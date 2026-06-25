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लाख आर्टिस्ट द्रोपदी मीणा की कला प्रदर्शनी 'द पावर 2.0', 100 से अधिक कलाकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र

प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों और उनकी लीलाओं को विशेष रूप से दर्शाया गया है.

Lac artist Dropadi Meena with the artwork
कलाकृति के साथ लाख आर्टिस्ट द्रोपदी मीणा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 7:26 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान की पारंपरिक कला को आधुनिक स्वरूप देने वाली देश की पहली लाख आर्टिस्ट द्रोपदी मीणा की दो दिवसीय कला प्रदर्शनी 'द पावर 2.0' का शुभारंभ गुरुवार को जवाहर कला केंद्र (जेकेके) की परिजात द्वितीय आर्ट गैलरी में हुआ. प्रदर्शनी में लाख से निर्मित करीब 100 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो कला प्रेमियों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

प्रदर्शनी का उद्घाटन फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की फाउंडर चेयरपर्सन नीता बूचरा ने रिबन काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस मौके पर उन्होंने द्रोपदी मीणा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देकर विलुप्त होती लोक कलाओं को नई पहचान और नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है.

द्रोपदी मीणा ने शेयर किया अपना अनुभव, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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लाख कला को दिया आधुनिक आयाम: द्रोपदी मीणा को भारत की पहली लाख आर्टिस्ट माना जाता है, जिन्होंने पारंपरिक रूप से चूड़ी निर्माण में उपयोग होने वाले लाख को कला अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है. उन्होंने विशेष तकनीक से लाख को पिघलाकर और मोल्ड कर कैनवास पर आकर्षक चित्रों और कलाकृतियों का निर्माण किया है. उनकी कला पारंपरिक और आधुनिक शैली का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है. द्रोपदी ने बताया कि उनकी पेंटिंग्स में राजस्थान की संस्कृति, लोक जीवन, प्रकृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक विषयों की झलक देखने को मिलती है. इस बार की प्रदर्शनी में उन्होंने लोक देवी-देवताओं के साथ-साथ प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं को भी अपनी कलाकृतियों में स्थान दिया है.

Draupadi Meena explaining her artwork to art lovers
कला प्रेमियों को अपनी कलाकृति के बारे में बताती द्रोपदी मीणा (ETV Bharat Jaipur)

एक पेंटिंग में लगते हैं कई दिन से लेकर एक माह तक: कलाकार द्रोपदी मीणा के अनुसार प्रत्येक कलाकृति का निर्माण उसके विषय और जटिलता पर निर्भर करता है. कुछ पेंटिंग्स पांच दिनों में तैयार हो जाती हैं, जबकि कई रचनाओं को पूरा करने में एक महीने से भी अधिक समय लग जाता है. लाख के साथ काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें तापमान, रंगों के संतुलन और डिजाइन की सटीकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है.

Draupadi Meena's artworks captivated the hearts
द्रोपदी मीणा की कलाकृतियों ने मोहा मन (ETV Bharat Jaipur)

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लाख से तैयार की वर्ली, गोंड और मधुबनी कला: प्रदर्शनी की विशेषता यह है कि द्रोपदी मीणा ने विभिन्न भारतीय लोक और जनजातीय कला शैलियों को लाख के माध्यम से नया स्वरूप दिया है. उन्होंने वर्ली, गोंड, मधुबनी और मंडला कला को कैनवास पर लाख की मदद से उकेरा है. उन्होंने बताया कि वर्ली कला मूल रूप से महाराष्ट्र की आदिवासी चित्रकला है, जिसे पहले कच्चे घरों की दीवारों पर बनाया जाता था. समय के साथ यह कला कैनवास तक पहुंची, लेकिन उन्होंने इसमें नया प्रयोग करते हुए सामान्य रंगों की जगह लाख का उपयोग किया. इसी प्रकार मध्य प्रदेश की गोंड कला, बिहार की मधुबनी पेंटिंग और मंडला शैली को भी लाख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.

Artworks made of lac
लाख से बनी कलाकृतियां (ETV Bharat Jaipur)

भगवान कृष्ण की लीला से लेकर मातृत्व का चित्रण: प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों और उनकी लीलाओं को विशेष रूप से दर्शाया गया है. इसके अलावा मातृत्व, महिला सशक्तिकरण, राजस्थानी संस्कृति, प्रकृति, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर आधारित कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं. द्रोपदी ने अपनी कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से अफ्रीका की जनजातीय संस्कृति को भी दर्शाने का प्रयास किया है. वहीं मधुबनी शैली की रचनाओं में वात्सल्य प्रेम और पारिवारिक मूल्यों का सुंदर चित्रण किया गया है.

'Operation Sindoor' was also embellished with lac art
ऑपरेशन सिंदूर को भी सजाया लाख के आर्ट में (ETV Bharat Jaipur)

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पारंपरिक चौक कला को भी किया पुनर्जीवित: प्रदर्शनी में 'लगन चौक' और 'देव चौक' जैसी पारंपरिक लोक कलाओं को भी लाख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. लगन चौक कलाकृति में विवाह के दौरान घरों की दीवारों पर बनाए जाने वाले पारंपरिक शुभ प्रतीकों को उकेरा गया है. इसमें पालघाट देवी के चित्र के माध्यम से देवी के आशीर्वाद को दर्शाया गया है. इसी तरह देव चौक में पालघाट देवी, घोड़े और योद्धाओं का चित्रण किया गया है, जो विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में सुरक्षा, शुभता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं.

इसलिए खास है लाख से बनी कलाकृतियां: लाख कला प्रदर्शनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक लाख को आधुनिक कला के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया है. आमतौर पर सुहागिनों की चूड़ियां बनाने में उपयोग होने वाले लाख को विशेष तकनीक से पिघलाकर और आकार देकर कलाकार द्रोपदी मीना ने कैनवास पर आकर्षक कलाकृतियों का रूप दिया है. प्रदर्शनी में करीब 100 लाख पेंटिंग्स और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इन कलाकृतियों में रंगों के स्थान पर लाख का उपयोग इन्हें और खास बनाता है, जिससे यह प्रदर्शनी पारंपरिक शिल्प और समकालीन कला का अनूठा संगम बन गई है.

कला प्रेमियों को खूब भा रही प्रदर्शनी: जवाहर कला केंद्र में आयोजित इस प्रदर्शनी को कला प्रेमियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. दर्शक न केवल लाख कला की बारीकियों को समझ रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार एक पारंपरिक शिल्प को आधुनिक कला के रूप में विकसित किया जा सकता है. 'द पावर 2.0' प्रदर्शनी रचनात्मकता, प्रयोगधर्मिता और भारतीय लोक कलाओं के संरक्षण के प्रति उनके समर्पण का जीवंत उदाहरण है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रही है.

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ART EXHIBITION IN JKK JAIPUR
100 ARTWORKS DISPLAYED
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ART EXHIBITION OF DRAUPADI MEENA

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