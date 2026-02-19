ETV Bharat / state

सरकारी महकमे की नजर से कोसों दूर जामताड़ा का कुष्ठ कॉलोनी, उपेक्षित जिंदगी जीने को मजबूर लोग, सुविधाओं का घोर अभाव

जामताड़ा: जिले में विकास और सुविधाओं के लाख दावे भले किए गए हों, लेकिन शहरी इलाके में स्थित कई इलाके ऐसी बदहाली में हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. जामताड़ा के मिहिजाम शहर का एक इलाका ऐसी ही उपेक्षा का शिकार है. पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए मिहिजाम के हासी पहाड़ी स्थित कुष्ठ स्नेहा कॉलोनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है. हासी पहाड़ी कहने को तो मिहिजाम नगर परिषद के अतंर्गत आता है, लेकिन यहां सुविधाओं का घोर अभाव है.

हासी पहाड़ी कुष्ठ स्नेहा कॉलोनी में रहने वाले उपेक्षित जिंदगी जीने को मजबूर हैं. यह कुष्ठ स्नेहा कॉलोनी कुष्ठ के मरीजों के परिवार का घर है, जो समाज से अलग-थलग अपनी जिंदगी जी रहे हैं. यह कॉलोनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 में आती है. ये लोग वोट तो देते हैं, लेकिन उन्हें नगर परिषद या प्रशासन से कोई खास सुविधाएं नहीं मिलतीं. वे टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं.

इन लोगों के पास न पक्का मकान है, ना पीने के पानी, ना ही साफ-सफाई और ना ही शिक्षा की व्यवस्था. अपने इलाके के कुड़े की सफाई भी ये खुद ही करते हैं. वहीं रोजगार के लिए कुछ लोग मजदूरी करते हैं. वहीं कुछ लोग भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं.

लोग बताते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या है. ये समस्या गर्मी के दिनों में और भी बढ़ जाती है. वहीं बच्चों की शिक्षा के बारे में बताते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं. पर उसके आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती. जिससे वे भी बड़े होकर मजदूरी और भीख मांगने में लग जाते हैं. वे बताते हैं कि सरकार महिलाओं को मंईयां योजना के तहत 2,500 रुपये देती है, लेकिन उनमें से कई दिव्यांग हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं. वे 1,000 रुपये से क्या करेंगे?