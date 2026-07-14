9 महीने से बंद है राशन, ई केवाईसी नहीं करने वालों को विभाग की अंतिम चेतावनी
कांकेर में पीडीएस सिस्टम का बुरा हाल है. यहां हितग्राहियों का ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 4:32 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के करीब 62 हजार 907 हितग्राही पिछले 9 महीनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले राशन से वंचित हैं. इसकी मुख्य वजह इन हितग्राहियों द्वारा अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं करना है.
खाद्य विभाग ने ई-केवाईसी के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं करा सके हैं. अब विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई 2026 ई-केवाईसी की अंतिम तिथि है और इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.
खाद्य विभाग के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं. इसके बाद वे शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. खाद्य विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, रिकॉर्ड को अद्यतन करना तथा मृत, अपात्र और डुप्लीकेट हितग्राहियों के नाम हटाकर वास्तविक पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है.
हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब केवल एक दिन का समय शेष है और जिले के 62907 हजार लोगों का ई-केवाईसी कराया जाना बाकी है. ऐसे में यदि समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो हजारों परिवार सरकारी राशन से वंचित हो सकते हैं.
किस ब्लॉक में कितने हितग्राहियों ने नहीं कराया ईकेवाईसी
अंतागढ़ ग्रामीण - 7594
भानुप्रतापपुर ग्रामीण- 5951
चारामा ग्रामीण- 4403
दुर्गूकोंदल ग्रामीण- 4608
कांकेर ग्रामीण- 7322
कोयलीबेड़ा ग्रामीण- 17240
नरहरपुर ग्रामीण-7902
चारामा शहरी-887
भानुप्रतापपुर शहरी- 1470
कांकेर शहरी- 3127
नरहरपुर शहरी- 548
अंतागढ़ शहरी- 944
पखांजूर शहरी-911
कुल 62907 हितग्राही
क्या कहते हैं अधिकारी?
कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि राशन वितरण में सभी का ई-केवाईसी करना अनिवार्य है, हालांकि कुछ सुदूर क्षेत्र में हमने गवर्नमेंट से कुछ छूट प्राप्त की थी. लेकिन मैं सभी ग्रामीणों को कहना चाहूंगा कि ई-केवाईसी करना अनिवार्य है.
खास तौर पर जो सुदूर क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी कम होने के कारण ई-केवाईसी करने में बहुत बड़ी परेशानी अभी भी आ रही है. राज्य शासन द्वारा इसीलिए जिले को 82 मोबाइल टॉवर, सबसे ज्यादा मोबाइल टॉवर यहां पर सेंक्शन भी हुए हैं. हालांकि वो प्रक्रिया लंबी है, उसको और एकाध साल मोबाइल टॉवर्स बनने में लगेंगे. किंतु सभी का हम ई-केवाईसी एक मिशन मोड पर कराएंगे, ताकि भविष्य में राशन के मिलने की किसी को भी समस्या ना आए.