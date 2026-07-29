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5 साल से तीन महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता नहीं, 275 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट

धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन देकर रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की गई है.

DHAMTARI LACK OF TEACHERS
धमतरी टीचर्स की कमी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 1:27 PM IST

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धमतरी: कुरूद विकासखंड के भाठागांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. यहां पिछले पांच सालों से तीन महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता नहीं हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. मंगलवार को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य और पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है.

सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होने से छात्र हो रहे परेशान

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि स्कूल में 275 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन भौतिकी, हिन्दी और भूगोल जैसे तीन प्रमुख विषयों के व्याख्याता लंबे समय से पदस्थ नहीं हैं. ऐसे में बच्चों को नियमित रूप से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है. कई बार अन्य विषयों के शिक्षकों से पढ़ाई करानी पड़ती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है.

धमतरी के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी से परेशान पालक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पालकों ने बताया कि उनके बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं. विषय शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को दूसरे शिक्षकों से पढ़ना पड़ रहा है, जिससे पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई आती है. लगातार पांच वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.

फिजिक्स के शिक्षक नहीं हैं. करीब 5 साल हो गए हैं. पिछले साल तो समिति वालों ने दो महीने के लिए व्यवस्था की थी. बच्चों को बहुत समस्या होती है, इसलिए शिक्षक की मांग करने आए हैं- खिलेश्वर मानिकपुरी, पालक

तीन विषय के शिक्षक नहीं हैं, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है. टीचर की कमी की वजह से बच्चे दूसरे विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं-ममता साहू, पालक

धमतरी के स्कूलों में टीचर भर्ती की मांग

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ने यह भी बताया कि विद्यालय केवल नियमित पढ़ाई तक सीमित नहीं है. यहां ओपन बोर्ड परीक्षा केंद्र, जोन स्कूल केंद्र, निजी विद्यालयों का नोडल केंद्र और आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित होता है. इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी इसी विद्यालय में किया जाता है. ऐसे में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का असर केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक संचालन पर पड़ रहा है.

lack of teacher Dhamtari
पालकों ने धमतरी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

समिति का कहना है कि यदि जल्द व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं की गई तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा. नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए प्रशासन से प्राथमिकता के आधार पर भौतिकी, हिन्दी और भूगोल विषय के व्याख्याताओं की पदस्थापना करने की मांग की गई है.

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भाठागांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीचर्स की कमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मामले में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि भाठागांव स्कूल में वर्तमान में 13 शिक्षक पदस्थ हैं. हालांकि, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है और ऐसी स्थिति जिले के अन्य विद्यालयों में भी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी शिक्षक को अतिरिक्त विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है या आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी. इस संबंध में जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे.

धमतरी कलेक्टर ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल में 13 शिक्षक पर्याप्त माने जाते हैं, लेकिन विषयवार कमी को देखते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य शासन से नए व्याख्याताओं की पदस्थापना होने पर नियमित नियुक्ति की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

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