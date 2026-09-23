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घेपन झील के बढ़े जलस्तर को लेकर अलर्ट ! 14 KM की कठिन पैदल चढ़ाई कर डीसी ने लिया जायजा

इस दौरान डीसी लाहौल-स्पीति ने मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से झील की वर्तमान स्थिति और स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की. उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. साथ ही झील से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य एवं संभावित जोखिम का वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से आकलन करने पर जोर दिया. डीसी लाहौल-स्पीति का खुद झील तक पहुंचना प्रशासन की ओर से संभावित आपदा जोखिम को लेकर गंभीरता, सतर्कता और जमीनी स्तर पर स्थिति को समझने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

डीसी लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना का यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लगभग 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय कर, स्वयं झील तक पहुंचकर वहां की वास्तविक स्थिति को समझा. उन्होंने झील के जलस्तर, आसपास के भू-भाग और पानी के संभावित बहाव मार्ग का मौके पर अवलोकन किया. साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ इस बात पर भी विचार-विमर्श किया कि बढ़े हुए जलस्तर को नियंत्रित या कम करने के लिए व्यावहारिक एवं सुरक्षित उपाय क्या हो सकते हैं और ऐसी किसी भी संभावित स्थिति में किस प्रकार की कार्ययोजना अपनाई जा सकती है.

लाहौल-स्पीति: घेपन ग्लेशियल झील के बढ़े हुए जलस्तर से उत्पन्न संभावित आपदा जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन लाहौल-स्पीति एक्शन मोड में आ गया है. घेपन झील के आसपास निगरानी और एहतियाती तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम बढ़ाए हैं. इसी क्रम में डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने मंगलवार को स्वयं सिस्सु से करीब 14 किलोमीटर ऊपर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित घेपन झील का दौरा किया और मौके पर स्थिति का विस्तृत जायजा लिया. जिला प्रशासन पहले से ही झील की निगरानी और संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जोखिम को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां कर रहा है.

इस निरीक्षण दल में विभिन्न विभागों के कुल 15 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे. यह टीम झील क्षेत्र तक पहुंची और वहां जरूरी निरीक्षण एवं जानकारी जुटाने का काम किया. अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र होने के कारण टीम के अन्य सदस्यों के लिए झील के नीचे बेस कैंप में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई. डीसी लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना निरीक्षण के बाद मंगलवार को ही वापस लौट आईं, जबकि टीम के अन्य सदस्य बुधवार दोपहर बाद तक केलांग वापस लौटे.

एक्शन मोड में लाहौल-स्पीति प्रशासन (ETV Bharat)

GSI टीम पहले भी कर चुकी है अध्ययन

गौरतलब है कि घेपन झील करीब 4,070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. जिला प्रशासन द्वारा इसके जलस्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण मानकों की निरंतर निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है. हाल के दिनों में प्रशासन ने झील से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य किया है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की विशेषज्ञ टीम भी झील एवं इसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन कर चुकी है.

"घेपन झील के आसपास बड़ी संख्या में ग्लेशियर व पर्वत मौजूद हैं, जिनकी स्थिरता की नियमित निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले महीने नेपाल में हुई त्रासदी ने भी ग्लेशियरों की अस्थिरता से उत्पन्न संभावित खतरों की गंभीरता को रेखांकित किया है. ऐसे में घेपन झील के आसपास स्थित ग्लेशियरों और पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिरता का समय-समय पर वैज्ञानिक आकलन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा." - किरण भड़ाना, डीसी लाहौल-स्पीति

घेपन झील का बढ़ रहा जलस्तर (ETV Bharat)

आपदा में कितने समय में आबादी में पहुंचेगा पानी?

डीसी किरण भड़ाना ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर अब तक किए गए आकलनों के अनुसार, अगर किसी आपदा की स्थिति में झील का पानी अचानक नीचे की ओर आता है, तो करीब 22 मिनट में भारी मात्रा में पानी आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना है. हालांकि, मौके पर भौगोलिक एवं व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन का आकलन है कि पानी इससे कहीं कम समय में, लगभग 5 मिनट के भीतर भी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि इस संभावित जोखिम को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रभावी निकासी (Evacuation) योजना तैयार करने, नियमित जागरूकता एवं मॉक ड्रिल आयोजित करने और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की स्पष्ट एवं व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित कर संभावित आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

घेपन झील में स्थापित होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

डीसी लाहौल-स्पीति ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य झील के जलस्तर सहित महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी कर वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध करवाना है. साथ ही किसी संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी जारी करने में सहायता करना है. सी-डैक (C-DAC), तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित प्रणाली का सिस्सु झील में परीक्षण भी किया जा चुका है.