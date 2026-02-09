पीएम आवास की हकीकत: खादगढ़ा, न्यू मधुकम के 336 फ्लैटों में सुविधाओं का अकाल, नारकीय जीवन जीने को मजबूर गरीब
रांची के न्यू मधुकम में पीएम आवास के तहत बने 336 फ्लैटों में लोग बेहद मुश्किल से जीवन बसर करने को मजबूर हैं.
रांची : रांची के खादगढ़ा, न्यू मधुकम इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बेघर लोगों को छत देने के उद्देश्य से बनाए गए 336 फ्लैट आज खुद सवालों के घेरे में हैं. जिन मकानों को सम्मानजनक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना गया था, वही आज यहां रह रहे लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानियों का केंद्र बन चुके हैं. पीने के पानी से लेकर शौचालय, सफाई व्यवस्था और वैध बिजली कनेक्शन तक मूलभूत सुविधाओं का यहां घोर अभाव है.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे एक तरह से “नरकीय जीवन” जीने को विवश हैं. फ्लैट तो मिल गए, लेकिन उनके साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं जमीन पर कहीं नजर नहीं आतीं. पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है.
मजबूरी में लोग फटे और काटे गए पाइपलाइन से पानी भरकर गुजारा कर रहे हैं. जब पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है तो स्थिति और भयावह हो जाती है चारों ओर पानी बहता है, गंदगी फैलती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. यह दृश्य किसी अव्यवस्थित बस्ती से कम नहीं लगता.
बिजली की समस्या भी कम गंभीर नहीं है. वैध बिजली कनेक्शन के अभाव में कई परिवार अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं या फिर अस्थायी और असुरक्षित तरीकों से बिजली का इंतजाम करने को मजबूर हैं. शौचालय और सफाई व्यवस्था की बदहाली ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. नियमित सफाई नहीं होने से कचरे के ढेर, बदबू और बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है.
वहीं, नगर निगम के अधिकारी गौतम कुमार साहू का कहना है कि इस समस्या के लिए केवल प्रशासन को दोषी ठहराना उचित नहीं है. उनके अनुसार, लोगों को अपने “सिविक सेंस” का भी इस्तेमाल करना चाहिए. फ्लैट नवनिर्मित करके दिए गए थे, लेकिन कई लोग अपने ही घरों के आगे-पीछे कचरा फेंक रहे हैं. ऐसे में सफाई व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि पानी के लिए एक पंप की व्यवस्था की गई थी, जो खराब हो गया था. उसे ठीक भी कराया गया, लेकिन बाद में फिर से खराब कर दिया गया.
प्रशासन का यह भी कहना है कि इन फ्लैटों में कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे खाली नहीं कर रहे हैं. इससे व्यवस्था और अधिक जटिल हो गई है.
दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरुआती दौर में उनसे वादा किया गया था कि इन फ्लैटों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. पानी, बिजली, शौचालय और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था. लेकिन आज वे सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सुविधाएं सही ढंग से उपलब्ध कराई जातीं और नियमित निगरानी होती, तो हालात इतने खराब नहीं होते.
अब सवाल यह है कि इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है प्रशासन, स्थानीय लोग या दोनों? 336 परिवारों के जीवन से जुड़ा यह मुद्दा केवल आरोप-प्रत्यारोप से हल नहीं होगा. जरूरत है ठोस कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और उस मूल उद्देश्य को याद करने की, जिसके तहत यह योजना लाई गई थी गरीबों को सिर्फ छत नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देना.
