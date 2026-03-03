ETV Bharat / state

यूपी लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष बोले- "CM YOGI के जापान दौरे से एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा लाभ"

लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल ( Photo credit: ETV Bharat )