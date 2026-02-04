ETV Bharat / state

जामताड़ा नगर पंचायत के वार्डों का हाल बेहाल, बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित

जामताड़ा नगर पंचायत के कई वार्डों के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं.

जामताड़ा: नगर निकाय चुनाव को लेकर जामताड़ा नगर पंचायत में चुनावी तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर वार्ड पार्षदों तक के पदों के लिए उम्मीदवार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. वे वोटरों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार भी कर रहे हैं. इस बीच, वार्डों के वोटर और निवासी अपनी समस्याओं से परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नए प्रतिनिधि और नई नगर सरकार उनकी चिंताओं को सुनेगी और समाधान देगी.

वार्डों की जमीनी हकीकत को समझने के लिए जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड 12, 13 और 14 के निवासियों से संपर्क करके उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया. पता चला कि वार्ड 12, 13 और 14 के लोग सही सड़कों, नालियों और साफ-सफाई की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ठीक से सफाई नहीं हो रही है. कुछ इलाकों में सड़कें नहीं बनी हैं, और कुछ जगहों पर नालियों की कमी के कारण बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे गंदगी फैलती है.

स्थानीय लोगों के बयान (Etv Bharat)

नगर पंचायत के वार्ड 12 के निवासियों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताईं. उन्होंने कहा कि कई इलाकों में सड़कें नहीं बनी हैं, जिससे बारिश के मौसम में स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती है. स्ट्रीट लाइट नहीं हैं, और वे सफाई की कमी से परेशान हैं. निवासियों ने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, कहा कि होल्डिंग टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. उन्होंने नालियों की कमी की शिकायत की, जिससे मानसून में सड़कों पर पानी भर जाता है, और सही साफ-सफाई नहीं होती.

वार्ड 13 और 14 के बारे में, जब हमने निवासियों से बात करके जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि वार्ड में एक सामुदायिक शौचालय है. और एक हेल्थ सेंटर भी है जो लाखों की लागत से बना था, लेकिन वह बंद रहता है. आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिलता.

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें गंदगी का सामना करना पड़ता है. ठीक से सफाई नहीं होती. नालियां जाम हैं. कोई सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. सड़क के किनारे कूड़ा फेंका जाता है. ट्रांसफॉर्मर पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है. लेकिन उन्हें नगर पंचायत से कोई सेवा नहीं मिलती. कोई उनकी समस्याओं या चिंताओं को नहीं सुनता. स्थानीय लोगों का कहना है कि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए वार्ड में आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं.

