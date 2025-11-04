ETV Bharat / state

संसाधनों की कमी से जूझ रहा देवघर का ब्लड बैंक, एक एलिजा मशीन के भरोसे संक्रमण की जांच

देवघर ब्लड बैंक में भी जरूरी संसाधनों का अभाव है. इस कारण रक्त संक्रमण की जांच में कर्मियों को परेशानी हो रही है.

Blood Bank In Deoghar
देवघर ब्लड बैंक में मशीनें. (फोटो-ईटीवी भारत)
देवघर:पिछले महीने झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से पांच बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने का मामला सामने आया था. इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया. साथ ही इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी.

चाईबासा में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ाने की घटना के बाद जहां एक ओर विपक्ष में बैठी भाजपा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं अधिकारी इसे “संसाधनों के अभाव” की चूक बता कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि गलती किसी की भी हो, भुक्तभोगी तो वे मासूम बच्चे बने जिन्हें सिस्टम की कमजोरी ने आजीवन दर्द दे दिया.

देवघर ब्लड बैंक पर संवाददाता हितेश कुमार की रिपोर्ट और सिविल सर्जन एवं कर्मचारियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर में भी संसाधनों का अभाव

इधर, देवघर की स्थिति भी चाईबासा से बहुत भिन्न नहीं है. यहां के ब्लड बैंक में वर्षों से उपकरणों की कमी और मशीनों की खराबी ने व्यवस्था को खोखला बना दिया है. देवघर ब्लड बैंक के कर्मचारी अनिल कुमार गुप्ता बताते हैं कि कभी यहां दो एलिजा मशीनें थीं, पर अब पूरा काम सिर्फ एक मशीन के भरोसे चल रहा है. दूसरी मशीन वर्षों से खराब पड़ी है.

हालात इतने बदतर हैं कि ब्लड बैंक में संक्रमण जांच के लिए सबसे तेज और विश्वसनीय मानी जाने वाली ‘नेट मशीन’ अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. देवघर के स्वास्थ्यकर्मी मनोज मिश्रा कहते हैं कि “चाईबासा जैसी घटना बेहद पीड़ादायक है, पर देवघर की जो स्थिति है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि संथाल क्षेत्र में भी कभी भी वैसी ही बड़ी चूक हो सकती है.”

राज्य स्तर पर भेजी गई है रिपोर्टः सिविल सर्जन

वहीं मामले में देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी का कहना है कि संसाधनों के अभाव की पूरी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेज दी गई है. उम्मीद है कि शीघ्र ही आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

Blood Bank In Deoghar
देवघर ब्लड बैंक में जांच के लिए रखे गए सैंपल. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसे विडंबना ही कहेंगे कि संथाल परगना की स्वास्थ्य राजधानी देवघर के सदर अस्पताल में आज पुराने उपकरणों, जर्जर मशीनों और सीमित संसाधनों के सहारे पूरे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था टिकी हुई है. अब वक्त है कि स्वास्थ्य विभाग देवघर की जरूरतों को प्राथमिकता दे, ताकि यहां की व्यवस्था सुधर सके.

