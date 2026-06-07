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Ground Report : भगवान भरोसे लोगों की सुरक्षा! 280 होटल-गेस्ट हाउस के पास नहीं है अग्निशमन की NOC...

इन क्षेत्रों में हैं होटल और गेस्ट हाउस : दरगाह बाजार, नला बाजार, चौधर मोहल्ला, पन्नी ग्राम चौक, मुस्लिम मोची मोहल्ला, हिंदू मोची मोहल्ला, खादिम मोहल्ला, अंदरकोट, लाखन कोटड़ी, फूल गली, मोती कटला, मदार गेट, ऊसरीगेट, देहली गेट, ठठेरा चौक, लौंगिया मोहल्ला, गंज, डिग्गी बाजार, नया बाजार आदि परकोटे के भीतर के क्षेत्र हैं, जहां अवैध रूप से होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं. बाहरी क्षेत्र में रामगंज, श्रीनगर रोड, जीसीए चौराहा, स्टेशन रोड, वैशाली नगर, पुष्कर रोड, माकडवाली रोड, फ़ॉयसागर रोड, घूघरा, जयपुर रोड आदि क्षेत्रों में होटलें हैं.

नक्शे पर 1 मंजिल, असल में 7-8 मंजिला इमारतें : परकोटे के बाहर के ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस में सुरक्षा को लेकर बनाए गए मापदंड की पालना की जा रही है, लेकिन परकोटे के भीतर के होटल और गेस्ट हाउस बेलगाम हैं. परकोटे के भीतर रिहायशी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से होटल और गेस्ट हाउस बन गए हैं. खासकर दरगाह के आसपास तो हर रिहायशी घर होटल और गेस्ट हाउस में तब्दील हो चुका है. यह सभी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि विगत 40 वर्षों में क्षेत्र का नक्शा ही बदल गया. अच्छे पैसों के लालच में लोगों ने अपने घर बेच दिए और दरगाह और उसके आसपास का सारा क्षेत्र कमर्शियल हो गया है. लोगों ने होटल गेस्ट हाउस के नक्शे नगर निगम से पास करवाए, जो एक या दो मंजिल तक हैं, लेकिन मौके पर 7 से 8 मंजिला इमारतें खड़ी हैं.

अजमेर धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात है. यहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है तो वहीं दूसरी ओर पुष्कर में विश्व का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है. दोनों ही धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का रोज आना-जाना लगा रहता है. पुष्कर मेला और उर्स मेले पर दोनों ही जगह लोगों की काफी आवक रहती है. यही वजह है कि अजमेर और पुष्कर में होटल और गेस्ट हाउस का कारोबार तेजी से बढ़ा है. अजमेर में परकोटे क्षेत्र में ही 583 के लगभग छोटे-बड़े होटल और गेस्ट हाउस हैं. इनके अलावा परकोटे के बाहर भी 150 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस हैं.

खास बात यह कि परकोटे के भीतर बनी ज्यादातर होटल सकरी गलियों में हैं और कुछ गलियां तो इतनी सकरी हैं कि एक व्यक्ति ही गली से गुजर सकता है. ऐसी रिहायशी क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी 7 से 8 मंजिला ज्यादातर होटलें गेस्ट हाउस में अग्निशमन यंत्र तक नहीं हैं. यहां सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है. ईटीवी भारत ने परकोटे के भीतर बनी होटलों का जायजा लिया तो हालत भयावह नजर आई.

बिजली के पोल पर बेतरतीब तारों के गुच्छे (ETV Bharat Ajmer)

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परकोटे में भगवान भरोसे सुरक्षा : अजमेर के परकोटे क्षेत्र में बनी 300 से ज्यादा होटल और गेस्ट हाउस में अग्निशमन यंत्र नहीं हैं. हादसा होने पर यहां तक दमकल विभाग की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती हैं. होटल में सभी कमरों में एसी लगे हैं. ऐसे में बिजली की भारी सप्लाई भी इनमें होती है. गलियों के बाहर बिजली के पोल पर बेतरतीब तारों के गुच्छे हैं, सकरी गालियां हैं, जहां आपात सेवा का पहुंचना मुमकिन तक नहीं है.

ऐसी जगह पर निर्माण की सामग्री पहुंच गई है और 7 से 8 मंजिला होटल बन गए हैं. इन होटल में जायरीन अपनी रिस्क पर रहते हैं. अजमेर में पहली बार आने वाले जायरीन का मकसद जियारत होता है. ऐसे में दरगाह के आसपास की होटल में कमरा लेना उन्हें ज्यादा पसंद आता है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले जायरीन को ऑटो चालक और ई रिक्शा वाले कमीशन के लालच में सकरी गलियों में बनी होटल तक ले आते हैं और उन्हें यहां ठहराते हैं. खतरों से अनजान जायरीन इन होटलों में ठहरते हैं, जहां उनकी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं हैं.

इसी होटल में पिछले साल लगी थी आग (ETV Bharat Ajmer)

रिहायशी क्षेत्र में अवैध होटल-गेस्ट हाउस : स्थानीय हीरालाल जीनगर ने बताया कि परकोट के भीतर खासकर दरगाह क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस बन चुके हैं. यह पूरा इलाका रिहायशी क्षेत्र था, जो अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर बने होटल और गेस्ट हाउस हैं. इनमें ठहरने वाले जायरीन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है. एक साल पहले डिग्गी बाजार की सकरी गली में हुए अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हुई थी.

इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और न ही अवैध रूप से संचालित होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई की. ज्यादातर होटल में तो अग्निशमन के यंत्र तक नहीं हैं. भीतरी क्षेत्र में स्थित होटल में यदि अग्निकांड होता है तो बेहद ही भयावह स्थिति हो सकती है. शायद प्रशासन इस बात कही इंतजार कर रहा है कि हादसा हो और कानून की पालना करवाई जाए, तब तक सब भगवान भरोसे है. अब मिनी उर्स आने वाला है, इस दौरान भी जायरीन की सुरक्षा को भगवान भरोसे है.

सकड़ी गलियों में होटल (ETV Bharat Ajmer)

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1 साल पहले हुए अग्निकांड में 7 गंवा चुके हैं जान : 1 मई 2025 को डिग्गी बाजार क्षेत्र में सकरी गली में शॉर्ट सर्किट से एक होटल में आग लगी थी. आग की लपटों और काले धुएं से होटल घिरा हुआ था. हादसे के दौरान पांच मंजिला होटल की खिड़कियों से लोग कूद गए थे. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी. हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया तब जाकर नगर निगम को भी अजमेर में मौजूद होटलों और गेस्ट हाउस का एक आंकड़ा मिला. नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने अभियान चलाकर होटलों और गेस्ट हाउस को चिन्हित किया और उन्हें एनओसी के लिए नोटिस दिए गए.

एनओसी लेने के लिए होटल में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था होना अनिवार्य रखा गया. घटना को एक साल बीत चुका है. 250 से अधिक लोगों ने अग्निशमन यंत्र लगवाकर एनओसी भी ले ली है, लेकिन 300 से ज्यादा होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिन्हें अभी तक एनओसी नहीं मिली. यूं कहें कि बिना एनओसी के ही अवैध रूप से यह होटल संचालित हो रहे हैं. इनमें ज्यादातर होटलों ने तो अग्निशमन यंत्र तक नहीं लगवाए हैं. ऐसे होटलों और गेस्ट हाउस के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

घरों को होटलों-गेस्ट हाउस में बदला (ETV Bharat Ajmer)

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तंग क्षेत्रों में हाइड्रेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट ही एकमात्र उपाय: नगर निगम के अधीन दमकल विभाग में अधिकारी गौरव तंवर बताते हैं कि अजमेर में परकोटे के भीतर और बाहर मिलाकर कुल 700 के करीब होटल और गेस्ट हाउस हैं. इन सभी का निरीक्षण करके 583 होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस दिए गए हैं. इनमें अग्निशमन यंत्र नहीं लगे हुए थे. 250 से 300 के करीब होटल में अग्निशमन यंत्र लगवाए गए हैं और उन्हें अग्निशमन विभाग की ओर एनओसी दी गई है. एनओसी उन्हें दी है जहां तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच रही हैं.

होटलों में सुरक्षा ताक पर (ETV Bharat Ajmer)

दमकल विभाग की ओर से जिला प्रशासन को दरगाह क्षेत्र और उसके आसपास सकड़े क्षेत्र में बने होटलों और गेस्ट हाउस को कवर करते हुए हाइड्रेंट सिस्टम लगवाने के लिए डीपीआर बना दी गई है. इस प्रोजेक्ट की सरकार से वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है. यह प्रोजेक्ट सकड़े क्षेत्रों के लिए है, जहां आग लगने पर तुरंत पाइप से पानी पहुंचाया जाता है. यह प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है. दरगाह में ऐसी कई तंग गलियां हैं, जहां पर बाइक तक नहीं पहुंच पाती है, वहां यह प्रोजेक्ट अग्निशमन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. साल में दो बार कैंप लगाकर होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को जागरूक करते हुए उन्हें अग्निशमन यंत्र लगवाई है. निरीक्षण और नोटिस देने का क्रम लगातार जारी है.