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पहाड़ी पर जिंदगीः रोज होता है संघर्ष, एक ही सवाल, कब बनेगी सड़क

लातेहारः जिले में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन पाई है. लातेहार सदर प्रखंड का भोकाखांड ऐसा ही गांव है जहां पहाड़ी पर जिंदगी बस रही है. ओरवाई पहाड़ी पर बसे इस गांव के लोगों के लिए जीवन हर दिन संघर्ष के समान है. 3 किलोमीटर पहाड़ी की पगडंडियों पर पैदल चलकर ही इनकी कोई भी जरूरत पूरी होती है.

गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं

दरअसल लातेहार प्रखंड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोकाखांड एक ऐसा गांव है जो पहाड़ी पर बसा हुआ है. यहां लगभग 200 की संख्या में लोग रहते हैं. जिनमें सभी लोग आदिवासी समुदाय के हैं. गांव के हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां पहुंचने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. इसमें भी 3 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते हैं. रास्ता भी ऐसा कि गाड़ियां तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होता है. इसी कारण इस गांव में मोटरसाइकिल और साइकिल तक नहीं पहुंच पाता. लोगों को पैदल ही आना जाना पड़ता है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं रहने के कारण उन्हें छोटी-छोटी जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और इसी पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है. स्थानीय निवासी सुशील नगेशिया और जूनास भेंगरा आदि ने बताया कि उनका गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है. गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. यदि किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो उसे इलाज के लिए लाना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई पर सड़क नहीं बन पाई.

पगडंडी पर चलते ग्रामीण (Etv Bharat)

रात होते ही गांव में छा जाता है अंधेरा

इधर स्थानीय ग्रामीण महिला बलमदीना भेंगरा, अनुग्रहित खलखो आदि ने बताया कि गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है. रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है. टॉर्च की रोशनी में किसी प्रकार खाना बनता है. ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 6 साल पहले यहां सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था की गई थी. परंतु वह भी खराब हो गई.

कच्चे रास्ते पर जाता ग्रामीण (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि सोलर आधारित बिजली रहने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होती थी और गांव में रोशनी रहती थी. परंतु जब से सोलर आधारित बिजली खराब हुई है तब से पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ रहता है. ग्रामीणों ने बताया कि पहले तो किरासन तेल मिल जाता था तो घर में लोग लैंप और लालटेन भी जला लेते थे, परंतु अब तो किरासन तेल भी नहीं मिलता.