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लातेहार के टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा से लोग दूर

लातेहार के टेंगरा पत्थर और परहिया टोला के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. यहां ना सड़क है और ना ही पानी की व्यवस्था है.

Parhiya Tola of Latehar
टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 5:43 PM IST

4 Min Read
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लातेहार: एक तरफ तो सरकार गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहचाने की बात कहती है. परंतु अभी भी कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. लातेहार सदर प्रखंड और मनिका प्रखंड की सीमा पर स्थित टेंगरा पत्थर तथा मननडीह का परहिया टोला भी ऐसा ही इलाका है जहां आज तक ना तो सड़क पहुंच पाई और ना ही बिजली और पानी की व्यवस्था हो सकी. वर्तमान समय में यहां के बच्चे शिक्षा से भी वंचित हैं.

दरअसल, लातेहार जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत माराबार गांव का टेंगरा पत्थर तथा मनिका प्रखंड के मननडीह गांव का परहिया टोला आसपास ही स्थित है. परंतु, आजादी के बाद भी आज तक इन दोनों बस्तियों में ना तो बिजली की व्यवस्था हो पाई है और ना ही पक्की सड़क पहुंच पाई है. सरकारी स्तर पर यहां पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है. गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अभियान विद्यालय यहां खोली गई थी, जिसे भी बाद में बंद कर दिया गया. स्कूल के अभाव में यहां के बच्चों की शिक्षा भी पूरी तरह रुक गई है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमा (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीण जतरू उरांव, बबीता देवी, सुनीता देवी आदि ने बताया कि गांव में किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. गांव तक आने के लिए ना तो आज तक सड़क बन पाई और ना ही गांव में बिजली, पानी की सुविधा है. यहां के ग्रामीण किस स्थिति में है इसे देखने भी कोई नहीं आता है.

Parhiya Tola of Latehar
टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Etv Bharat)

बीमार को अस्पताल पहुंचने में छूट जाते हैं पसीने

ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए आज तक किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनाई गई. लगभग 3 किलोमीटर तक कच्ची सड़क पर चलकर ग्रामीणों को गांव पहुंचना पड़ता है. सरकारी स्तर पर सड़क की कोई मरम्मत कार्य भी नहीं कराई जाती. ग्रामीण ही श्रमदान कर सड़क को कम से कम पैदल चलने लायक बनाते हैं.

Parhiya Tola of Latehar
टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बीमार व्यक्ति को खटिया में टांगकर 3 किलोमीटर दूर बिजलीदाग गांव लाना पड़ता है. फिर यहां से एंबुलेंस अथवा किसी दूसरे वाहन के माध्यम से अस्पताल ले जाते हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव की इस स्थिति की जानकारी जनप्रतिनिधियों से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को भी है. परंतु ग्रामीण की समस्या के समाधान के लिए पहल नहीं की जा रही है.

Parhiya Tola of Latehar
टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Etv Bharat)

आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं गांव में

वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रमेश उरांव ने बताया कि सरकार आदिम जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं तो बनाती है, परंतु योजनाओं के लाभ से अभी भी कई गांव वंचित हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को ऐसे गांव में जरूर आना चाहिए, ताकि वह गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हो सकें.

Tengra Pathar
टेंगरा पत्थर और परहिया टोला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Tengra Pathar)

मामले की जांच के बाद होगी सुविधा बहाल

वहीं, इस संबंध में जब लातेहार उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद को इटीवी भारत द्वारा जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से लिया. उप विकास आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच करवा ले रहे हैं, गांव तक सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जरूर पहुंचाई जाएगी.

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