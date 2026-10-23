देवघर का बैद्यनाथधाम स्टेशन आज भी जोह रहा विकास की बाट, एक प्लेटफॉर्म के भरोसे ट्रेनों का परिचालन
देवघर का बैद्यनाथधाम स्टेशन आज की विकास की बाट जोह रहा है. यात्री बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 23, 2026 at 5:12 PM IST
देवघर:देवघर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन आज भी विकास की राह देख रहा है. 100 साल से अधिक का इतिहास समेटे इस स्टेशन का विकास अब तक अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है. यही वजह है कि आज भी यहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
देवघर के बैद्यनाथधाम स्टेशन पर फिलहाल केवल एक प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है. ऐसे में स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग लगातार उठ रही है. एक समय था, जब इस स्टेशन से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें थी, लेकिन वर्तमान में बैद्यनाथधाम स्टेशन से मुख्य रूप से जसीडीह जंक्शन के लिए लोकल ट्रेनों का परिचालन होता है.
स्टेशन में बुनियादी सुविधाओं की कमी
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन का विस्तार और विकास होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि देवघर के विकास को भी गति मिल सकती है. स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों ने साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाए हैं. यात्रियों का कहना है कि देवघर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में शामिल बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन में सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है.
वहीं, रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल यहां से लंबी रूटों के ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है. बैद्यनाथधाम स्टेशन शहर के बीचोंबीच स्थित है. ऐसे में यहां मौजूद रेलवे फाटक भी लंबे समय तक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहा.
अंडरपास बन गया, पर कई काम बाकी
फाटक के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद रेलवे फाटक को बंद कर यहां अंडरपास बनाया गया. इससे आवागमन की समस्या को दूर करने की दिशा में कदम तो उठाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन के समग्र विकास और विस्तार की दिशा में अब भी कई काम किए जाने बाकी हैं.
स्टेशन में नए प्लेटफॉर्म बनाने की मांग
स्थानीय लोगों की मांग है कि बैद्यनाथधाम स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएं और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाए. उनका मानना है कि स्टेशन का विकास होने से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ सकती है. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
पार्किंग की व्यवस्था भी दुरुस्त करने की जरूरत
स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, व्यवस्थित पार्किंग नहीं होने के कारण कई बार सड़क किनारे वाहन खड़े कर दिए जाते हैं. जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में स्टेशन परिसर में बेहतर पार्किंग व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी है.
गौरतलब है कि बैद्यनाथधाम स्टेशन से वर्ष 1922 से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है. इतने लंबे इतिहास के बावजूद स्टेशन का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने को लेकर स्थानीय लोगों में निराशा है. लोगों को उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन आने वाले समय में इस ऐतिहासिक स्टेशन के विकास और विस्तार को लेकर ठोस कदम उठाएगा.
बैद्यनाथधाम स्टेशन को होगा विकासः जीएम
वहीं, इस संबंध में पूर्वी रेलवे की जीएम गीतिका पांडे ने बैद्यनाथधाम स्टेशन को ऐतिहासिक बताते हुए इसके विकास को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं. उनका कहना है कि बैद्यनाथधाम स्टेशन देवघर की पहचान से जुड़ा हुआ है. ऐसे में आने वाले समय में इसके विकास को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे.
इधर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी बैद्यनाथधाम स्टेशन के विकास को लेकर प्रयास किए हैं. आने वाले समय में इस स्टेशन को सारवां रेलवे लाइन से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
स्थानीय लोगों की उम्मीदें
फिलहाल, स्थानीय लोगों को इंतजार है कि देवघर के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और विस्तार की योजना कब धरातल पर उतरती है. यदि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने के साथ यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है, तो इससे न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि देवघर को रेलवे कनेक्टिविटी को एक बेहतर विकल्प भी मिल सकता है. अब सवाल यही है कि 1922 से रेल परिचालन का गवाह रहा बैद्यनाथधाम स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से कब तक लैस हो पाएगा?
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