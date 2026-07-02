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हजारीबाग में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में किल्लत में कट रही छात्राओं की जिंदगी, कैसे करें पढ़ाई

हाथ में बाल्टी लिए हुए कतार में खड़ी छात्राएं ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के केबी महिला कॉलेज परिसर में स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है. 200 से अधिक आदिवासी छात्राएं पेयजल के लिए परेशान हो रही हैं. छात्रावास में पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से रोजमर्रा के कामकाज भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं. छात्रावास के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल छोटी होने की वजह से मनचले युवक हमेशा घुस आते हैं, ऐसे में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. जिला प्रशासन और कल्याण विभाग को जानकारी देने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

छात्रावस में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं

कॉलेज प्रबंधन, आदिवासी बेटियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफल साबित हुआ है. हजारीबाग के केबी वीमेंस कॉलेज परिसर में कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रावास में 200 से अधिक छात्राएं रहती हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रही हैं. छात्रावास में शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है. गर्मी के मौसम में छात्राओं को दूसरे हॉस्टल या फिर दूसरी जगहों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है.

पानी के लिए परेशान छात्राएं (Etv Bharat)

चापानल के आसपास दिखाई देती हैं छात्राएं

कॉलेज की छात्राओं को खाना बनाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पानी नहीं होने के कारण दूसरे हॉस्टल या कॉलेज परिसर से ही छात्राएं पानी लाती हैं. सुबह और शाम छात्राओं की लंबी कतार चापानल के आसपास देखा जा सकती है. इधर चापानल से भी लाल पानी आता है.

पानी लाने की जद्दोजहद में पढ़ाई प्रभावित

छात्राएं बताती हैं कि शौचालय और कपड़े धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है. कॉलेज में जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो परिसर से पानी लाया जाता है. पानी के इंतजाम में लगे रहने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी कई बार छात्रावास पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है.