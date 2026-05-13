बीकानेर की पहचान बनी लहरिया और डोरिया साड़ियां, गर्मी में आरामदायक और खास प्रिंटिंग बनाती है आकर्षक
सिर्फ भुजिया ही नहीं बीकानेर की साड़ियां भी देशभर में प्रसिद्ध हैं. पढ़िए अरविन्द व्यास की इस रिपोर्ट में...
Published : May 13, 2026 at 7:39 AM IST
बीकानेर : बीकानेर की गर्म जलवायु यहां प्रिंट होने वाली लहरिया और डोरिया साड़ियों के लिए एक USP बन गई है. लगातार इन साड़ियों के बढ़ रहे क्रेज का कारण इनका कलर कॉम्बिनेशन है. डोरिया साड़ी की यूनिक कलर प्रिंटिंग, हल्की बनावट और आकर्षक डिजाइन महिलाओं को खूब पसंद आ रही है. बाजारों में रंग-बिरंगी डोरिया साड़ियों की नई वैरायटी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. बीकानेर की लहरिया साड़ी राजस्थानी संस्कृति की आन-बान और पारंपरिक पहनावे का प्रतीक मानी जाती है. सालों से पहनी जा रही ये प्रिटिंग साड़ियां आज भी फैशन और क्वालिटी के रूप में पहली पसंद के रूप में है.
इसीलिए पड़ा लहरिया नाम : बीकानेर में गर्मी और सावन के मौसम में लहरिया साड़ियों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. रंग-बिरंगी धारियों और आकर्षक डिजाइन वाली यह साड़ी न केवल फैशन का हिस्सा है, बल्कि राजस्थान की लोक कला और संस्कृति की जीवंत पहचान भी है. लहरिया कला राजस्थान की पारंपरिक 'टाई-डाई' तकनीक पर आधारित है, जिसमें कपड़े को विशेष तरीके से बांधकर रंगा जाता है. इससे कपड़े पर लहरों जैसी आकृतियां उभरती हैं, इसी कारण इसका नाम लहरिया पड़ा. बीकानेर सहित मारवाड़ क्षेत्र में तीज, गणगौर और सावन के अवसर पर महिलाओं में लहरिया पहनने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है.
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हर नई वैरायटी बनती पसंद : बीकानेर के बाजारों में इन दिनों जयपुरी और राजस्थानी लहरिया साड़ियों की कई वैरायटी देखने को मिल रही है. बंधेज, मोथड़ा, चुनरी और मल्टीकलर लहरिया डिजाइन यहां की यूनिक डिजाइन है, जो कि सिल्क, जॉर्जेट और कॉटन लहरिया के रूप में प्रचलन में है. फैशन डिजाइनर्स भी अब पारंपरिक लहरिया को आधुनिक अंदाज में पेश कर रहे हैं. युवतियों के बीच लहरिया प्रिंट वाली साड़ियां, सूट और दुपट्टे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. सोशल मीडिया और बॉलीवुड फैशन ट्रेंड के कारण भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
पहले कोटा में प्रिंट होती थी साड़ियां : पीढ़ियों से ये कारोबार कर रहे बलदेव कुमार कहते हैं कि लहरिया केवल एक साड़ी नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत है. इसे नई पीढ़ी भी गर्व के साथ अपना रही है. बीकानेर में सालों पहले जब अकाल पड़ा था उसे वक्त तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर का निर्माण करवाया था. नहर का स्वरूप लहर की तरह था और उसी की यादों को संजोए रखने के लिए लहरिया प्रिंट का इजाद किया गया. इन साड़ियों में प्रिंटिंग का काम अपने आप में अनूठा है. सालों पहले कोटा के कैथून से बीकानेर की साड़ियां प्रिंट हुआ करती थी और इसी के चलते इसका नाम कोटा डोरिया पड़ा.
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गर्म मौसम में आरामदायक : उन्होंने बताया कि अब धीरे-धीरे बीकानेर में इसका इतना कारोबार विस्तृत हो गया है कि बीकानेर से देश भर में इन साड़ियों की डिमांड रहती है. बीकानेर में साड़ियों की रंगाई प्रिंट से जुड़े नत्प्रिथू मोहम्मद कहते हैं कि डोरिया साड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी महीन बुनाई और विशेष रंगाई तकनीक मानी जाती है. कपड़े पर बनाए जाने वाले आकर्षक कलर पैटर्न, लहरिया डिजाइन और पारंपरिक प्रिंट इसे शाही और एलिगेंट लुक देते हैं. यही वजह है कि इसकी मांग और बिक्री लगातार बढ़ रही है. बीकानेर जैसे गर्म और शुष्क मौसम वाले शहर में ये आराम और पारंपरिक सौंदर्य का बेहतरीन विकल्प है.
डोरिया साड़ी की विशेषता : बीकानेर में इन साड़ियों की प्रिंटिंग का काम होता है. कच्चा कपड़ा बनारस के पास महू और यूपी के अन्य इलाकों से बीकानेर आता है. पुश्तैनी रूप से साड़ियों की प्रिंटिंग के कारोबार से जुड़े मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि इस कपड़े की खासियत है कि ये मुलायम और सांस लेने वाला कपड़ा माना जाता है, जो गर्मी में भी आरामदायक होता है. वहीं, लहरिया और पारंपरिक रंगों की आकर्षक प्रिंटिंग इसे फैशन और संस्कृति का खूबसूरत संगम बनाती है. सावन, तीज और पारिवारिक आयोजनों के दौरान बाजारों में इन साड़ियों की खरीदारी बढ़ जाती है.
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कारोबारी घनश्याम लखानी कहते हैं कि बीकानेर में होने वाला प्रिंट अपने आप में यूनिक है और यह यहां की जलवायु के चलते एक खास पहचान बन चुका है. दुनिया में और कहीं भी इसका इस तरह का प्रिंट संभव नहीं है. इन साड़ियों में यह अलग-अलग प्रिंट यहां ही होते हैं और कलर कभी उतरते नहीं हैं. यह संगठित उद्योग नहीं है, इसीलिए कारोबार का सीधा आंकड़ा आना संभव नहीं है. कारोबार से जुड़े बलदेव कहते हैं कि 250 रुपए से लेकर ₹3000 तक की साड़ी बाजार में उपलब्ध है. हर दिन देश भर से इन साड़ियों के आपूर्ति से ज्यादा ऑर्डर आते हैं.