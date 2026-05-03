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आगरा में नया महिला अस्पताल बना नहीं, पुराना तोड़कर कर दिया छोटा, महिला मरीज और गर्भवती परेशान

अभी 100 बेड की विंग बची है. तीन साल में नए अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गयी.

लेडी लॉयल अस्पताल का विस्तार किया जाना है.
लेडी लॉयल अस्पताल का विस्तार किया जाना है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 8:55 PM IST

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आगरा : शहर और देहात में आने वाली महिला मरीज और गर्भवती परेशान हैं. हर दिन 350 से 400 की ओपीडी वाले जिले के एक मात्र महिला अस्पताल लेडी लॉयल में महिलाओं को दवा से अधिक दर्द मिल रहा है. जिसकी वजह लेडी लॉयल अस्पताल के आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और नई जगह शिफ्ट किया जाना है. जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ऐसी है कि पुराना लेडी लॉयल अस्पताल तोड़कर थोड़ी जगह में समेट दिया. जबकि, नए स्थान पर अभी तक अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गई है. टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. लेडी लॉयल अस्पताल कम जगह में संचालित हो रहा है. जहां पर मरीजों की भीड़ दोगुनी है.

उप्र शासन ने तीन साल पहले एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ लेडी लॉयल को ‘इंटीग्रेटेड प्लान’ में शामिल किया है. जिसमें लेडी लॉयल अस्पताल को यहां से कैलाशपुरी मानसिक आरोग्यशाला में शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है. सरकार ने इसके लिए 68 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी बनाया. इसके बाद लेडी लॉयल अस्पताल की 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैली बनी इमारतें ढहा दी गई हैं. अभी 100 बेड की विंग बची है. जहां पर ही प्रसव, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड, नसबंदी समेत तमाम कार्य किए जा रहे हैं. तीन साल में नए अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गयी.

41 भवन ध्वस्त किए, एक बचा : आगरा लेडी लॉयल अस्पताल की बात करें तो इसके परिसर में 42 भवन थे. अब तक लेडी लॉयल अस्पताल के 41 पुराने भवन ध्वस्त किए जा चुके हैं. सिर्फ भवन ही बचा है. जिसमें अब ओपीडी, 100 बेड का अस्पताल चल रहा है. मदर कंगारू केयर यूनिट, एनआईसीयू भी इस भवन में है. पुराना कार्यालय और रिकॉर्ड रूम समेत अन्य भवन नहीं हैं.

ये आ रही दिक्कत : लेडी लॉयल अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराहती महिलाएं स्ट्रेचर के बजाय तीमारदारों के कंथों का सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर है. क्योंकि, लिफ्ट कई साल से खराब होने के कारण बंद है. सीवर का पानी भरा रहता है. यहां पर एक आधुनिक मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाने का दावा किया गया था.

यह होगा नए भवन में : लेडी लॉयल अस्पताल का नया अस्पताल पांच मंजिला होगा. लेडी लॉयल परिसर करीब पांच एकड में होगा. जिसमें करीब 200 बेड की व्यवस्था होगी. मॉडूयलर ओटी और अत्याधुनिक लेबर रूम होगा. प्रसव के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थितियों में मरीज को एसएनएमसी या हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत नहीं होगी. सभी तरह के ऑपरेशन भी यहीं पर होंगे. शासन भविष्य में जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी करेगा.

1959 में हुआ था उद्घाटन : लेडी लॉयल अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हुकुम सिंह ने किया था. तब यह अस्पताल छह एकड़ जमीन में संचालित हुआ था. इस अस्पताल की स्थापना लेडी डफरिन फंड से की गई थी. उस दौर में यह संयुक्त प्रांत में महिलाओं के इलाज का सबसे बडा आधुनिक अस्पताल हुआ करता था.

एक साल पहले बजट जारी : बता दें कि नए स्थान पर लेडी लॉयल अस्पताल के निर्माण के लिए बीते साल बजट जारी किया गया था. इसके टेंडर जारी किए गए. तब सिर्फ एक कंपनी ने निर्माण में रुचि दिखाई. जिसकी वजह से टेंडर के मानकों का पालन नहीं होने पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. अब शासन ने दोबारा टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की है. जिससे आस जगी है कि आगामी जून या जुलाई तक टेंडरिंग, टेक्निकल बिड के साथ किसी फर्म को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मिल जाएगी.

लेडी लॉयल महिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पुष्पलता ने बताया कि नए जिला महिला अस्पताल (लेडी लायल) की टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आगामी जून और जुलाई तक टेंडरिंग के बाद किसी फर्म को निर्माण कार्य मिल जाएगा. जिससे जल्द ही बनाने का काम शुरू हो जाएगा.

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