लातेहार के राजाबांध टोला के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित, बच्चे नहीं जाते स्कूल
लातेहार की जालिमा पंचायत अंतर्गत राजाबांध टोला में आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है. ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं.
Published : November 3, 2026 at 7:10 PM IST
लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत जालिमा गांव का राजाबांध टोला आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. करीब 10 से 12 घरों वाले इस टोले में रहने वाले परिवार बिजली, सड़क, पेयजल और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं. सबसे दुखद बात यह है कि यहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते. सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब तक यहां के लोगों तक नहीं पहुंच सका है. ग्रामीणों का कहना है कि विकास की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके टोले तक आज तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं.
दरअसल, सरकार गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अब तक राजाबांध टोले में रहने वाले आदिवासी परिवारों की किसी ने सुध नहीं ली. आज भी इस गांव में कोई भी सुविधा बहाल नहीं हो सकी है. स्थिति ऐसी है कि यहां शाम ढलते ही बिजली के अभाव में चोरों ओर अंधेरा पसर जाता है. रोशनी के लिए लोग सुबह का इंतजार करते हैं.
राजाबांध टोला में पेयजल की घोर समस्या
वहीं राजाबांध टोला के ग्रामीण पेयजल के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं. सालों भर नदी का पानी ही इनके जीवन का सहारा है. हालांकि बरसात के दिनों में जब नदी का पानी गंदा हो जाता है, तो बारिश के पानी से इनका काम चलता है.
सड़क के नाम पर पगडंडी
गांव में सड़क के नाम पर उबड़-खाबड़ पगडंडी है. इसी पगडंडी पर लगभग 3 किलोमीटर चलकर दो नदियों को पार कर यहां के लोग पक्की सड़क पर पहुंचते हैं.
योजनाओं के लाभ से वंचित ग्रामीण
वहीं टोले में रहने वाले किसी भी परिवार को अब तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. वहीं, पेंशन और मंईयां सम्मान योजना जैसी योजनाओं से भी लोग वंचित हैं. स्थानीय ग्रामीण गुलटन लोहरा, सुमन देवी आदि बताते हैं कि गांव में सुविधा के नाम पर आज तक सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया.
टोले के बच्चे नहीं जाते स्कूल
टोले की सबसे गंभीर समस्या बच्चों की शिक्षा है. यहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, तो बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर चिंता स्वाभाविक है. बताया जाता है कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल भी है, लेकिन टोले के किसी बच्चे के पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है और न ही आधार कार्ड. ऐसे में उनका नामांकन भी संभव नहीं है. मजबूरी में यहां के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते.
ग्रामीण मुनिता देवी बताती हैं कि गांव का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है. किसी के पास आधार और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. इस कारण किसी का नामांकन भी स्कूल में नहीं हो पा रहा है.
क्या कहते हैं मुखिया
इस संबंध में जालिमा पंचायत के मुखिया झमन सिंह का कहना है कि राजाबांध टोला तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना उनके बस से बाहर की बात है. उन्होंने कहा कि चाह कर भी वह इस टोले में सुविधा बहाल नहीं कर पा रहे हैं. गांव तक गाड़ी जाने की कोई सुविधा ही नहीं है. सिर्फ मोटरसाइकिल या फिर नदी के माध्यम से ट्रैक्टर ही गांव तक पहुंच सकता है. यदि जल मीनार की योजना स्वीकृत होगी तो ट्रैक्टर के माध्यम से बोरिंग कर जलमीनार लगाया जा सकता है.
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