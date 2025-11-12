ETV Bharat / state

डॉ. शाहीन और परवेज का भाई बोला- कई साल से दोनों से संपर्क नहीं, आतंकी नहीं हो सकते

शाहीन शाहिद के बड़े भाई मोहम्मद शोएब अंसारी लखनऊ में बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, बोले- जांच में सामने आएगा पूरा सच

डॉ. शाहीन और भाई शोएब अंसारी. (Etv Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 3:39 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 3:45 PM IST

लखनऊः फरीदाबाद में AK-47 के साथ पकड़ी गई आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉ. परवेज के बड़े भाई शोएब अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने भाई-बहन के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उसके परिवार का बहन शाहीन और भाई परवेज अंसारी संपर्क नहीं है.

शोएब अंसारी ने कहा कि 'बहन डॉक्टर शाहीन से करीब चार और भाई डॉक्टर प्रवेश से 3 सालों से कोई संपर्क नहीं है. मुझे विश्वास है कि मेरे भाई-बहन आतंकी नहीं हैं. हमें भरोसा है कि जांच एजेंसियां ही इस पूरे मामले की जांच कर सच्चाई को सामने लाएंगे. इस पूरे घटनाक्रम से हमारा पूरा परिवार हैरान है. उन्हें अब तक किसी तरह के आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मैं अपने पिता के साथ खंदारी बाजार के मकान में रहता हूं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं. मेरे दोनों भाई बहन काफी पढ़े लिखे और होशियार थे. मुझे विश्वास नहीं है कि वह इस तरह की किसी आतंकी घटना में शामिल होंगे.'

शाहीन शाहिद का भाई शोएब अंसारी. (ETV Bharat)

मोहम्मद शोएब अंसारी ने कहा कि 'मंगलवार को जब एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों के लोग घर आए थे तो उन्होंने मुझसे और पिता से सवाल जवाब किए थे. जांच एजेंसी के अधिकारियों हमें परेशान नहीं किया, उन्होंने बहुत आराम से सवाल पूछे. एनआईए ने नॉर्मल सवाल किए कि शाहीन और परवेज कब से आना-जाना बंद किया. आखिरी बार कब बात हुई थी और आखरी बार बात करते समय उन्होंने परिवार से क्या कुछ कहा था. इस बारे में सवाल जवाब किया गया था. मेरे पिता से भी पूछताछ की गई, लेकिन हमें कुछ भी कहने या बयान देने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया. न तो पुलिस और न ही एटीएस ने हमें किसी तरह से मजबूर किया. उन्होंने बस सामान्य सवाल पूछे.'

न्यूज एजेंसी पीटीआई से को शोएब ने बताया कि उनके माता-पिता कभी-कभार उनकी बहन का हालचाल पूछते थे. माता-पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को फोन करके पूछेंगे कि वे कैसे हैं. मैं उसका बड़ा भाई हूं, ज़ाहिर है, मुझे भी उसकी चिंता होगी. क्या यह सामान्य बात नहीं है?"

शोएब ने शाहीन की गतिविधियों पर किसी भी तरह का संदेह होने से इनकार किया. उन्होंने कहा, "यहाँ तक कि जब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तब भी उसके किसी भी संदिग्ध काम में शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला. मुझे अब भी इन आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं इन पर यकीन ही नहीं कर सकता.

वहीं, एनआईए ने मंगलवार को शाहीन के छोटे भाई मोहम्मद परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की थी. इस दौरान जांच एजेंसियों ने उसके घर से तीन पैन कार्ड, एक हार्ड डिस्क, कार, बाइक, 3 कीपैड वाले फोन, एक हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रिक गैजेट्स बरामद किए थे. एनआईए के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर परवेज अंसारी आतंकी मॉड्यूल के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अपनी बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था और लगातार उनसे बातचीत कर रहा था. सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर परवेज अंसारी कीपैड फोन का इस्तेमाल इसलिए करता था कि उसकी सर्विलांस आसानी से ना हो सके. इसलिए जांच एजेंसियां उसके सभी फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे. एजेंसी का मानना है कि इन उपकरणों से मॉड्यूल के फंडिंग और संपर्क की अहम जानकारियां मिल सकती हैं.

एनआईए के अनुसार, फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय से जुड़ी एक डॉक्टर शाहीन शाहिद सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थी. पुलिस को संदेह है कि वह उसी विश्वविद्यालय के एक अन्य संकाय सदस्य डॉ. मुज़म्मिल गनई से जुड़ी थी, जिस पर प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़े एक "सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल" का हिस्सा होने का आरोप है.

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले इस मॉड्यूल का पर्दाफाश 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने और अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के तीन डॉक्टरों समेत आठ लोगों की गिरफ़्तारी के बाद हुआ. जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा, जमात-उल-मोमिनात, का नेतृत्व कर रही थी.

