ग्लोबल विलेज की दुनिया में सड़क से वंचित हिमाचल का ये गांव, 101 साल के बुजुर्ग भी देख रहे सड़क की राह

सड़क सुविधा न होने से सुनसान हो चुकी कभी लोगों से गुलजार रही ये बस्ती. अब गांव में बचे हैं 4 घर.

Gabhar village Sirmaur district Road Problem
सड़क से वंचित सिरमौर जिले का ये गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 7:26 PM IST

6 Min Read
सिरमौर: इंटरनेट और ग्लोबल विलेज की दुनिया में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का गाभर गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है. यहां तक कि गांव के 101 साल के बुजुर्ग भी सड़क की राह ताकते-ताकते उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गांव में गाड़ी पहुंचे, इस बुजुर्ग का ये सपना अब भी सपना ही बना हुआ है. सरकार चाहे भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की, किसी ने भी इस गांव का दर्द नहीं समझा. यहां तक कि सुक्खू सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में भी इस गांव का बेड़ापार होता नजर नहीं आ रही है.

सड़क सुविधा नहीं होने से गांव में बचे हैं 4 घर

हालत ये है कि, कभी आबाद रहने वाले इस गांव में अब 4 ही घर शेष बचे हैं, बाकी सब यहां से पलायन कर चुके हैं. नतीजतन मकान भी खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन गांव में अब भी रहने वाले लोगों को एक ऐसे मसीहा की उम्मीद है, जो उनके गांव को सड़क जैसी बड़ी सुविधा से जोड़ सके.

Gabhar village Sirmaur district Road Problem
101 साल के बुजुर्ग आज भी देख रहे सड़क की राह (ETV Bharat)

आज भी सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं 101 वर्षीय बुजुर्ग

दरअसल, जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की भजौन पंचायत के गाभर गांव की आज तक किसी ने भी फरियाद नहीं सुनी. 101 वर्षीय बुजुर्ग मोहीराम आज भी गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की राह ताक रहे हैं, लेकिन कमरऊ तहसील में स्थित गाभर गांव आजादी के 77 वर्ष बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है. गांव तक पहुंचने के लिए मात्र 2 से 3 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता ही उपलब्ध है, जिसके सहारे ग्रामीणों को आवाजाही करनी पड़ती है.

सड़क की इस बदहाल स्थिति ने धीरे-धीरे पूरे गांव को उजाड़ने का काम किया. कभी 28 घरों और लगभग 250 की आबादी वाले इस गांव में आज केवल 4 घर और कुल 25 लोग ही बचे हैं, जबकि बाकी सभी बेहतर सुविधाओं की तलाश में वर्षों पहले पलायन कर चुके हैं. लिहाजा यह गांव लगभग सुनसान हो चुका है.

28 घर में से अब शेष बचे हैं 4 घर

  1. गभार गांव तक पहुंचने के लिए मात्र 2 से 3 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता उपलब्ध.
  2. कभी 28 घर और लगभग 250 की आबादी वाले इस गांव में अब बचे हैं केवल 4 घर और कुल 25 लोग.
  3. बेहतर सुविधा की तलाश में गांव से पलायन कर रहे लोग.
  4. गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी चिंताजनक.
  5. गांव का प्राथमिक स्कूल 2003 में हो गया था बंद.

ये परिवार आज भी गांव में ही डटे हुए हैं

सड़क सुविधा की आस लिए वर्तमान में भी गांव में डटे परिवारों में दलीप सिंह पुंडीर, राजेश पुंडीर, सुरेश पुंडीर, इंद्र सिंह पुंडीर सहित लगभग 101 वर्षीय बुजुर्ग मोही राम पुंडीर शामिल हैं. बंदूक लाइसेंस के अनुसार मोही राम का जन्म 1924 में दर्ज है. मोही राम के अनुसार सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हुए, लेकिन उनका अपनी मिट्टी से जुड़ाव उन्हें आज भी यहीं रोके हुए है.

Gabhar village Sirmaur district Road Problem
सिरमौर जिले का गभार गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित (ETV Bharat)

बस एक ही इच्छा-गांव में गाड़ी आता देख पाए

मोही राम ने कहा कि, "मैंने जीवन के 100 से अधिक वर्ष यहीं बिताए हैं. बस एक ही इच्छा है कि अपने जीते-जी अपने गांव में गाड़ी आती हुई देख पाए. स्वास्थ्य समस्या आने पर सड़क तक पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. सरकार से मांग है कि उनके गांव को भी सड़क सुविधा से जल्द जोड़ा जाए."

मजबूरी में गांव में रहने को मजबूर ग्रामीण

स्थानीय निवासी दलीप सिंह पुंडीर बताते हैं कि, "सड़क न होने के कारण गांव आजादी के बाद से ही विकास से कटकर रह गया. उनके अनुसार सरकारी तंत्र कभी इस गांव में नहीं आया. हमने तो यह समझना ही छोड़ दिया है कि आजादी का लाभ सभी तक पहुंचता है. हम मजबूरी में यहां रह रहे हैं, वरना पलायन ही एकमात्र विकल्प रह गया है."

सड़क निर्माण में मुख्य बाधा

दलीप सिंह के अनुसार, गांव की जमीन बेहद उपजाऊ है और यहां अदरक व लहसुन की उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली फसल होती है, लेकिन बाजार तक पहुंच न होने के चलते किसान समय पर उपज बेच नहीं पाते और भारी आर्थिक नुकसान उठाते हैं. सतौन-रेणुका जी मार्ग से काटली से गाभर तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क बननी है, जिसमें करीब 2 किलोमीटर हिस्सा वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है. यही इस सड़क निर्माण में मुख्य बाधा है.

Gabhar village Sirmaur district Road Problem
सड़क सुविधा नहीं होने से गांव में बचे हैं 4 घर (ETV Bharat)

बैलगाड़ी के लिए बना मार्ग भी सिकुड़ा

ग्रामीणों के अनुसार, साल 2002-03 में वन विभाग ने सूखे पेड़ों की निकासी के लिए 5 फीट चौड़ा बैलगाड़ी मार्ग बनाया था, परंतु आज यह सिकुड़कर केवल 2 से 3 फीट ही रह गया है. ग्रामीणों ने इसे चौड़ा करने के लिए डीएफओ रेणुका जी से अनुमति भी मांगी थी. विभाग ने हाथ से मलबा हटाने की इजाजत तो दी, लेकिन मशीनों के उपयोग की अनुमति न मिलने के कारण मार्ग में सुधार संभव नहीं हो सका.

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी चिंताजनक

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी यहां चिंताजनक है. गांव का प्राथमिक स्कूल 2003 में बंद हो गया था, जिसके बाद बच्चों को प्रतिदिन डेढ़ घंटे पैदल चलकर कोड़गा या मानल स्कूल जाना पड़ता है. स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में बीमार मरीजों को चारपाई पर डालकर 3 किलोमीटर दूर सड़क तक ले जाना पड़ता है. ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब वह सड़क सुविधा की गुहार लगाते-लगाते थक चुके है. संभव हो तो जल्द समस्या का समाधान करें. चूंकि गांव के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी व्यथा सुनेगी और एक दिन सड़क बनकर गाभर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ देगी.

क्या कहते हैं PWD अधिकारी?

लोक निर्माण विभाग सतौन के एसडीओ योगेश शर्मा ने बताया कि, "गाभर सड़क की 4.5 किलोमीटर लम्बी डीपीआर तैयार कर भेजी जा चुकी है. चूंकि प्रस्तावित मार्ग का 2.9 हैक्टेयर क्षेत्र वन विभाग के अधीन है. इसलिए फाइल डीएफओ रेणुका जी के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई है. स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी."

