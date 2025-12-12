ETV Bharat / state

बड़गांव शासकीय हाईस्कूल में शिक्षकों की कमी, ग्रामीणों का आरोप नहीं होती पढ़ाई

ग्रामीणों के आरोपों के बाद जब मीडिया ने स्कूल का दौरा किया तो पता चला कि शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम है, बच्चों ने बताया कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और जल्दी छुट्टी करके चले जाते हैं. इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.जबकि स्कूल के हेड मास्टर का कहना है कि वो कितनी भी मेहनत कर लें,हर जगह शिकायत ही होती है.

कभी एक शिक्षक आते हैं, कभी दो तो कभी तीन. इसके अलावा, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और जल्दी छुट्टी करके चले जाते हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है- रामकृष्ण यादव, ग्राम पंचायत बड़गांवखुर्द

बड़गांव खुर्द में रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते.जो शिक्षक स्कूल आते हैं वो समय से पहले ही छुट्टी कर देते हैं. ग्राम पंचायत बड़गांवखुर्द के रामकृष्ण यादव ने बताया है कि उनके गांव के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम रहती है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी के भरतपुर विकासखंड के बड़गांव खुर्द के शासकीय हाईस्कूल में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक ठीक ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं,वहीं दूसरी ओर स्कूल के शिक्षक की माने तो चाहे वो कितना भी पढ़ा लें शिकायतें कम नहीं होती.

'कितना भी पढ़ा लो लेकिन कम नहीं होती शिकायत'

प्रधान पाठक रमेश कुमार कोसरिया ने कहा कि हम कितना भी पढ़ लें कितना भी काम कर लें लेकिन कुछ होना नहीं है. सरकार स्कूल में शिक्षक की कमी को पूरा नहीं करती हम पर आप आए दिन आरोप लगता रहता है कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं.

हाईस्कूल में कम से कम चार विषयों के लिए अलग-अलग व्याख्याता नियुक्त करना चाहिए.लेकिन सरकार ने सिर्फ एक ही शिक्षक को नियुक्त किया है.हम बच्चों को जी जान से पढ़ाते हैं,लेकिन फिर भी हमारी ही शिकायत की जाती है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं- रमेश कोसरिया, प्रधान पाठक

'शिक्षक है ही नहीं,तो रिजल्ट कैसे दें'

सरकारी स्कूल के शिक्षक की अपनी दलील है.उनके मुताबिक सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे कितनी अच्छी पढ़ाई होगी,हर बार उन्हें रिजल्ट सुधारने के लिए कहा जाता है,लेकिन जब विषयों के पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो परिणाम कैसे आएंगे. वहीं जिलाशिक्षाधिकारी ने जानकारी लेकर कार्रवाई करने की बात कही है.

बड़गांव खुर्द में युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षकों की व्यवस्था की गई है.अभी मुझे जानकारी हुई है कि शिक्षा का स्तर खराब है.इसकी जानकारी लेकर मैं कार्रवाई करुंगा.यदि विकासखंड जिलाशिक्षाधिकारी की लापरवाही मिली तो भी एक्शन लिया जाएगा- आर.पी.मिरे, डीईओ

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो.लेकिन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूलों में जितने शिक्षक चाहिए वो पर्याप्त नहीं है.ग्रामीण भले ही आरोप लगाए कि स्कूल में शिक्षक पढ़ाई नहीं कराते,लेकिन यदि तस्वीर को करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो शिक्षक हैं भी वो खुद वर्कलोड लेकर काम कर रहे हैं.ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें.

