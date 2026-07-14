ETV Bharat / state

9 महीने से बंद है राशन, ई केवाईसी नहीं करने वालों को विभाग की अंतिम चेतावनी

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के करीब 62 हजार 907 हितग्राही पिछले 9 महीनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले राशन से वंचित हैं. इसकी मुख्य वजह इन हितग्राहियों द्वारा अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं करना है.

खाद्य विभाग ने ई-केवाईसी के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं करा सके हैं. अब विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई 2026 ई-केवाईसी की अंतिम तिथि है और इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.

कांकेर में राशन वितरण सेवा प्रभावित (ETV BHARAT)

खाद्य विभाग के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं. इसके बाद वे शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. खाद्य विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, रिकॉर्ड को अद्यतन करना तथा मृत, अपात्र और डुप्लीकेट हितग्राहियों के नाम हटाकर वास्तविक पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है.

कांकेर में राशन लेने आए लोग (ETV BHARAT)

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब केवल एक दिन का समय शेष है और जिले के 62907 हजार लोगों का ई-केवाईसी कराया जाना बाकी है. ऐसे में यदि समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो हजारों परिवार सरकारी राशन से वंचित हो सकते हैं.

कांकेर में पीडीएस राशन दुकान (ETV BHARAT)

किस ब्लॉक में कितने हितग्राहियों ने नहीं कराया ईकेवाईसी

अंतागढ़ ग्रामीण - 7594

भानुप्रतापपुर ग्रामीण- 5951