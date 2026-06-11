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आजादी के 78 साल बाद भी सड़क और पुल से वंचित है आरा गांव, मानसून के वक्त ग्रामीणों को होती है भारी परेशानी

हजारीबाग का आरा गांव के ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं. बारिश के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

Lack of road and bridge in Ara village
ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 4:21 PM IST

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हजारीबाग: आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी इचाक प्रखंड के आरा गांव में पक्की सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो पाया है. हर साल मानसून में ग्रामीणों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है. 2 साल पहले टेंडर भी हो चुका है. इसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हो पाया है.

ग्रामीणों ने श्रमदान कर लकड़ी का अस्थाई पुल तैयार किया है. मानसून के वक्त यह गांव टापू में परिवर्तित हो जाता है. यहां के लोग गांव से शहर या प्रखंड मुख्यालय नहीं पहुंच पाते हैं. सबसे अधिक परेशानी अस्वस्थ लोगों को होती है. जिन्हें खटिया या फिर कंधा पर लादकर अस्पताल लाना पड़ता है. गांव की मुखिया भी कहती हैं कि 2 साल पहले पुल का टेंडर भी हो चुका है. लेकिन सरकार और प्रशासन की विफलता के कारण पुल का निर्माण नहीं हो पाया. जिस कारण पूरा गांव का संपर्क टूटा हुआ है. विकास योजना भी धरातल पर उतारना चुनौती से कम नहीं है.

सड़क और पुल से वंचित आरा गांव (Etv Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद गांव को ना तो पक्की सड़क मिली है और ना ही स्थायी पुल का निर्माण हो सका है. बरसात के दिनों में गांव का संपर्क मुख्य सड़क से लगभग कट जाता है. लोगों को कीचड़ भरे रास्तों और श्रमदान से बनी लकड़ी की पुलिया के सहारे आवागमन करना पड़ता है. किसी के बीमार होने या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की स्थिति में काफी परेशानी होती है. कई बार खाट के सहारे मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है.

Lack of road and bridge in Ara village
ग्रामीण (Etv Bharat)

गांव के ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन की ओर टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कब सड़क और पुल का निर्माण होगा. ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके और सरकारी योजना उनके दरवाजे तक पहुंच सके.

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