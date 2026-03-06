ETV Bharat / state

नागपुरी भाषा की उपेक्षा या नीतिगत असंतुलन? शिक्षकों की कमी से पूरे झारखंड में उच्च शिक्षा प्रभावित, शोधार्थी सबसे ज्यादा परेशान

क्षेत्रीय भाषाओं की फैकल्टी ( ETV Bharat )