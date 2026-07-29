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30 और 31 जुलाई को बंद रहेगी हिमाचल की ये सड़क, 24 जुलाई को इसी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में गई थी 13 लोगों की जान

कुल्लू: मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बाधित हैं. वहीं, जगह-जगह हो रहे भूस्खलन से गाड़ियों के एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है. बात अगर लाहौल स्पीति जिले की करें तो यहां पिछले दिनों तांदी किलाड़ सड़क पर पांगी में कडू नाला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से एक वाहन हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो गई. अभी भी तांदी-सिलाड़ सड़क पर रोहली और कडू नाला के बीच जगह-जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते देते हुए बीआरओ द्वारा प्रभावित स्थल पर मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा. यहां रोहली और कडू नाला के बीच हुए लैंडस्लाइड की वजह से किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कार्यों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. आमजन एवं पर्यटकों से वैकल्पिक यात्रा योजना अपनाने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील गई है.

लाहौल स्पीति डीसी एवं डीडीएमए अध्यक्ष किरण भड़ाना ने संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तादी (एसकेटीटी) सड़क के किलोमीटर 80.900 (रोहली–कडू नाला के बीच) के सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य के मद्देनजर 30 और 31 जुलाई को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया है, ताकि कार्य के दौरान कर्मियों को असुविधा का सामना न करना पड़े और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने स्थानीय निवासियों, पर्यटकों एवं वाहन चालकों के लिए जनहित में महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है.