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वाराणसी : भगवान शिव को समर्पित होगा यह फ्लाई ओवर, 13 करोड़ से बदलेगी सूरत, जानें पर्यटकों को क्या मिलेगा

वाराणसी में लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे काशी के पौराणिक स्वरूप में एक बेहद खूबसूरत टूरिज्म जोन तैयार किया जाएगा.

Flyover dedicated to Lord Shiva
वाराणसी : भगवान शिव को समर्पित होगा यह फ्लाई ओवर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: वाराणसी में लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे काशी के पौराणिक स्वरूप में एक बेहद खूबसूरत टूरिज्म जोन तैयार किया जाएगा. भगवान शिव और काशी की विशेष थीम को समर्पित इस जोन में न केवल सैलानियों को सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी, बल्कि यात्रियों के आराम से बैठने के लिए भी विश्वस्तरीय आधुनिक व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं.

वाराणसी : भगवान शिव को समर्पित होगा यह फ्लाई ओवर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, काशी में रोजाना लाखों लोग पर्यटन एवं काशी दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में उनके रुकने आदि की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. ऐसे ही पर्यटकों की सुविधा के लिए नगर निगम एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम करने जा रहा है. इसके अंतर्गत यात्रियों के लिए सुरक्षित विकल्प मिल सकेगा. इसके लिए लहरतारा फ्लाईओवर के पास नीचे खाली भूमि पड़ी है. उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहां का सौंदर्यीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है.


यहां किया जाएगा सौंदर्यीकरण
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के अनुसार लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खाली भूमि का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 13 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय लिया गया है. इस पूरे क्षेत्र में पाथवे, भरपूर हरियाली, आकर्षक लाइटों, सुंदर गमलों और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही, इस जोन की सुंदरता में महादेव की विशेष झलक भी नजर आएगी, जिसके तहत वहां भगवान शिव के डमरू को एक भव्य स्कल्पचर के रूप में स्थापित किया जाएगा.

डेकोरेटिव लाइट्स और बड़े स्तर पर बागवानी
जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि इस सौंदर्यीकरण कार्य के तहत आकर्षक डेकोरेटिव लाइट्स और बड़े स्तर पर बागवानी का काम भी किया जाएगा. आम जनता और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए यहां आरामदायक बेंच, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और सुरक्षा के लिए टेबल-टॉप क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यह पूरा क्षेत्र पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सक्रिय जीवनशैली का केंद्र बनेगा. इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत पाथ-वे, हरियाली और डॉरमेट्री का निर्माण कार्य लगभग 8 से 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

बता दें कि वाराणसी में करीब 11 साल में पर्यटन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर काम हुआ है. इसमें मल्टीलेवल पार्किंग से लेकर मन्दिरों तक जाने वाले रास्तों पर साइनेज आदि का कार्य शामिल हैं. ऐसे ही सड़क निर्माण का कार्य भी बड़े स्तर पर किया गया है. अब वाराणसी आने वाले लोगों को पर्यटन अनुभव देने के लिए नगर निगम, लहरतारा-चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र को एक आधुनिक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रहा है.

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