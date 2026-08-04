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लद्दाख की दुर्लभ दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट 'थार' में करेंगे चहलकदमी! संरक्षण और शोध को मिलेगा नया आयाम

​बीकानेर का NRCC लद्दाख की दुर्लभ दो कूबड़ वाली बैक्ट्रियन ऊंट प्रजाति को लाने की योजना बना रहा है, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी.

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 6:10 PM IST

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बीकानेर : ऊंटों की वैश्विक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना चुके राजस्थान के बीकानेर शहर को जल्द ही एक अभूतपूर्व और दुर्लभ सौगात मिल सकती है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन संचालित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (NRCC), बीकानेर, लद्दाख की प्रसिद्ध और संकटग्रस्त दो कूबड़ वाली 'बैक्ट्रियन' ऊंट नस्ल को बीकानेर लाने की योजना पर अत्यंत गंभीरता से मंथन कर रहा है. यदि यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतरती है, तो यह देश का पहला ऐसा अनूठा स्थान होगा, जहां थार के गर्म रेगिस्तान के एक कूबड़ वाले भारतीय ऊंट और हिमालय के शून्य से नीचे के जमा देने वाले ठंडे वातावरण में रहने वाले दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट एक साथ, एक ही बाड़े में चहलकदमी करते नजर आएंगे. इससे बीकानेर का महत्व केवल ऊंट अनुसंधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ऊंट पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन का भी राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है.

सिल्क रूट की अमूल्य ऐतिहासिक विरासत हैं ये ऊंट : ​भारत में दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की खूबसूरत नुब्रा वैली, विशेषकर हुंदर के रेतीले टीलों (Hunder Sand Dunes) के इलाके में पाए जाते हैं. इन जीवों का इतिहास सदियों पुराना और रोमांचक है. प्राचीन काल में जब मध्य एशिया, तिब्बत और भारत के बीच प्रसिद्ध 'सिल्क रूट' (रेशम मार्ग) के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होता था, तब ये ऊंट काराकोरम और हिमालय के कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीले दर्रों तथा दुर्गम घाटियों में भारी सामान ढोने के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यम माने जाते थे.

नुब्रा वैली से बैक्ट्रियन ऊंट लाने की योजना पर फिर मंथन (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीले दर्रों और लंबे सफर में भारी सामान ढोने के लिए दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट सबसे विश्वसनीय साथी माने जाते थे. व्यापार बंद होने के बाद इन कारवां के कुछ ऊंट नुब्रा घाटी में ही रह गए और वहीं उनकी आबादी विकसित होती रही. आज ये ऊंट केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक व्यापारिक विरासत और हिमालयी संस्कृति के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं. हालांकि समय के साथ इनकी संख्या घटकर लगभग 300 के आसपास रह गई है, जिसके चलते इनके संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है.

वैज्ञानिक अध्ययनों से मिली सकारात्मक राह
वैज्ञानिक अध्ययनों से मिली सकारात्मक राह (फोटो ईटीवी भारत gfx)

पहले भी हुआ है वैज्ञानिक अध्ययन : राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि बैक्ट्रियन ऊंटों पर पहले भी अनुसंधान किया जा चुका है. वैज्ञानिकों ने इनके भोजन, पाचन क्षमता, शरीर की बनावट, ठंडे वातावरण में जीवित रहने की क्षमता तथा शारीरिक अनुकूलन का अध्ययन किया था. उन्होंने बताया कि इस दुर्लभ नस्ल के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी अनुसंधान केंद्र के पास है. इसी उद्देश्य से इन ऊंटों को बीकानेर लाने की योजना पर पुनः विचार किया जा रहा है.

सात साल पहले बीकानेर से लद्दाख गए थे ऊंट : डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि लगभग सात वर्ष पहले बीकानेरी नस्ल के ऊंटों को लद्दाख भेजा गया था. इसका उद्देश्य यह जानना था कि राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में रहने वाले ऊंट क्या लद्दाख की अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले वातावरण में स्वयं को ढाल सकते हैं. यह प्रयोग सफल रहा और आज भी वे ऊंट वहां स्वस्थ हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पूरी तरह अनुकूलित हो चुके हैं. उसी समय लद्दाख से दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों को बीकानेर लाने की योजना भी बनी थी, लेकिन कई कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. अब एक बार फिर इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई है और वैज्ञानिक स्तर पर इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

बीकानेर में दिखेंगे लद्दाख के दो कूबड़ वाले ऊंट!
बीकानेर में दिखेंगे लद्दाख के दो कूबड़ वाले ऊंट! (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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बीकानेर के पर्यटन को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय आकर्षण : बीकानेर पहले से ही अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, ऊंट सफारी, ऐतिहासिक ऊंट संग्रहालय और एनआरसीसी केंद्र के कारण देश-विदेश के सैलानियों का पसंदीदा केंद्र रहा है. यदि बैक्ट्रियन ऊंट यहां स्थापित होते हैं, तो यह पर्यटकों के लिए एक दोहरा आकर्षण होगा. वर्तमान में लद्दाख जाने वाले पर्यटक नुब्रा वैली में इन दो कूबड़ वाले ऊंटों की सवारी का लुत्फ उठाने के लिए खास तौर पर पहुंचते हैं. बीकानेर में दोनों प्रजातियों की मौजूदगी से पर्यटकों, शोधार्थियों, वन्यजीव प्रेमियों और स्कूली विद्यार्थियों को एक ही जगह पर इनके व्यवहार, शारीरिक अंतर और जीवनशैली को समझने का सुनहरा मौका मिलेगा. इससे स्थानीय गाइडों, हस्तशिल्प कारीगरों, होटल व्यवसाय और ऊंट के दूध से बने उत्पादों के बाजार को भारी बढ़ावा मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल बीकानेर को "कैमल टूरिज्म कैपिटल" के रूप में और अधिक मजबूत पहचान दिला सकती है.

वैज्ञानिक अनुसंधान के खुलेंगे नए आयाम : बैक्ट्रियन ऊंट अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के लिए विकसित हुए हैं, जबकि बीकानेरी ऊंट गर्म रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवनयापन करते हैं. दोनों नस्लों का एक ही संस्थान में अध्ययन होने से जलवायु परिवर्तन, आनुवंशिकी, प्रजनन, पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न मौसमों में अनुकूलन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण शोध किए जा सकेंगे. दरअसल भविष्य में यह परियोजना ऊंट संरक्षण के साथ-साथ बदलती जलवायु के प्रभावों को समझने और ऊंट आधारित अनुसंधान को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. यदि यह योजना मूर्त रूप लेती है, तो बीकानेर केवल ऊंट अनुसंधान का केंद्र ही नहीं रहेगा, बल्कि दुर्लभ बैक्ट्रियन ऊंटों के संरक्षण, पर्यटन और वैज्ञानिक अध्ययन का भी देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.

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