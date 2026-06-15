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करोड़ों की लागत से बना आधुनिक स्टेडियम, लेकिन महिला खिलाड़ियों को अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार

रांची: राजधानी रांची के प्रमुख खेल केंद्रों में शुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में है. करोड़ों रुपये की लागत से स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य तो किया गया, लेकिन यहां नियमित रूप से अभ्यास करने आने वाली महिला खिलाड़ियों का कहना है कि आज भी कई बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं. सबसे बड़ी समस्या चेंजिंग रूम की है, जिसके अभाव में महिला खिलाड़ियों को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

स्टेडियम में प्रतिदिन फुटबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचते हैं. इनमें छात्राओं और महिला खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी-खासी है. खिलाड़ियों का कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार तो किया गया, लेकिन महिला खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. चेंजिंग रूम नहीं होने के कारण अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान कपड़े बदलना बड़ी चुनौती बन जाता है.

महिला खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार (Etv Bharat)

यहां अभ्यास करने वाली खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार उन्हें एक-दूसरे की मदद से अस्थायी घेरा बनाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं. उनका कहना है कि यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है, बल्कि महिला खिलाड़ियों की गरिमा और सम्मान से भी जुड़ा विषय है. खिलाड़ियों का मानना है कि जब खेलों में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की बात की जाती है, तब खेल परिसरों में उनकी मूलभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (Etv Bharat)

महिला खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि केवल चेंजिंग रूम ही नहीं, बल्कि स्वच्छ शौचालय, पेयजल और सामान रखने की समुचित व्यवस्था का भी अभाव है. कई बार दूर-दराज से आने वाली खिलाड़ियों को घंटों अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.