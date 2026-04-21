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गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड, यात्रियों की सुध लेने वाला कोई नहीं

गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : नगर निगम की आय बढ़ाने में जुटे गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी, सुविधाओं के अभाव में कितने लोगों की "हाय" ले रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है. बिहार सहित अन्य जगहों से शहर में आने वाली बसों और अन्य बड़े वाहनों के लिए नगर निगम ने हवाई अड्डे के पास एक बस अड्डा बनाया है, जिससे उसकी सालाना कमाई 65 लाख रुपए होती है, लेकिन बस अड्डे पर जो यात्री सुविधाएं होनी चाहिए, वह नगर निगम की तरफ से कुछ भी नहीं की गई हैं. गोरखपुर: भीषण गर्मी में बदहाली का केंद्र बना बस स्टैंड, न पीने का पानी, न टीन शेड (Video Credit; ETV Bharat) अप्रैल माह में 40 डिग्री से ऊपर तापमान है. ऐसे में करीब 100 बसों में सफर करके रोजाना बिहार से गोरखपुर आने वाले यात्रियों को यहां सुविधाओं के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस बस अड्डे में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न ही छांव के लिए पक्का या फिर कोई टीन शेड है. यहां तक की शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधा भी यहां पर नहीं है. ख़ास बात ये है कि बिहार से यहां यात्री खरीदारी करने कम, बल्कि चिकित्सा सुविधा के लिए अधिक आते हैं, क्योंकि बस अड्डे से महज एक किलोमीटर की दूरी पर ही गोरखपुर एम्स है. ऐसे में मरीज लेकर आए लोगों को सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 'बूथ का निर्माण कराया तो नगर निगम ने ध्वस्त करा दिया' करीब दो साल से इस बस अड्डे का संचालन हो रहा है, लेकिन अभी तक सुविधाएं शुरू नहीं की गईं. जिस कम्पनी को इसका ठेका दिया गया है, उसके सुपरवाइजर संजय गुप्ता का कहना है कि बस चालक संघ और हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा टीन शेड डाल रखा है, जिससे जो यात्री धूप-बारिश से बचना चाहते हैं वहां रुक सकें. नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है. यहां तक कि हमने अपने लिए एक बूथ का निर्माण कराया था, जिसे नगर निगम ने सही न बताते हुए ध्वस्त करा दिया. हम और हमारे कर्मचारी भी पॉलिथीन तानकर बसों से ठहराव शुल्क की पर्ची काटते हैं. उन्होंने कहा कि हम प्रति बस से ₹200 रुपये वसूलते हैं, जबकि बस चालक ने कहा कि जब वह बस अड्डे पर आते हैं तो उन्हें आधे घंटे रुकने का मौका मिलता है. वह सवारी लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं. ज्यादा टाइम रुकने नहीं दिया जाता.