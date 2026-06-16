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अब सरकारी स्कूल के बच्चे करेंगे मिट्टी की जांच, बिहार के 629 स्कूलों में लगेंगे लैब

बिहार के 629 स्कूलों में खुलेंगी मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब, जिसमें छात्र मिट्टी की जांच सीखेंगे. इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. पढ़ें कबर-

LABS IN BIHAR GOVERNMENT SCHOOLS
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST

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पटना: बिहार में कृषि को वैज्ञानिक आधार देने और नई पीढ़ी को खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 629 पीएम श्री और राजकीय विद्यालयों में मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है.

मिट्टी की जांच करेंगे छात्र: इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राएं मिट्टी की जांच की वैज्ञानिक प्रक्रिया सीखेंगे, जबकि किसानों को अपनी जमीन की उर्वरता और पोषक तत्वों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना को स्वीकृति देते हुए इसके व्यापक विस्तार का निर्देश दिया.

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान (ETV Bharat)

छात्रों को कृषि क्षेत्र को प्रशिक्षित करने की पहल: कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया गया. इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर ही छात्रों को मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान से जोड़ने से भविष्य में कृषि क्षेत्र को प्रशिक्षित और जागरूक मानव संसाधन मिलेगा.

629 विद्यालयों में नई प्रयोगशालाएं: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्कूल सॉयल हेल्थ प्रोग्राम के तहत राज्य के 160 पीएम श्री एवं राजकीय विद्यालयों में मिनी सॉयल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं. इन प्रयोगशालाओं के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब अगले वित्तीय वर्ष में इसे बड़े स्तर पर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत 2026-27 में राज्य के 629 विद्यालयों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.

इस कक्षा के छात्र करेंगे मृदा स्वास्थ्य की जांच: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से कक्षा 7, 8, 9 और 11 के छात्र-छात्राएं मिट्टी के नमूने संग्रह करने, उनकी जांच करने और मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेंगे. इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा और उन्हें कृषि एवं पर्यावरण से जुड़े विषयों की बेहतर समझ प्राप्त होगी. साथ ही अनुसंधान और प्रयोगात्मक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा.

कितना आयेगी लागत?: उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित करने पर लगभग एक लाख रुपये की लागत आएगी. इस राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी. भारत सरकार ने प्रत्येक विद्यालय को 50 मिट्टी नमूनों के संग्रहण और परीक्षण का लक्ष्य दिया है. जांच के बाद संबंधित किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी भूमि की वास्तविक जरूरत के अनुसार उर्वरकों का उपयोग कर सकेंगे.

"इस पहल से न केवल छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी, बल्कि किसानों को भी संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध होगी. इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. विद्यालय, छात्र और किसान के बीच एक नया समन्वय मॉडल विकसित होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जागरूकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."-विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना: समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत संचालित ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के आधार पर इस योजना को लागू किया जा रहा है. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए तीन करोड़ रुपये की लागत से इस योजना को स्वीकृति दी गई है.

ड्रैगन फ्रूट से किसानों की आय में वृद्धि: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत 60 लाख रुपये की राशि में से 13.62 लाख रुपये के व्यय और निकासी को भी मंजूरी प्रदान की गई है. कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है. राज्य सरकार फसल विविधीकरण, बागवानी विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

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