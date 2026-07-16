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आसमान की ओर टकटकी, बारिश की बेरुखी से एमसीबी का अन्नदाता बेहाल

10-15 दिनों से बारिश नहीं होने से धान की फसल सूखने से किसान परेशान हैं.

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एमसीबी बारिश नहीं (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 2:50 PM IST

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एमसीबी: खरीफ सीजन के बीच मानसून की सुस्त चाल अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किसानों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई है. ग्रामीण अंचलों में अधिकांश किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं. शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बहेड़ा और जवाई धान की बोवाई कर दी थी, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाने लगी हैं. जिन किसानों ने अभी तक बोवाई नहीं की है, वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

धरती प्यासी, खेत सूने, किसानों की बढ़ी बेचैनी

जून और जुलाई को खेती-किसानी का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, लेकिन इस बार पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेतों में नमी नहीं है. बिना नमी के बोवाई करना जोखिम भरा माना जाता है.

एमसीबी में बारिश नहीं होने से किसान परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

लगभग 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है. जिन खेतों में धान की रोपाई की गई थी, वहां पौधे सूखने लगे हैं. हल-बैल और ट्रैक्टर से खेती का काम बंद पड़ा है. खेतों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं. क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने से पूरी खेती बारिश पर निर्भर है. यदि जल्द पानी नहीं गिरा तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा-सोनसाय, किसान

बारिश रुकी तो मजदूरी भी थमी

किसानों ने बताया कि एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण खेतों में रोपा लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है. इससे खेतिहर मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.

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कई जगह खेतों में नहीं हुई रोपाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

यदि बारिश होती तो मजदूरी मिलती और परिवार का पालन-पोषण आसान होता, लेकिन खेती का काम रुकने से आजीविका प्रभावित हो रही है-संगीता, खेतिहर मजदूर

अच्छी बारिश के लिए देवगुड़ी और मंदिरों में प्रार्थना

गांव के लोग अच्छी बारिश की कामना को लेकर पिछले दो महीने से देवगुड़ी और भगवान शंकर के मंदिर की साफ-सफाई, लिपाई-पुताई और पूजा-अर्चना कर रहे हैं.

हमारा विश्वास है कि भगवान प्रसन्न होंगे और जल्द अच्छी वर्षा होगी-बाबी बाई, ग्रामीण

सरपंच बोले, 'अंकुरित फसल भी सूखने लगी'

गांव के सरपंच ने बताया कि 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं हुई है. किसानों द्वारा बोए गए बहेड़ा और जवाई धान अंकुरित होने के बाद भी पर्याप्त नमी नहीं मिलने से सूखने लगे हैं.

खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं और अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर हैं. यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो भारी आर्थिक नुकसान होगा-सुमेर बैगा, सरपंच

कृषि विभाग ने दी सलाह

प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इंद्रपाल वास्कले ने बताया कि बारिश की कमी से धान की रोपाई प्रभावित हुई है. जिन किसानों के पास निजी सिंचाई व्यवस्था है, वे किसी तरह नर्सरी तैयार कर रोपाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर खेती अच्छी बारिश के बिना संभव नहीं है.

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रोपा के बाद सूखी धरती (ETV Bharat Chhattisgarh)

शासन की उन्नत कृषि योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है. दलहन एवं तिलहन की खेती करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़, जबकि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन या मोटे अनाज लगाने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है-इंद्रपाल वास्कले,प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

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बारिश नहीं होने से किसान परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा संकट

यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन की बुवाई प्रभावित होगी, जिससे धान उत्पादन में कमी आने की आशंका है. किसानों का कहना है कि इसका असर केवल उनकी आय पर ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र और खेतिहर मजदूरों की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा. फिलहाल एमसीबी का अन्नदाता आसमान की ओर टकटकी लगाए झमाझम बारिश का इंतजार कर रहा है.

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