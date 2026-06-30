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पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया का कहर! डॉक्टर ने कहा- जागरूकता की कमी की वजह से हुई हैं मौतें

पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग के पदाधिकारी डॉ. मृत्युंजय धावरिया ने बताया कि जिले में जागरूकता की कमी की वजह से मौतें हुई हैं.

Dr. Mrityunjay Dhavriya
पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग के पदाधिकारी डॉ. मृत्युंजय धावरिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 8:48 PM IST

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जमशेदपुर: जिले में अब तक ब्रेन मलेरिया की चपेट में आने से चार मरीजों की मौत हो चुकी है. जिला मलेरिया पदाधिकारी ने मृतकों की जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता के अभाव में कुछ मरीजों की मौत हुई है. जिले में सत्तर से ज्यादा मरीज इलाजरत हैं. पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया की चपेट में आने से अब तक चार की मौत हो चुकी है, चारों मृतकों की पुष्टि पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग के पदाधिकारी ने की है.

'झाड़फूक' करवाया लेकिन बुखार नहीं उतरा

जिला मलेरिया विभाग के पदाधिकारी डॉ. मृत्युंजय धावरिया ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान समुचित जानकारी दी. डॉ मृत्युंजय ने बताया कि पोटका के सनग्राम की रहने वाली कस्तूरबा गांधी आवसीय विद्यालय की 13 साल की छात्रा की तबियत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से सदर अस्पताल लाया गया. यहां स्थिति गंभीर होने पर उसे एमजीएम रेफर किया गया लेकिन उसके परिजन छात्रा को घर ले जाकर 'झाड़फूक' करवाने लगे, लेकिन बुखार नहीं उतरा. जिसके बाद परिजन उसे स्थानीय एक क्लिनिक में लेकर गए लेकिन वहां से एमजीएम लाने के दौरान 24 जून को रास्ते मे ही उसकी मौत हो गई.

जानकारी देसे हुए डॉ. मृत्युंजय धावरिया (Etv Bharat)

वहीं पोटका के हितबासा का रहने वाले 8 वर्षीय राहुल को पोटका के स्थानीय अस्पताल में तबियत ज़्यादा बिगड़ने से उसे एमजीएम रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पोटका के कांदर की रहने वाली दो बच्ची अपनी मां के साथ एमजीएम मे भर्ती हुई थी लेकिन 26 जून को 7 वर्षीय सुबोला सरदार की मृत्यु हुई है जबकि एक साल दो महीने के उम्र की दूसरी बहन खुशबु की मौत, 29 जून की सुबह हुई थी.

सही समय पर मिलना चाहिए था इलाज: डॉक्टर

डॉ. मृत्युंजय ने बताया कि सही समय पर इलाज होने से उन्हें बचाया जा सकता था लेकिन जागरूकता की कमी के कारण घटना घटी है. उन्होंने बताया कि मलेरिया दो प्रकार के हैं, जिनमें पहला सामान्य बुखार का लक्षण है जिसका तत्काल इलाज नहीं होने पर उसका दूसरा रूप आ जाता है, जो सीधे मरीज के ब्रेन पर असर करता है और धीरे-धीरे मरीज की हालत कमजोर पड़ जाती है, इसे पीएफ मलेरिया कहते हैं.

पोटका में हुई पहली घटना

इस बीमारी का समुचित इलाज है लेकिन समय पर इलाज करवाना जरुरी है. मलेरिया पदाधिकारी ने बताया कि जिले में मुसाबनी और डुमरिया मलेरिया जोन है लेकिन पिछले कुछ सालों में किसी की मौत मलेरिया से नहीं हुई है. पोटका में यह पहली घटना है. मलेरिया ग्रसित शख्स को को मच्छर काटे और वहीं मच्छर फिर किसी दूसरे को काट लें तो संक्रमण फैलता है. इससे बचने के लिए साफ सफाई जल जमाव को रोकना जरूरी है, तो उसमें दो बूंद किरासन तेल या अन्य तेल डाल देना चाहिए.

ब्रेन मलेरिया से निपटने के लिए मेडिकल टीम तैयार!

डॉ. मृत्युंजय ने बताया कि वर्तमान में जांच के लिए किट उपलब्ध है. दवा की कमी नहीं है. अभी एमजीएम अस्पताल में 20 से ज़्यादा मलेरिया ग्रसित मरीज भर्ती हैं जबकि सदर अस्पताल में 50 की संख्या में मरीज इलाजरत हैं. वहीं पोटका प्राथमिक उपचार केंद्र में 5 मरीज इलाजरत हैं. डॉक्टर ने संभावना जताई है कि कुछ दिन पहले पोटका के हरिणा में मेला लगा था, जहां बाहर से भी लोग आये थे, संभावना है कि उनमें कुछ लोगों से संक्रमण बढ़ा है.

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