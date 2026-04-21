ETV Bharat / state

गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड, यात्रियों की सुध लेने वाला कोई नहीं

इस बस अड्डे से नगर निगम सालाना 65 लाख कमाता है, फिर भी 5 हजार यात्रियों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं

Photo Credit; ETV Bharat
गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : नगर निगम की आय बढ़ाने में जुटे गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी, सुविधाओं के अभाव में कितने लोगों की "हाय" ले रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है. बिहार सहित अन्य जगहों से शहर में आने वाली बसों और अन्य बड़े वाहनों के लिए नगर निगम ने हवाई अड्डे के पास एक बस अड्डा बनाया है, जिससे उसकी सालाना कमाई 65 लाख रुपए होती है, लेकिन बस अड्डे पर जो यात्री सुविधाएं होनी चाहिए, वह नगर निगम की तरफ से कुछ भी नहीं की गई हैं.

गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड (Video Credit; ETV Bharat)

अप्रैल माह में 40 डिग्री से ऊपर तापमान है. ऐसे में करीब 100 बसों में सफर करके रोजाना बिहार से गोरखपुर आने वाले यात्रियों को यहां सुविधाओं के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस बस अड्डे में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न ही छांव के लिए पक्का या फिर कोई टीन शेड है. यहां तक की शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधा भी यहां पर नहीं है. ख़ास बात ये है कि बिहार से यहां यात्री खरीदारी करने कम, बल्कि चिकित्सा सुविधा के लिए अधिक आते हैं, क्योंकि बस अड्डे से महज एक किलोमीटर की दूरी पर ही गोरखपुर एम्स है. ऐसे में मरीज लेकर आए लोगों को सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

'बूथ का निर्माण कराया तो नगर निगम ने ध्वस्त करा दिया'

करीब दो साल से इस बस अड्डे का संचालन हो रहा है, लेकिन अभी तक सुविधाएं शुरू नहीं की गईं. जिस कम्पनी को इसका ठेका दिया गया है, उसके सुपरवाइजर संजय गुप्ता का कहना है कि बस चालक संघ और हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा टीन शेड डाल रखा है, जिससे जो यात्री धूप-बारिश से बचना चाहते हैं वहां रुक सकें. नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है. यहां तक कि हमने अपने लिए एक बूथ का निर्माण कराया था, जिसे नगर निगम ने सही न बताते हुए ध्वस्त करा दिया. हम और हमारे कर्मचारी भी पॉलिथीन तानकर बसों से ठहराव शुल्क की पर्ची काटते हैं. उन्होंने कहा कि हम प्रति बस से ₹200 रुपये वसूलते हैं, जबकि बस चालक ने कहा कि जब वह बस अड्डे पर आते हैं तो उन्हें आधे घंटे रुकने का मौका मिलता है. वह सवारी लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं. ज्यादा टाइम रुकने नहीं दिया जाता.

क्या कहते हैं यात्री?

यात्री छेदी और राम सुभग का कहना था कि यहां पर सुविधा बहुत कुछ होनी चाहिए, लेकिन है कुछ भी नहीं. बस से नीचे उतरते ही धूल-मिट्टी की वजह से जूता-चप्पल, कपड़ा सब खराब हो जाता है. धूल की वजह से बस अड्डे पर खड़ा रहना भी है. खाने-पीने की वस्तुएं भी धूल से पट जाती हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन ठेले वालों से ही खाने-पीने का सामान लेना पड़ता है, क्योंकि यहां कैंटीन भी नहीं है.

दरअसल, इस बस अड्डे को गोरखपुर एयरपोर्ट के पास स्थापित करने का नगर निगम का उद्देश्य था कि बिहार से आने वाली सैकड़ों बसों की भीड़ शहर में न पहुंचने पाए. वहीं, इस बस अड्डे के यहां स्थापित होने से बैटरी चालित ई-रिक्शा हो या ऑटो उनके लिए भी यह कमाई का अड्डा बन चुका हैं. यहां उतरने वाले यात्रियों को अगर एम्स के अलावा किसी अन्य डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज या रिश्तेदार के घर जाना है तो उन्हें ऑटो या रिक्शा करना पड़ता है. यहां पर फल और जूस की बिक्री करने वाले सुजीत कुमार कहते हैं कि इस व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन नगर निगम की टीम कभी-कभी आती है और उनका 500-500 रुपये का चालान स्वच्छता के नाम पर काटकर चली जाती है. अव्यवस्था बस अड्डे पर नगर निगम की तरफ से फैलाई गई है और खामियाजा हम जैसे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है.

क्या बोले अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ?

इस संबंध में अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने कहा है कि बस अड्डे में गड्ढे की भराई के लिए मिट्टी गिराने का कार्य किया जा रहा है. नगर आयुक्त के निर्देश पर यहां शेड और शौचालय बनाने का कार्य भी होगा. जब उनसे इन सुविधाओं को पूर्व में दिए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आगे हम अच्छा करेंगे. इस बीच नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष में इसका नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया है, जो इसके संचालन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यात्री सुविधाओं को लेकर कोई टेंडर जारी नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें- वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा, पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का लेंगे जायजा

TAGGED:

GORAKHPUR
GORAKHPUR NEWS
FACILITIES AT BUS STAND
LACK OF FACILITIES AT BUS STAND
BUS STAND GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.