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रांची में 23 हजार से अधिक ऑटो, ई-रिक्शा, सिर्फ तीन अधिकृत स्टैंड, सड़क किनारे पार्किंग से हर दिन जाम

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. शहर की प्रमुख सड़कों पर जगह-जगह ऑटो और ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े होने और बीच रास्ते में सवारी बैठाने-उतारने की वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है. सुबह और शाम के व्यस्त समय में अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी, लालपुर, रातू रोड, हरमू, अरगोड़ा, कांटा टोली, बिरसा चौक और मेन रोड जैसे इलाकों में स्थिति और भी खराब हो जाती है.

शहर में ऑटो और ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए निर्धारित पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था उस अनुपात में विकसित नहीं हो सकी है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजधानी में 23 हजार से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा परिचालन में हैं. इनमें करीब 3 हजार डीजल ऑटो और लगभग 12 हजार सीएनजी ऑटो शामिल हैं. इसके बावजूद नगर निगम की ओर से आधिकारिक तौर पर केवल तीन स्थानों रातू रोड न्यू मार्केट, अरगोड़ा चौक और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास ऑटो स्टैंड चिन्हित किए गए हैं. शहर के आकार और वाहनों की संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था बेहद अपर्याप्त मानी जा रही है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सड़क किनारे लगती है ऑटो और ई- रिक्शा

स्टैंड की कमी के कारण अधिकांश चालक सड़क किनारे ही सवारी का इंतजार करते हैं. कई बार चालक अचानक वाहन रोक देते हैं या सड़क के बीच से ही यात्रियों को बैठाने और उतारने लगते हैं. इससे पीछे चल रहे वाहनों की रफ्तार थम जाती है और कुछ ही मिनटों में लंबा जाम लग जाता है. कई स्थानों पर सड़क की एक पूरी लेन ऑटो की कतार से घिरी रहती है, जिससे आम लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है.

शहरवासियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. दफ्तर पहुंचने में देरी होती है, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल-कॉलेज पहुंचने में कठिनाई होती है और गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन भी जाम में फंस जाते हैं. लोगों का मानना है कि यदि प्रमुख बाजारों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और व्यस्त चौक-चौराहों के पास व्यवस्थित ऑटो स्टैंड विकसित किए जाएं और सड़क पर अवैध पार्किंग पर सख्ती से रोक लगे तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है.