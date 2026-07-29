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30 और 31 जुलाई को बंद रहेगी हिमाचल की ये सड़क, 24 जुलाई को इसी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में गई थी 13 लोगों की जान

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बीआरओ द्वारा तांदी किलाड़ सड़क की मरम्मत का कार्य किया जाएगा.

तांदी किलाड़ सड़क की खस्ता हालत
तांदी किलाड़ सड़क की खस्ता हालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:10 PM IST

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कुल्लू: मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बाधित हैं. वहीं, जगह-जगह हो रहे भूस्खलन से गाड़ियों के एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है. बात अगर लाहौल स्पीति जिले की करें तो यहां पिछले दिनों तांदी किलाड़ सड़क पर पांगी में कडू नाला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से एक वाहन हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो गई. अभी भी तांदी-सिलाड़ सड़क पर रोहली और कडू नाला के बीच जगह-जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते देते हुए बीआरओ द्वारा प्रभावित स्थल पर मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा. यहां रोहली और कडू नाला के बीच हुए लैंडस्लाइड की वजह से किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कार्यों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. आमजन एवं पर्यटकों से वैकल्पिक यात्रा योजना अपनाने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील गई है.

लाहौल स्पीति डीसी एवं डीडीएमए अध्यक्ष किरण भड़ाना ने संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तादी (एसकेटीटी) सड़क के किलोमीटर 80.900 (रोहली–कडू नाला के बीच) के सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य के मद्देनजर 30 और 31 जुलाई को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया है, ताकि कार्य के दौरान कर्मियों को असुविधा का सामना न करना पड़े और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने स्थानीय निवासियों, पर्यटकों एवं वाहन चालकों के लिए जनहित में महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है.

डीडीएमए अध्यक्ष किरण भड़ाना ने बताया, "अधिकारी कमांडिंग (ओसी), 94 आरसीसी से प्राप्त सूचना एवं अनुरोध के अनुसार एसकेटीटी (SKTT) सड़क के किलोमीटर 80.900 (रोहली–कडू नाला) के पास भूस्खलन होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण हो गया है. इसलिए मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावित स्थल पर मलबा हटाने तथा आवश्यक सुरक्षा कार्य किए जाने हैं. इन कार्यों के सुरक्षित एवं सुचारु निष्पादन के लिए 30 एवं 31 जुलाई 2026 को इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी"

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रोहली एवं कडू नाला के बीच किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. सड़क बंद होने की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही मलबा हटाने का कार्य आरंभ किया जाएगा और कार्य पूर्ण होने एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा मार्ग को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही सड़क को पुनः यातायात के लिए खोला जाएगा.

लाहौल स्पीति डीसी ने स्थानीय, यात्रियों, पर्यटकों और वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे 30 एवं 31 जुलाई के दौरान इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और जिला प्रशासन, पुलिस एवं सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें. उन्होंने कहा कि यह अस्थायी प्रतिबंध पूरी तरह जनसुरक्षा एवं यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग एवं धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

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