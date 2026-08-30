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SPECIAL: प्रतिभा भरपूर, सुविधाएं नदारद, संथाल के खिलाड़ियों के सपनों पर भारी पड़ रही कुमैठा स्टेडियम की बदहाली

देवघर: झारखंड को खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है. महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी और सलीमा टेटे जैसे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. ऐसे में राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत और भी बढ़ जाती है. लेकिन देवघर का कुमैठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रहा है.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत खराब

संथाल परगना के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में कुमैठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई थी. यहां अलग-अलग खेलों के लिए सुविधाएं विकसित करने की योजना थी, लेकिन कुछ वर्षों में ही कई व्यवस्थाएं बदहाल होने लगीं. फंडिंग और रखरखाव की कमी का असर अब खेल सुविधाओं पर साफ दिखाई दे रहा है.

स्टेडियम मैनेजर, तैराकी के कोच और अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

वर्षों से बंद पड़ा स्विमिंग पूल

कुमैठा स्टेडियम में तैराकी सीखने के लिए बनाया गया स्विमिंग पूल पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा है. स्टेडियम मैनेजर कुंदन शाह के मुताबिक, चुनाव के दौरान स्विमिंग पूल में ईवीएम रखे जाने के बाद इसकी स्थिति खराब हुई और करीब दो वर्षों से यह बंद है. उन्होंने बताया कि पूल को दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसे खिलाड़ियों के लिए दोबारा शुरू किया जाएगा.

कुमैठा स्टेडियम का बदहाल स्विमिंग पूल (Etv Bharat)

स्विमिंग पूल बंद होने का सीधा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है, जो तैराकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं. खेल संगठन से जुड़े वरिष्ठ सदस्य और कोच नवीन शर्मा बताते हैं कि फिलहाल बच्चों को तालाब में तैराकी की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है. इससे बच्चों की नियमित और तकनीकी ट्रेनिंग प्रभावित होती है.

तालाब में ट्रेनिंग, फिर भी प्रतिभा दिखा रहे खिलाड़ी

नवीन शर्मा के मुताबिक, संसाधनों की कमी के बावजूद देवघर और संथाल क्षेत्र के बच्चों में खेल की जबरदस्त प्रतिभा है. कई बच्चे तालाब में अभ्यास करने के बाद भी तैराकी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और तकनीकी प्रशिक्षण मिले, तो क्षेत्र से कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं.