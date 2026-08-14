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वाराणसी: हर 8वां स्कूल बन चुका है 'खतरे की घंटी', दांव पर हजारों नौनिहालों की जिंदगी! बुनियादी ढांचे का हाल बेहद खस्ताहाल

बदहाली पर आंसू बहा रहा कंदवा का कर्दमेश्वर इंटर कॉलेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

यहां के टीचर्स का कहना है कि बारिश में तो स्कूल में तालाब की तरह पानी भर जाता है. दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियां बंद नहीं होती. ब्लैक बोर्ड के हाल खस्ता हो चुके हैं. कुल मिलाकर यह स्कूल कहने को तो एडेड है, लेकिन सरकारी मदद के बाद भी इसका हाल बेहद खराब है.

यहां जिस कार्यालय में कभी स्कूल स्टाफ बैठता था आज वह टीन शेड छप्पर वाला कमरा इतनी बुरी स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है. इसी के आसपास बच्चे खेलने या फिर इसकी सीढ़ियों पर बैठे मिल जाएंगे, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं. इसी तरह पानी की भी व्यवस्था सही नहीं है. टंकी के पानी से कनेक्ट नलों से गंदा और दूषित पानी आता है, जिसे पीने के लिए बच्चे मजबूर हैं. इससे भी बुरे हालात क्लासरूम के हैं, जहां टपकती छत और दीवारों से रिसता पानी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है.

छात्रा गायत्री प्रजापति ने कहा कि मेरे लिए स्कूल आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आती हूं, वह बहुत खराब है. वहां बड़े-बड़े गड्ढे हैं. साइकिल छोड़कर मुझे पैदल आना पड़ता है. जल भराव होने से जूते में भी पानी भर जाता है, लेकिन क्या करूं, पढ़ाई भी जरूरी है.

बच्चियों का कहना है कि वो जिन रास्तों से आती हैं, वे पूरी तरह से बदहाल हैं. ऐसे में उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हाई स्कूल की छात्रा अंकिता कुमारी ने कहा कि मैं लगभग 4 किलोमीटर दूर से आती हूं, स्कूल ठीक है, यहां जैसी भी सुविधाएं हैं, ठीक हैं. साथ ही, बताया कि स्कूल आने-जाने में खराब सड़क की वजह से काफी परेशानी होती है. स्कूल की इमारत भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है वही हमारे लिए अच्छा है. डिजिटल जैसी यहां कोई सुविधा नहीं है.

दरअसल, सरकार दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एडेड स्कूल का भी सहारा लेती है, ये ऐसे स्कूल होते हैं, जो निजी संस्थाओं की तरफ से खोले गए होते हैं, लेकिन सरकार इन स्कूलों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेती है, ताकि कम फीस में भी बच्चों के अच्छी मिल सके. ऐसा ही स्कूल बनारस के कंदवा इलाके में कर्दमेश्वर इंटर कॉलेज है, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. यहां लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. हाई स्कूल में भी 50 से ज्यादा बेटियां हैं, जो तीन से पांच किलोमीटर दूर से आती हैं.

वाराणसी: भारत अपनी आजादी के 80 साल पूरे कर रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां लोगों को बेहतर शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही है. हालात ऐसे हैं कि हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए भी बच्चियों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. ऐसी ही कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आई है, जहां शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कंदवा इलाका है. कहने को तो ये गांव बनारस शहर से बहुत करीब है, लेकिन सुविधाओं के मामले में काफी दूर है. आज भी वहां भारत की ऐसी तस्वीर नजर आएगी, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. पेश है मनीष चौहान के संपादन में गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...

50 से ज्यादा स्कूलों की इमारत जर्जर

इस इंटर कॉलेज के अलावा बनारस में ऐसे लगभग 106 एडेड स्कूल हैं, जो सरकार की मदद से संचालित किए जा रहे हैं. 403 माध्यमिक स्कूलों में से 50 से ज्यादा जर्जर स्थिति में है, जिनमें से 25 एडेड स्कूलों के हैं, इन्हें पिछले साल ही जर्जर घोषित किया गया था. इनमें से 6 स्कूलों को अभी अलग-अलग सिस्टम के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश शुरू हुई है, लेकिन यह कब तक होगा यह देखने वाली बात है.

वहीं, गांव के रहने वाले नरेश चंद्र वर्मा का कहना है कि हमारे यहां से बच्चे हाई स्कूल में टॉप करने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वह 75% से 80% तक ले आते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई क्या सकता है. हमारे गांव के स्कूल में टीचर्स पढ़े-लिखे रखे जाते हैं, लेकिन वह भी पढ़ाएंगे तभी जब उनको सुविधा मिल पाएगी. उन्होंने कहा कि जर्जर और बदहाल स्थिति के स्कूलों में बच्चों को भेजने में डर लगता है. सरकारी योजनाओं में सिर्फ टैबलेट, साइकिल देने से नहीं होगा, बल्कि सुविधा दें तब जाकर चीज बदल पाएंगे.

स्कूल जाते हुए विद्यार्थी (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षक अशोक कुमार का कहना है कि किसी भी विद्यालय को बेहतर बनाने में उसके शिक्षकों के साथ बच्चों और उनके पेरेंट्स का बड़ा योगदान होता है, लेकिन हमारे यहां इतने निचले तबके के बच्चे आते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें यहां भेजना ही नहीं चाहते हैं. नियमित तौर पर क्लासेस से बच्चे गायब होते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट होती है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते. बाकी सुविधाओं के नाम पर क्या है, आप साफ देख सकते हैं.

स्कूल की हेडमास्टर ममता सिंह का कहना है कि ऐसी स्थिति में कैसे क्या किया जाए, मैं खुद नहीं समझ पाती. हमें कक्षा आठ तक बिल्कुल सरकारी मदद नहीं मिलती. फीस भी इतनी कम होती है कि बच्चे दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रबंधन से मिलकर स्कूल में चीजों को बेहतर करने की कोशिश होती है, लेकिन चीजें सरकारी तंत्र के हिसाब से भी डिसाइड की जाती हैं. बनारस में राजकीय विद्यालयों की स्थिति तब भी अच्छी है, लेकिन एडेड स्कूलों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, जो अच्छे हैं वह अपने प्रबंधन के बल पर चल रहे हैं.



क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक

इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि आबादी के हिसाब से बनारस का कोई गांव या कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां स्कूल नहीं है. नियम के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर में आबादी के हिसाब से, उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर, हाई स्कूल 5000 की आबादी पर 3 किलोमीटर में, जबकि इंटरमीडिएट 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए. नए नियम के मुताबिक, आधार कार्ड पर दर्ज पते के आधार पर इससे ज्यादा दूरी होने पर संबंधित स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है, जबकि दूसरे स्कूल में जो नजदीक हो वहां एडमिशन के लिए बोला जाता है.



बारिश के बाद स्कूल का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

डीआईओएस का कहना है कि स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हाई स्कूल का रिजल्ट बेहतर हो, इसके प्रयास होते हैं और पहले की तुलना में चीज बहुत सुधरी हैं. लड़कियों की शिक्षा बेहतर करने के लिए लगातार सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है. अटेंडेंस 100% रहे इसका भी ध्यान रखने के लिए टीचर्स को टारगेट दिया जाता है.

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