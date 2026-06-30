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दर्री डैम में मिला युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी, पीएम रिपोर्ट में सामने आएगी मौत की असल वजह

कोरबा : हसदेव नदी के दर्री डैम से मंगलवार की सुबह एक युवती की लाश मिली है. सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया है. प्रथम दृष्टया पुलिस इसे खुद से उठाया गया आत्मघाती कदम मानकर चल रही है. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है,रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की असल वजह सामने आएगी.





कौन है मृतिका ?

मृतिका की पहचान नंदिनी मेहर के तौर में हुई है. जो हाथी पंडाल, सिंचाई कॉलोनी (दर्री थाना के पीछे) की रहने वाली थी. उनके पिता का नाम नरेश मेहर बताया गया है.घटना की सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दर्री डैम के गेट नंबर 1 के पास सबसे पहले मछुआरों ने युवती के शव को देखा इसके बाद सूचना पुलिस तक पहुंचाई.