नागपुरी भाषा की उपेक्षा या नीतिगत असंतुलन? शिक्षकों की कमी से पूरे झारखंड में उच्च शिक्षा प्रभावित, शोधार्थी सबसे ज्यादा परेशान
झारखंड में स्थानीय नागपुरी भाषा में उच्च शिक्षा पर गंभीर संकट छाया हुआ है. इससे शोधार्थियों और पीएचडी के विद्यार्थी परेशान हैं.
रांची: झारखंड की प्रमुख क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में शामिल नागपुरी भाषा आज उच्च शिक्षा के स्तर पर गंभीर संकट से गुजर रही है. राज्य के कई विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में नागपुरी विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तो संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर संस्थानों में इसके लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, शोध कार्य और भाषा के संरक्षण पर पड़ रहा है.
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सिमडेगा कॉलेज और मांडर कॉलेज की स्थिति इस समस्या का स्पष्ट उदाहरण है. इन कॉलेजों में नागपुरी भाषा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, लेकिन यहां एक भी स्थायी या नीड-बेस्ड शिक्षक नियुक्त नहीं है. ऐसे में विद्यार्थियों को नियमित कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें दूसरे विषयों के शिक्षकों या अस्थायी व्यवस्था के सहारे पढ़ाई करनी पड़ रही है.
सबसे अधिक परेशान शोधार्थियों और पीएचडी के विद्यार्थियों
सबसे अधिक परेशानी शोधार्थियों और पीएचडी के विद्यार्थियों को हो रही है. शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें शोध के लिए गाइड नहीं मिल पा रहे हैं. शोध की दिशा तय करने, संदर्भ सामग्री चुनने और अकादमिक मार्गदर्शन पाने में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई शोधार्थी बताते हैं कि विषय में रुचि होने के बावजूद उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनका शोध कार्य प्रभावित हो रहा है.
पूरे राज्य के विश्वविद्यालयो में समस्या व्याप्त
यह समस्या केवल रांची विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी नागपुरी विषय के शिक्षकों की भारी कमी है. कई कॉलेजों में पाठ्यक्रम तो चल रहे हैं, लेकिन नियमित शिक्षक नहीं होने से कक्षाएं अनियमित हो जाती हैं. इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर और परीक्षा परिणाम पर भी असर पड़ रहा है.
वहीं, दूसरी ओर कुछ कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है. उदाहरण के तौर पर रांची के डोरंडा कॉलेज में नागपुरी विभाग में दो स्थायी और दो नीड-बेस्ड शिक्षक कार्यरत हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुछ संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक हैं, तो सुदूरवर्ती कॉलेजों में उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है. यह स्थिति संसाधनों के असंतुलित वितरण और नीतिगत समन्वय की कमी की ओर इशारा करती है.
झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है नागपुरी
नागपुरी भाषा केवल एक अकादमिक विषय नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, लोकजीवन और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी भाषा है. यदि इसके अध्ययन-अध्यापन की बुनियादी व्यवस्था ही कमजोर रहेगी, तो आने वाली पीढ़ियों में इस भाषा के प्रति रुचि और शोध की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं. मामले को लेकर नागपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यह स्थिति राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उनके अनुसार यदि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति और संसाधनों का संतुलित वितरण नहीं किया गया, तो नागपुरी भाषा के उच्च शिक्षा और शोध कार्य को गंभीर नुकसान हो सकता है.
