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फरीदाबाद में पार्किंग की कमी से वाहन मालिक परेशान, 25 करोड़ से ज्यादा के वाहन चोरी, 3900 वाहन चोरी के मामले दर्ज

फरीदाबाद में स्थायी पार्किंग की कमी से वाहन चोरी बढ़ी है. वहीं, ढाई साल में 3900 वाहनों की चोरी के मामले सामने आए हैं.

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पार्किंग की कमी से वाहन मालिक परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 9, 2026 at 11:57 AM IST

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फरीदाबाद: शहर में स्थायी और सुरक्षित पार्किंग की कमी अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है. प्रमुख बाजारों, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन सुरक्षित पार्किंग विकसित कर उसके लिए निर्धारित शुल्क भी ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.

सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग का अभाव: फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशनों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर स्थायी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में लोग मजबूरी में अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन सड़क किनारे या खाली स्थानों पर खड़े करते हैं. भीड़भाड़ वाले बाजारों में यह स्थिति वाहन चोरों के लिए आसान अवसर साबित हो रही है. खरीदारी या अन्य कार्यों से आने वाले लोग पूरे समय अपने वाहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं.

ढाई साल में 3900 वाहन चोरी: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में जिले से करीब 3900 वाहन चोरी हो चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. वर्ष 2024 में 1676, वर्ष 2025 में 1554 और वर्ष 2026 में अब तक 645 वाहन चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. लगातार बढ़ते आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि पार्किंग व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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25 करोड़ से ज्यादा के वाहन चोरी (ETV Bharat)

बाजारों में सबसे अधिक परेशानी: डबुआ मंडी, एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सराय ख्वाजा सहित शहर के प्रमुख बाजारों में प्रतिदिन हजारों लोग पहुंचते हैं. इन क्षेत्रों में सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग नहीं होने से वाहन मालिकों को मजबूरन सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि नगर निगम और प्रशासन इन स्थानों पर स्थायी पार्किंग विकसित करे तो वाहन चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है.

फरीदाबाद में पार्किंग की कमी से वाहन मालिक परेशान (ETV Bharat)

मेट्रो पार्किंग संचालक का दावा: मेट्रो पार्किंग संचालक भूदेव शर्मा ने कहा, "जहां व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा होती है, वहां वाहन अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहते हैं. सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था वाहन चोरी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है."

"बेहतर व्यवस्था से चोरी पर लगेगा अंकुश": वहीं स्थानीय निवासी राम बाबू शर्मा ने कहा, "लोगों को सुरक्षित पार्किंग उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है. थोड़ी-सी सुविधा और बेहतर व्यवस्था से वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है."

स्थायी समाधान की जरूरत: विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए शहर में बहुस्तरीय और आधुनिक पार्किंग सुविधाओं का विकास समय की मांग बन चुका है. इससे न केवल वाहन चोरी पर रोक लगेगी, बल्कि बाजारों में यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी और लोगों को सुरक्षित पार्किंग का भरोसा मिलेगा.

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