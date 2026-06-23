फतेहाबाद में लेडी ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख की डिमांड, 35 हजार में हुई थी डील
फतेहाबाद में एसीबी की टीम ने लेडी ASI रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 8:54 PM IST
फतेहाबाद: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भट्टूकलां थाने के महिला डेस्क पर तैनात एएसआई तलविंद्र और एक अन्य महिला कस्तूरी देवी को रिश्वत मामले में काबू किया है. एसीबी की कार्रवाई के अनुसार, एक शिकायत से जुड़े मामले में समझौता करवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. बताया जा रहा है कि ₹200000 की डिमांड की गई थी. आज 35000 रुपए में सौदा तय हुआ था.
35 हजार में तय हुआ था सौदाः इस बारे में जानकारी देते हुए एसीबी इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि "लड़की के एक मामले में समझौता होने के बाद भी मामले की जांच कर रही महिला एएसआई के द्वारा शिकायतकर्ता पर दवाब बनाया जा रहा था और पैसों की डिमांड की जा रही थी. ₹200000 मांगे गए थे लेकिन सौदा 35000 रुपए में तय हुआ."
मध्यस्थता कर रही महिला कस्तूरी देवी को गिरफ्तारः इसके बाद त्रिलोक सिंह ने मामले की शिकायत एसीबी को दी और एसीबी ने टीम की गठन किया और नोटों पर रंग लगाकर त्रिलोक सिंह को दे दिए. आज (मंगलवार) को भट्टू थाने में त्रिलोक सिंह ने मध्यस्थता कर रही महिला कस्तूरी देवी को 35000 रुपए दिए तो एसीबी भी की टीम ने कस्तूरी देवी को मौके पर काबू कर लिया. इसके बाद कस्तूरी देवी के बयान और मौके की रिकॉर्डिंग के आधार पर महिला एएसआई तजिंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.