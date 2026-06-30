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दर्री डैम में मिला युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी, पीएम रिपोर्ट में सामने आएगी मौत की असल वजह

हसदेव नदी के दर्री डैम में युवती का शव मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

lady Dead body found in darri dam
दर्री डैम में मिला युवती का शव (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 6:16 PM IST

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कोरबा : हसदेव नदी के दर्री डैम से मंगलवार की सुबह एक युवती की लाश मिली है. सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया है. प्रथम दृष्टया पुलिस इसे खुद से उठाया गया आत्मघाती कदम मानकर चल रही है. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है,रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की असल वजह सामने आएगी.


कौन है मृतिका ?

मृतिका की पहचान नंदिनी मेहर के तौर में हुई है. जो हाथी पंडाल, सिंचाई कॉलोनी (दर्री थाना के पीछे) की रहने वाली थी. उनके पिता का नाम नरेश मेहर बताया गया है.घटना की सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दर्री डैम के गेट नंबर 1 के पास सबसे पहले मछुआरों ने युवती के शव को देखा इसके बाद सूचना पुलिस तक पहुंचाई.

युवती का शव दर्री डैम में मिला है. मछुआरों ने सबसे पहले शव को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी थी. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है-लखन पटले,एएसपी

भाई ने भी किया था सुसाइड
अब तक की जानकारी के अनुसार युवती सिंचाई कॉलोनी निवासी है और साडा कॉलोनी के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. युवती अविवाहित थी, परिवार में माता पिता के अलावा घर में चार भाई बहन थे. युवती के छोटे भाई ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले सुसाइड किया था. परिवार में हाल फिलहाल के वर्षों में यह दूसरी मौत की घटना है. हालांकि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है. विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा.

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