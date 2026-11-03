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लातेहार के राजाबांध टोला के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित, बच्चे नहीं जाते स्कूल

चुआं खोदकर पानी निकालतीं राजाबांध टोला की महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत जालिमा गांव का राजाबांध टोला आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. करीब 10 से 12 घरों वाले इस टोले में रहने वाले परिवार बिजली, सड़क, पेयजल और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं. सबसे दुखद बात यह है कि यहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते. सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब तक यहां के लोगों तक नहीं पहुंच सका है. ग्रामीणों का कहना है कि विकास की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके टोले तक आज तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं.

दरअसल, सरकार गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अब तक राजाबांध टोले में रहने वाले आदिवासी परिवारों की किसी ने सुध नहीं ली. आज भी इस गांव में कोई भी सुविधा बहाल नहीं हो सकी है. स्थिति ऐसी है कि यहां शाम ढलते ही बिजली के अभाव में चोरों ओर अंधेरा पसर जाता है. रोशनी के लिए लोग सुबह का इंतजार करते हैं.