मानसून की बेरुखी: मारवाड़ में बारिश के लिए तरसे किसान, खरीफ की बुवाई 60% पर अटकी
कृषि विभाग का कहना है कि यदि 31 जुलाई तक भी बारिश नहीं हुई तो किसान चारे वाली फसलों की बुवाई करनी होगी.
Published : July 20, 2026 at 9:38 AM IST
जोधपुर: मानसून आने के बाद भी बारिश का इंतजार हो रहा है. प्री-मानसून की पहली बारिश के बाद लंबा समय बीत गया है, लेकिन मारवाड़ में बारिश का नामो-निशान नहीं है. इसका सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ने वाला है. बारिश में लगातार देरी से खरीफ उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है. जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 7.50 लाख हेक्टेयर रकबे में बुवाई होती है, लेकिन बारिश में देरी के चलते यह अभी तक 60 फीसदी ही हो पाई है. इसके चलते मारवाड़ इलाके में सूखे की आशंका गहरा गई है.
कृषि विभाग का भी मानना है कि बारिश में लगातार देरी हुई तो कम अवधि में पकने वाली फसलों की ओर किसान शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा. इस बार जिले में अब तक सिर्फ 74.18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य की तुलना में काफी कम है. इसका सीधा असर कृषि पर नजर आ रहा है.
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कम अवधि वाली किस्मों की सलाह: डॉ. भाकर ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 4.5 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है. इसमें मुख्य रूप से मूंग, बाजरा, कपास और मूंगफली की बुवाई हुई है. अभी भी 40% क्षेत्र बचा हुआ है.जिन क्षेत्रों में बुवाई अभी तक नहीं हुई है, वहां आगामी दिनों में बारिश आने पर किसानों को कम दिनों में पकने वाली किस्मों की बुवाई करनी चाहिए. यदि 2-4 दिन में बारिश होती है तो बाजरा की एचएचबी-67, ग्वार में आरजीसी-936 और मोठ में आरएमओ-40 या 257 किस्म की बुवाई करें.
ये किस्में जल्दी पकती हैं: डॉ. भाकर ने बताया कि यदि 31 जुलाई तक भी बारिश आने की संभावना कम होती है, तो किसान ग्वार और मोठ जैसी फसलों की बुवाई पर ज्यादा ध्यान देंगे. अगर बारिश इससे भी देरी से होती है, तो स्थिति अलग हो जाएगी और किसानों को चारे वाली फसलों की बुवाई करनी पड़ेगी.