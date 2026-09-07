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पहाड़ी पर जिंदगीः रोज होता है संघर्ष, एक ही सवाल, कब बनेगी सड़क

लातेहार के भोकाखांड गांव में पक्की सड़क नहीं है. लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

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ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 6:07 PM IST

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लातेहारः जिले में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन पाई है. लातेहार सदर प्रखंड का भोकाखांड ऐसा ही गांव है जहां पहाड़ी पर जिंदगी बस रही है. ओरवाई पहाड़ी पर बसे इस गांव के लोगों के लिए जीवन हर दिन संघर्ष के समान है. 3 किलोमीटर पहाड़ी की पगडंडियों पर पैदल चलकर ही इनकी कोई भी जरूरत पूरी होती है.

गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं

दरअसल लातेहार प्रखंड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोकाखांड एक ऐसा गांव है जो पहाड़ी पर बसा हुआ है. यहां लगभग 200 की संख्या में लोग रहते हैं. जिनमें सभी लोग आदिवासी समुदाय के हैं. गांव के हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां पहुंचने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. इसमें भी 3 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते हैं. रास्ता भी ऐसा कि गाड़ियां तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होता है. इसी कारण इस गांव में मोटरसाइकिल और साइकिल तक नहीं पहुंच पाता. लोगों को पैदल ही आना जाना पड़ता है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं रहने के कारण उन्हें छोटी-छोटी जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और इसी पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है. स्थानीय निवासी सुशील नगेशिया और जूनास भेंगरा आदि ने बताया कि उनका गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है. गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. यदि किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो उसे इलाज के लिए लाना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई पर सड़क नहीं बन पाई.

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पगडंडी पर चलते ग्रामीण (Etv Bharat)

रात होते ही गांव में छा जाता है अंधेरा

इधर स्थानीय ग्रामीण महिला बलमदीना भेंगरा, अनुग्रहित खलखो आदि ने बताया कि गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है. रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है. टॉर्च की रोशनी में किसी प्रकार खाना बनता है. ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 6 साल पहले यहां सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था की गई थी. परंतु वह भी खराब हो गई.

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कच्चे रास्ते पर जाता ग्रामीण (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि सोलर आधारित बिजली रहने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होती थी और गांव में रोशनी रहती थी. परंतु जब से सोलर आधारित बिजली खराब हुई है तब से पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ रहता है. ग्रामीणों ने बताया कि पहले तो किरासन तेल मिल जाता था तो घर में लोग लैंप और लालटेन भी जला लेते थे, परंतु अब तो किरासन तेल भी नहीं मिलता.

वोट के समय सिर्फ आते हैं लोग

स्थानीय निवासी रेखा नगेसिया ने बताया कि जब चुनाव का समय होता है तो नेता लोग गांव तक पहुंचते हैं. उस समय तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं परंतु चुनाव खत्म होते ही सभी लोग अपने वादे भूल जाते हैं. उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि थोड़े से भी संवेदनशील होते तो आज गांव तक बुनियादी सुविधाएं जरूर पहुंच जाती.

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ग्रामीण महिलाएं (Etv Bharat)

किसी भी ग्रामीण का नहीं है पक्का मकान

पूरे गांव में किसी भी ग्रामीण का पक्का आवास नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मुखिया और अन्य अधिकारी उन्हें आवास लेने के लिए कहते हैं. परंतु यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आखिर आवास का निर्माण करने के लिए मटेरियल कैसे लाएंगे? सरिया, सीमेंट और ईंट आदि की व्यवस्था करना संभव नहीं है. इसीलिए यहां के ग्रामीण सरकारी आवास योजना का लाभ ही नहीं लेते हैं.

पेयजल की मिली है सुविधा

गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलता है. यहां सोलर आधारित पेयजल योजना लगाई गई है जो पूरी तरह कारगर है. ग्रामीण बताते हैं कि यदि जलमीनार या मोटर में कुछ खराबी आती है तो उसे ग्रामीण अपने स्तर से दुरुस्त कर लेते हैं. इसी कारण यहां का सोलर जल मीनार कारगर है.

गांव की बदलेगी तस्वीर

हालांकि अब गांव की तस्वीर बदलने की संभावना भी दिख रही है. लातेहार डीसी संदीप कुमार और लातेहार उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने के लिए पूरी तरह गंभीर दिख रहे हैं. जब लातेहार डीसी और डीडीसी से इस संबंध में जानकारी ली गई तो डीसी संदीप कुमार ने बताया कि गांव की समस्या का मामला उनके संज्ञान में आया है. मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है. वन विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है. विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को भी रास्ते को लेकर सर्वे और प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया गया है.

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