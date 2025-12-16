ETV Bharat / state

पटना की 'लेडी डॉन' गिरफ्तार, पति गया जेल तो अवैध कारोबार की बनी सरगना

पटना पुलिस एक्शन में है. इसी कड़ी में लेडी डॉन को दबोचा गया है. पुलिस उससे राज उगलवाने में जुटी हुई है. पढ़ें खबर

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर (सौ. IANS)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 16, 2025 at 7:32 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 'लेडी डॉन' के नाम से कुख्यात महिला अपराधी को गिरफ्तार किया है. हत्या समेत दर्जनों संगीन मामलों में वांछित यह महिला लंबे समय से फरार चल रही थी. ये सभी मामले मुख्य रूप से पटना के चौक थाना और खाजेकला थाना में दर्ज बताए जा रहे हैं. यही नहीं अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रही थी.

पति गया जेल तो बनी सरगना : पुलिस के अनुसार, पति के जेल जाने के बाद उसने पूरे अवैध कारोबार की कमान खुद संभाल ली थी. अब पुलिस उसकी और उसके पति की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर जब्ती की तैयारी में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि अभियुक्त लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थी और अपने नेटवर्क के जरिए अवैध शराब के कारोबार को लगातार संचालित कर रही थी.

Patna Police
एक्शन में पुलिस (ETV Bharat)

धवलपुरा टीओपी के पास से दबोचा गया : दरअसल पटना एसएसपी के निर्देश पर जिले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत चौक थाना क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. धवलपुरा टीओपी के पास से पुलिस टीम ने 'लेडी डॉन' के नाम से कुख्यात इस महिला अभियुक्त को धर दबोचा. वहीं इसके पति जयकांत राय भी कुख्यात अपराधी है.

''महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. गिरफ्तार महिला पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी थी. यह महिला न सिर्फ अवैध शराब की सप्लाई में शामिल थी, बल्कि अपने नेटवर्क के जरिए वसूली और धमकी जैसे अपराधों को भी अंजाम देती थी.''- गौरव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2

'शराब तस्करी की फैलाया कारोबार' : पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि महिला के पति के जेल जाने के बाद अवैध कारोबार पूरी तरह उसी के नियंत्रण में था. वह अपने गुर्गों के माध्यम से शराब की तस्करी, भंडारण और सप्लाई का काम करवा रही थी. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

संपत्तियां होगी जब्त : वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त और उसके पति द्वारा अपराध से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है. जल्द ही विधि-सम्मत प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से पटना सिटी इलाके में अवैध शराब कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा.

आगे भी एक्शन रहेगा जारी : फिलहाल गिरफ्तार महिला अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई जारी है. पुलिस का दावा है कि अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी.

