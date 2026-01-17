ETV Bharat / state

गिरिडीह में पीएम की चार योजनाएं सिर्फ एक कारण से हो रहीं फेल! नगर निगम और प्रशासन हुआ एक्टिव

गिरिडीहः शहर में शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसे में हर एक शख्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है. महिला हो या पुरुष हर कोई परेशान है. लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी की चार योजनाएं शहर में फेल होती दिख रही हैं.

दरअसल लोग लगातार शहर में शौचालय की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे. ईटीवी भारत ने इसकी पड़ताल की तो यह पाया कि शहर के ज्यादातर हिस्से में साफ सुथरा शौचालय नहीं है. भीड़-भाड़ वाले इलाके में जहां सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, वह या तो बदहाल होकर बंद हो चुका है या फिर गंदगी से घिरा हुआ है. ऐसे में लोग जहां तहां, छिपते-छिपाते शौच कर रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्त्ता, स्थानीय और उपनगर आयुक्त के बयान (Etv Bharat)

क्या कहती हैं गिरिडीह की जनता

इस विषय पर गिरिडीह के लोगों से बातचीत की गई. सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रभाकर कुमार ने कहा कि, "पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है. जबकि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में शौचालय या मूत्रालय की समुचित व्यवस्था नहीं है. अगर कहीं शौचालय है तो वहां गंदगी का अंबार है, आप उसके बगल से गुजर नहीं सकते हैं. एक तरफ हम बात करते हैं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान-सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, यह सभी योजनाएं सिर्फ एक शौचालय के लिए फेल हो रही हैं. नगर निगम प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए."