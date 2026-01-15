लाड़ली बहनों का इंतजार खत्म, अकाउंट में 32वीं किस्त के पैसे आने की तारीख तय

लाड़ली बहनों का इंतजार खत्म, अकाउंट में 32वीं किस्त के पैसे आने की तारीख तय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हितग्राही महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे 1836 करोड़ रुपए की राशि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 8:23 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों के खातों में 16 जनवरी को पैसा पहुंचने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव माखन नगर बाबई में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में बटन दबाकर लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे. इससे जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 1836 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी. प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि अंतरित करने के लिए हर माह की 10 से 15 के बीच की तारीख निर्धारित की है.
गैस रिफिलिंग के 90 करोड़ भी आएंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 जनवरी को माखन नगर पहुंचेंगे. सीएम यहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे. इसके बाद राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाडली बहनों के खातों में योजना की 32वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश की 29 लाख उन महिला हितग्राहियों के खातों में भी राशि डाली जाएगी, जो योजना के तहत गैस सिलेंडर का लाभ लेती हैं. ऐसी महिला हितग्राहियों के खातों में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी.
अब तक 48 हजार करोड़ दे चुकी सरकार
राज्य सरकार द्वारा जून 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरूआत की गई थी. इस योजना की शुरुआत 1 हजार रुपये से की गई थी. हालांकि चुनाव के पहले शुरू की गई इस योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा आशंकाएं जताई जाती रही है. विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया.
मोहन सरकार के दो साल पूरे होने के पहले नवंबर 2025 में राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि को 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. अब प्रदेश की पात्र महिला हितग्राहियों को 1500 रुपए की राशि हर माह दी जा रही है. इस योजना के तहत सरकार जून 2023 से दिसंबर के बीच कुल 48632 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है.
सरकार पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ
इस योजना के जरिए महिलाओं के खातों में 48 हजार करोड़ की भारी भरकम राशि ट्रांसफर किए जाने से राज्य की आर्थिक सेहत पर भी असर पड़ रहा है. राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 4.64 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है.