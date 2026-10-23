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देवघर का बैद्यनाथधाम स्टेशन आज भी जोह रहा विकास की बाट, एक प्लेटफॉर्म के भरोसे ट्रेनों का परिचालन

देवघर का बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:देवघर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन आज भी विकास की राह देख रहा है. 100 साल से अधिक का इतिहास समेटे इस स्टेशन का विकास अब तक अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है. यही वजह है कि आज भी यहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

देवघर के बैद्यनाथधाम स्टेशन पर फिलहाल केवल एक प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है. ऐसे में स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग लगातार उठ रही है. एक समय था, जब इस स्टेशन से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें थी, लेकिन वर्तमान में बैद्यनाथधाम स्टेशन से मुख्य रूप से जसीडीह जंक्शन के लिए लोकल ट्रेनों का परिचालन होता है.