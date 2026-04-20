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इस जिले में अपने ही गांव का स्कूल छोड़ने को मजबूर बच्चे, ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

ग्रामीणों के अनुसार, मेडिकल शिक्षक का पद जुलाई 2022 से, नॉन-मेडिकल जुलाई 2024 से, संस्कृत शिक्षक मार्च 2022 से, पीईटी शिक्षक वर्ष 2016 से, और कला अध्यापक का पद अगस्त 2003 से खाली पड़ा है. इसके अलावा, विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी वर्ष 2012 से खाली है, जिससे स्कूल के दैनिक कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार शिक्षा खंड के अंतर्गत आने वाला राजकीय उच्च पाठशाला शिल्ली इन दिनों शिक्षकों के संकट से जूझ रहा है. स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों के कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं. जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि करीब 60 विद्यार्थी अब अपने ही गांव का स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में जाने को मजबूर हो रहे हैं. वर्तमान में विद्यालय में केवल तीन शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिनमें एक मुख्य अध्यापक, एक टीजीटी आर्ट्स और एक टीजीटी हिंदी शामिल हैं. अन्य सभी विषयों के पद लंबे समय से खाली पड़े होने के कारण छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है.

छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि, विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है. यहां पांच कक्षाओं के लिए मात्र 2 ही कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ कार्यालय का काम भी किया जाता है. इससे छात्रों को बैठने और पढ़ने में काफी परेशानी होती है. अभिभावकों का कहना है कि, शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है. इसी वजह से अब कई अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने का निर्णय ले रहे हैं.

खाली पदों को जल्द भरने की मांग

वहीं, इस संबंध में मोहर सिंह ठाकुर पूर्व उप प्रधान, एसएमसी प्रधान दिलीप सिंह और मेहर चंद सहित अन्य ग्रामीणों ने अपनी चिंता जाहिर की है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि, उन्होंने इस समस्या को कई बार शिक्षा विभाग और सरकार के सामने रखा. लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द सभी रिक्त पदों को भरा जाए और स्कूल भवन की दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए उचित बजट उपलब्ध कराया जाए.

स्टाफ और कमरों की भारी कमी से छात्र परेशान (ETV Bharat)

'समस्या का समाधान न होने पर बच्चों का भविष्य अंधकारमय'

कांता देवी, जयचंद, दूर सिंह, बहादुर सिंह समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि, यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं. ताकि गांव के बच्चों को अपने ही स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल सके और उन्हें पलायन न करना पड़े.

डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने बताया कि, "इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही स्कूल में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. ताकि छात्रों को घर द्वार पर ही बेहतर शिक्षा मिल सके."

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