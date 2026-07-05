ETV Bharat / state

रांची में 23 हजार से अधिक ऑटो, ई-रिक्शा, सिर्फ तीन अधिकृत स्टैंड, सड़क किनारे पार्किंग से हर दिन जाम

रांची में ऑटो और टोटो के लिए पर्याप्त स्टैंड नहीं रहने से कर्मचारियों, स्कूली छात्रों और मरीजों को समस्या से जूझना पड़ रहा है.

TRAFFIC ISSUE IN RANCHI
टोटो रिक्शा का ट्रैफिक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 1:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. शहर की प्रमुख सड़कों पर जगह-जगह ऑटो और ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े होने और बीच रास्ते में सवारी बैठाने-उतारने की वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है. सुबह और शाम के व्यस्त समय में अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी, लालपुर, रातू रोड, हरमू, अरगोड़ा, कांटा टोली, बिरसा चौक और मेन रोड जैसे इलाकों में स्थिति और भी खराब हो जाती है.

शहर में ऑटो और ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए निर्धारित पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था उस अनुपात में विकसित नहीं हो सकी है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजधानी में 23 हजार से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा परिचालन में हैं. इनमें करीब 3 हजार डीजल ऑटो और लगभग 12 हजार सीएनजी ऑटो शामिल हैं. इसके बावजूद नगर निगम की ओर से आधिकारिक तौर पर केवल तीन स्थानों रातू रोड न्यू मार्केट, अरगोड़ा चौक और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास ऑटो स्टैंड चिन्हित किए गए हैं. शहर के आकार और वाहनों की संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था बेहद अपर्याप्त मानी जा रही है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सड़क किनारे लगती है ऑटो और ई- रिक्शा

स्टैंड की कमी के कारण अधिकांश चालक सड़क किनारे ही सवारी का इंतजार करते हैं. कई बार चालक अचानक वाहन रोक देते हैं या सड़क के बीच से ही यात्रियों को बैठाने और उतारने लगते हैं. इससे पीछे चल रहे वाहनों की रफ्तार थम जाती है और कुछ ही मिनटों में लंबा जाम लग जाता है. कई स्थानों पर सड़क की एक पूरी लेन ऑटो की कतार से घिरी रहती है, जिससे आम लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है.

शहरवासियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. दफ्तर पहुंचने में देरी होती है, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल-कॉलेज पहुंचने में कठिनाई होती है और गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन भी जाम में फंस जाते हैं. लोगों का मानना है कि यदि प्रमुख बाजारों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और व्यस्त चौक-चौराहों के पास व्यवस्थित ऑटो स्टैंड विकसित किए जाएं और सड़क पर अवैध पार्किंग पर सख्ती से रोक लगे तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है.

शहर में पर्याप्त नहीं है स्टैंड

ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधि दिनेश सोनी का कहना है कि चालक भी मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं. उन्होंने कहा कि शहर में 23 हजार से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा चल रहे हैं, जबकि उनके लिए पर्याप्त स्टैंड उपलब्ध नहीं हैं. साथ ही प्रशासन ने करीब 5 हजार वाहनों को ही परमिट जारी किया है. जब तक नए स्टैंड नहीं बनाए जाएंगे, तब तक यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती.

इस संबंध में रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नए स्टैंड विकसित करने की दिशा में नगर निगम गंभीरता से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों के साथ समंवय बनाकर ऐसे स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां व्यवस्थित ऑटो स्टैंड बनाए जा सके. मेयर ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना निगम की प्राथमिकता है और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: रांची में बनेगा मॉडल कॉरिडोर, अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण के लिए चलेगा मेगा अभियान

रांची नगर निगम ने बंद कराया मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार, आंदोलन की तैयारी में सब्जी विक्रेता

ग्रीन पैच विकास को मिलेगी रफ्तार, 630 जमीनों का म्यूटेशन! रांची नगर निगम का बड़ा अभियान

TAGGED:

रांची नगर निगम
रांची में ट्रैफिक समस्या
ऑटो और ई रिक्शा से समस्या
RANCHI MUNICIPAL CORPORATION
TRAFFIC ISSUE IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.