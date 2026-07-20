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मानसून की बेरुखी: मारवाड़ में बारिश के लिए तरसे किसान, खरीफ की बुवाई 60% पर अटकी

बारिश के अभाव में एक खेत में मुरझाई फसल ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मानसून आने के बाद भी बारिश का इंतजार हो रहा है. प्री-मानसून की पहली बारिश के बाद लंबा समय बीत गया है, लेकिन मारवाड़ में बारिश का नामो-निशान नहीं है. इसका सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ने वाला है. बारिश में लगातार देरी से खरीफ उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है. जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 7.50 लाख हेक्टेयर रकबे में बुवाई होती है, लेकिन बारिश में देरी के चलते यह अभी तक 60 फीसदी ही हो पाई है. इसके चलते मारवाड़ इलाके में सूखे की आशंका गहरा गई है. कृषि विभाग का भी मानना है कि बारिश में लगातार देरी हुई तो कम अवधि में पकने वाली फसलों की ओर किसान शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा. इस बार जिले में अब तक सिर्फ 74.18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य की तुलना में काफी कम है. इसका सीधा असर कृषि पर नजर आ रहा है. पढ़ें: राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून: 21 जुलाई से जयपुर-कोटा समेत कई संभागों में बारिश के आसार, जानें अपने शहर का हाल