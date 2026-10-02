सुल्तानपुरी में मजदूर की गला रेत कर हत्या, नाबालिग ने दिया घटना को अंजाम
जानकारी के अनुसार, गली से गुजरने के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया.
Published : October 2, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद करीब 40 वर्षीय मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई.
बताया जा रहा है कि गली से गुजरने के दौरान हुई कहासुनी ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि विवाद के बाद आरोपी ने चाकू से युवक का गला रेत दिया, जिससे मजदूर की जान चली गई. मृतक की पहचान शिव सिंह के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया.
मृतक के भाई ने बताया कि उनके पास कॉल आयी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. यहां पता चला कि भाई की हत्या कर दी गई है. फिलहाल सुल्तानपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.
हत्या करने वाले आरोपी और मृतक के बीच आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. आरोपी को पकड़ लिया है और जांच अभी जारी है. - डीसीपी विक्रम सिंह
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