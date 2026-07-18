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हिमाचल की मंडियों में छाई लाहौल-स्पीति की फूलगोभी, बाहरी राज्यों के व्यापारियों में भारी डिमांड

लाहौल-स्पीति की फूलगोभी के किसानों को मिल रहे अच्छे दाम, आगामी दिनों में मांग और बढ़ने के आासार.

Lahaul-Spiti cauliflower Demand increased
लाहौल घाटी की फूलगोभी की बढ़ी मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भुंतर में लाहौल-स्पीति की प्रसिद्ध फूलगोभी की एंट्री होते ही बाजार में रौनक लौट आई है. मंडी में इन दिनों लाहौल की फूलगोभी की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. किसानों को गुणवत्ता के अनुसार 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का बेहतर भाव मिल रहा है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है.

लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की मांग बढ़ी

भुंतर सब्जी मंडी के आढ़तियों के मुताबिक इस बार लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की गुणवत्ता बेहतरीन है. यही कारण है कि स्थानीय बाजार के साथ-साथ बाहरी राज्यों के व्यापारी भी इसकी खरीद में विशेष रुचि दिखा रहे हैं. मंडी में लोकल फूलगोभी की तुलना में लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की मांग ज्यादा बनी हुई है. जिसके चलते किसानों को अच्छे दाम मिलने से उनमें भी उत्साह का माहौल है और आने वाले दिनों में मंडी में लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की आवक और बढ़ने की संभावना है.

"लाहौल-स्पीति की फूलगोभी का स्वाद और गुणवत्ता इसे अलग पहचान दिलाते हैं. बाहरी राज्यों के व्यापारियों के साथ-साथ स्थानीय उपभोक्ता भी इसी गोभी को प्राथमिकता दे रहे हैं." - खजाना राम, आढ़ती, भुंतर सब्जी मंडी

व्यापारियों को रहता है लाहौल की फूलगोभी का इंतजार

भुंतर सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले हफ्तों में लाहौल-स्पीति से फूलगोभी की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे भुंतर मंडी में कारोबार और तेज होगा और किसानों को बेहतर आमदनी मिलने की उम्मीद है. सब्जी मंडी भुंतर के आढ़ती भागचंद ने बताया कि हर साल लाहौल की गोभी का बाहरी राज्यों के व्यापारी इंतजार करते हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है. ऐसे में इस साल भी फूलगोभी के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. इसके अलावा व्यापारी खुद भी लाहौल घाटी जाकर फूलगोभी खरीद रहे हैं.

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