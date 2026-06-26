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जबलपुर में लेडी गैंग का आतंक, लड़की को बेरहमी से पीटा, कपड़े उतरवाकर सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके का मामला, सुनसान इलाके में ले जाकर लड़की से मारपीट. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार.

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जबलपुर में लड़की के साथ मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: जबलपुर के ग्वारीघाट का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इसमें एक महिला और कुछ लड़कियां मिलकर एक दूसरी लड़की के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रही हैं. मारपीट के बाद इन लड़कियों ने पीड़ित लड़की के कपड़े भी उतार दिए. आज इस मामले में पीड़ित लड़की ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है. पीड़ित लड़की का कहना है कि वह पुलिस के पास गई थी लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली.

जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके का मामला

जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक नाबालिग लड़की अपने कुछ साथियों के साथ पहुंची. उसने बताया कि वह ग्वारीघाट क्षेत्र में रहती है, बीते दिनों उसने अपनी एक सहेली की मदद की थी. उसकी सहेली को उसकी सौतेली मां परेशान करती थी. इस वजह से उसने सहेली को अपने घर में रख लिया था. जिसकी वजह से उसकी सौतेली मां से उसका विवाद हो गया.

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार (ETV Bharat)

पीड़ित लड़की ने कहा, मेरी सहेली की सौतेली मां अन्य चार लड़कियों के साथ मुझे एक सुनसान इलाके में लेकर गई और वहां मेरे साथ जमकर मारपीट की. मामला केवल मारपीट पर ही नहीं रुका बल्कि उन्होंने मेरे कपड़े भी उतार दिए और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया. लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी लड़कियों की गैंग ने इस पूरी घटना का एक वीडियो भी बनाया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पीड़ित लड़की का कहना है कि जब से वीडियो वायरल हुआ है लोगों ने उनका जीना दूभर कर दिया है.

सामाजिक कार्यकर्ता ने पीड़ित लड़की को जबलपुर पुलिस अधीक्षक से मिलवाया

लड़की ने बताया कि इस वीडियो को लेकर वह जबलपुर के ग्वारीघाट थाने पहुंची थी जहां पर उसने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. लेकिन पुलिस ने बड़ी मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया. पीड़ित लड़की ने आसपास के इलाके के कई लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया. एक सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र बारी ने पीड़ित लड़की की मुलाकात जबलपुर पुलिस अधीक्षक से करवाई है.

शैलेंद्र बड़ी ने बताया कि लड़कियों की यह गैंग काफी खतरनाक है. इन्होंने जिस ढ़ंग से इस लड़की के साथ मारपीट की है उसे ग्वारीघाट के आसपास दहशत का माहौल है. पुलिस को आरोपी लेडी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने पीड़ित लड़की की गुहार सुनने के बाद ग्वारीघाट पुलिस को इस मामले में गंभीर धाराएं लगाते हुए आरोपी महिलाओं और लड़कियों को पकड़ने के लिए कहा है. इस मामले में दो लड़कों की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस अधीक्षक ने ग्वारीघाट पुलिस को इन्हें भी गिरफ्तार करने को कहा है.

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