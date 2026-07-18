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हिमाचल की मंडियों में छाई लाहौल-स्पीति की फूलगोभी, बाहरी राज्यों के व्यापारियों में भारी डिमांड

कुल्लू: जिला कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भुंतर में लाहौल-स्पीति की प्रसिद्ध फूलगोभी की एंट्री होते ही बाजार में रौनक लौट आई है. मंडी में इन दिनों लाहौल की फूलगोभी की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. किसानों को गुणवत्ता के अनुसार 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का बेहतर भाव मिल रहा है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है.

लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की मांग बढ़ी

भुंतर सब्जी मंडी के आढ़तियों के मुताबिक इस बार लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की गुणवत्ता बेहतरीन है. यही कारण है कि स्थानीय बाजार के साथ-साथ बाहरी राज्यों के व्यापारी भी इसकी खरीद में विशेष रुचि दिखा रहे हैं. मंडी में लोकल फूलगोभी की तुलना में लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की मांग ज्यादा बनी हुई है. जिसके चलते किसानों को अच्छे दाम मिलने से उनमें भी उत्साह का माहौल है और आने वाले दिनों में मंडी में लाहौल-स्पीति की फूलगोभी की आवक और बढ़ने की संभावना है.