करोड़ों की लागत से बना आधुनिक स्टेडियम, लेकिन महिला खिलाड़ियों को अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार
रांची के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में सुविधाओं की कमी है. महिला खिलाड़ियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
Published : June 15, 2026 at 8:19 PM IST
रांची: राजधानी रांची के प्रमुख खेल केंद्रों में शुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में है. करोड़ों रुपये की लागत से स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य तो किया गया, लेकिन यहां नियमित रूप से अभ्यास करने आने वाली महिला खिलाड़ियों का कहना है कि आज भी कई बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं. सबसे बड़ी समस्या चेंजिंग रूम की है, जिसके अभाव में महिला खिलाड़ियों को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.
स्टेडियम में प्रतिदिन फुटबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचते हैं. इनमें छात्राओं और महिला खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी-खासी है. खिलाड़ियों का कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार तो किया गया, लेकिन महिला खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. चेंजिंग रूम नहीं होने के कारण अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान कपड़े बदलना बड़ी चुनौती बन जाता है.
यहां अभ्यास करने वाली खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार उन्हें एक-दूसरे की मदद से अस्थायी घेरा बनाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं. उनका कहना है कि यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है, बल्कि महिला खिलाड़ियों की गरिमा और सम्मान से भी जुड़ा विषय है. खिलाड़ियों का मानना है कि जब खेलों में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की बात की जाती है, तब खेल परिसरों में उनकी मूलभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
महिला खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि केवल चेंजिंग रूम ही नहीं, बल्कि स्वच्छ शौचालय, पेयजल और सामान रखने की समुचित व्यवस्था का भी अभाव है. कई बार दूर-दराज से आने वाली खिलाड़ियों को घंटों अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
स्टेडियम पहुंचने वाले अभिभावकों और खेल प्रेमियों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया. उनका कहना है कि किसी भी खेल परिसर की पहचान केवल उसके मैदान, फ्लड लाइट या आकर्षक ढांचे से नहीं होती, बल्कि वहां उपलब्ध सुविधाएं खिलाड़ियों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं. यदि महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण नहीं होगा तो खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास अधूरे रह जाएंगे.
गौरतलब है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले वर्षों में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं. यहां खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इसका लाभ भी उठा रहे हैं. बावजूद इसके, खिलाड़ियों का कहना है कि बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
वहीं, इस मामले पर नगर निगम की ओर से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं. निगम की महापौर रोशनी खलखो ने कहा है कि खिलाड़ियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है. अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्टेडियम में चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को जल्द बेहतर बनाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.
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