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सुल्तानपुरी में मजदूर की गला रेत कर हत्या, नाबालिग ने दिया घटना को अंजाम

सुल्तानपुरी में शख्स की गला रेत कर हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद करीब 40 वर्षीय मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई.