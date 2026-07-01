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आजादी के 78 साल बाद भी लातेहार के इस गांव में नहीं है कोई भी सुविधा, ग्रामीण लगा रहे गुहार

लातेहार: आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी लातेहार जिले में एक ऐसा गांव है, जहां आज तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं. जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर और महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गवालखाड़ गांव तक ना सड़क पहुंच पाई, ना पीने का पानी पहुंच पाया, ना बिजली पहुंच पाई, ना शिक्षा और ना ही चिकित्सा व्यवस्था ही बहाल हो सकी.

दरअसल, गवालखाड़ पूरी तरह आदिवासी और आदिम जनजाति बहुल गांव है. लगभग 50 परिवार के इस गांव में 400 से अधिक लोग निवास करते हैं. परंतु गांव का दुर्भाग्य यह है कि जब पूरी दुनिया डिजिटल युग के चकाचौंध में पहुंच चुकी है, इस दौर में भी यह गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है.

अत्याधुनिक सुविधाओं की तो बात ही अलग है, यहां सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. गांव में ना बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है और ना ही बिजली की रोशनी. मोबाइल का नेटवर्क भी यहां तक नहीं पहुंचा.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

चिकित्सा सुविधा तो यहां दूर की बात है. प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बाद भी यहां के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय तक आने में 4 घंटे लग जाते हैं. ग्रामीणों को लगभग 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है. इस 6 किलोमीटर के रास्ते की स्थिति ऐसी है कि यहां चारपहिया वाहन और मोटरसाइकिल से जाना तो दूर, पैदल चलना भी कठिन होता है.

यदि कोई गांव में बीमार पड़ जाता है तो ग्रामीण उसे कंधे पर ढोकर अस्पताल पहुंचाते हैं. कई लोग तो बीमारी की स्थिति में इलाज के अभाव में मौत के मुंह में भी चले जाते हैं. स्थानीय ग्रामीण केदार नगेसिया ने बताया कि सड़क के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंच पाने की स्थिति में कई लोगों की जान चली गई है.

सड़क की हालत (Etv Bharat)

पानी के लिए जंगल का चुआं ही सहारा

गांव में रहने वाले ग्रामीणों को पीने के लिए गांव से दूर जंगल में स्थित एक चुआं ही एकमात्र सहारा है. स्थानीय ग्रामीण सीता कोरबा ने बताया कि गांव में पानी की बड़ी समस्या है. ना यहां चापाकल है और ना ही नल जल योजना के तहत ग्रामीणों के घर में पानी पहुंचाया गया है. एक जल मीनार लगा था, पर ग्रामीणों के घर-घर पानी नहीं पहुंच पाया.

उन्होंने बताया कि गांव में एक कुआं भी नहीं है. जंगल में स्थित प्राकृतिक चुआं से ही पूरे गांव के ग्रामीण और जानवर पानी पीते हैं. बरसात के दिनों में पानी काफी गंदा हो जाता है तो बीमारी का भी डर लगा रहता है. उन्होंने बताया कि गांव में रोजगार के लिए भी कोई साधन नहीं है. यहां के ग्रामीण सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं. सरकार की कोई भी रोजगार योजना यहां नहीं चलती है.