटे बच्चों के साथ पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. जो कभी भी उनकी जान पर भारी पड़ सकता है.