पटना की 'लेडी डॉन' गिरफ्तार, पति गया जेल तो अवैध कारोबार की बनी सरगना

पटना : बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 'लेडी डॉन' के नाम से कुख्यात महिला अपराधी को गिरफ्तार किया है. हत्या समेत दर्जनों संगीन मामलों में वांछित यह महिला लंबे समय से फरार चल रही थी. ये सभी मामले मुख्य रूप से पटना के चौक थाना और खाजेकला थाना में दर्ज बताए जा रहे हैं. यही नहीं अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रही थी.

पति गया जेल तो बनी सरगना : पुलिस के अनुसार, पति के जेल जाने के बाद उसने पूरे अवैध कारोबार की कमान खुद संभाल ली थी. अब पुलिस उसकी और उसके पति की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर जब्ती की तैयारी में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि अभियुक्त लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थी और अपने नेटवर्क के जरिए अवैध शराब के कारोबार को लगातार संचालित कर रही थी.

धवलपुरा टीओपी के पास से दबोचा गया : दरअसल पटना एसएसपी के निर्देश पर जिले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत चौक थाना क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. धवलपुरा टीओपी के पास से पुलिस टीम ने 'लेडी डॉन' के नाम से कुख्यात इस महिला अभियुक्त को धर दबोचा. वहीं इसके पति जयकांत राय भी कुख्यात अपराधी है.

''महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. गिरफ्तार महिला पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी थी. यह महिला न सिर्फ अवैध शराब की सप्लाई में शामिल थी, बल्कि अपने नेटवर्क के जरिए वसूली और धमकी जैसे अपराधों को भी अंजाम देती थी.''- गौरव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2