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फतेहाबाद में लेडी ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 लाख की डिमांड, 35 हजार में हुई थी डील

फतेहाबाद में एसीबी की टीम ने लेडी ASI को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भट्टूकलां थाने के महिला डेस्क पर तैनात एएसआई तलविंद्र और एक अन्य महिला कस्तूरी देवी को रिश्वत मामले में काबू किया है. एसीबी की कार्रवाई के अनुसार, एक शिकायत से जुड़े मामले में समझौता करवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. बताया जा रहा है कि ₹200000 की डिमांड की गई थी. आज 35000 रुपए में सौदा तय हुआ था. 35 हजार में तय हुआ था सौदाः इस बारे में जानकारी देते हुए एसीबी इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि "लड़की के एक मामले में समझौता होने के बाद भी मामले की जांच कर रही महिला एएसआई के द्वारा शिकायतकर्ता पर दवाब बनाया जा रहा था और पैसों की डिमांड की जा रही थी. ₹200000 मांगे गए थे लेकिन सौदा 35000 रुपए में तय हुआ."